Tugann Solitude cuireadh do thumadóirí chuig seisiún grianghrafadóireachta

at 9: am 28

Tá fógra tugtha roimh ré faoi chomórtas nua grianghrafadóireachta macra faoi uisce ar a dtugtar Real Focus, arna eagrú ag Solitude Liveaboards & Resorts le cabhair ó phobal grianghrafadóireachta macra Facebook na Gearmáine. Makrogehtimmer.

Tá an comórtas lámhaigh le bheith ar siúl ag an am céanna ag dhá shuíomh tumadóireachta aitheanta, agus na hiomaitheoirí lonnaithe ag Solitude Acacia Resort Anilao sna hOileáin Fhilipíneacha agus/nó ag Solitude Lembeh Resort i Caolas Lembeh na hIndinéise le linn na 10 seachtaine ón 15 Feabhra go dtí an 30 Aibreán, 2026.

Is é téama an chomórtais – “Bris an Nós” – ná dúshlán a thabhairt do rannpháirtithe gan a n-ábhair mhacra a chur ar stáitse, a leanúint ná a theagmháil sa chomórtas atá beartaithe a bheith go hiomlán eiticiúil.

Agus an comórtas lámhaigh á chur síos mar “ardán do chruthaitheacht chomhfhiosach, eolaíocht mhuirí agus taiscéalaíocht fhreagrach”, gealltar freisin go gcuideoidh gach íomhá a chuirtear isteach le staidéar trí bliana ar iompar speiceas mara a mhúnlú faoi stiúir an bhitheolaí mara clúiteach an Dr. Dave Harasti.

Cuireann an comórtas béim ar lámhach eiticiúil (Solitude World)

Caithfear íomhánna eagraithe agus a gcomhaid RAW bunaidh a chur isteach, ionas gur féidir na príomhphointí sonraí breathnóireachta lena n-áirítear suíomh tumadóireachta, doimhneacht agus teocht an uisce a úsáid chun tacú le taighde fadtéarmach Harasti.

“Trí shonraí a bhailiú faoi speicis, radharcanna, gnáthóga agus dálaí ar fud dhá éiceachóras comhthreomhara, táimid ag tógáil taifead amhairc beo – ceann a fhreastalaíonn ar an eolaíocht chomh domhain agus a cheiliúrann sé cruthaitheacht,” geallann Solitude.

Tá Georg Niles, Imran Ahmad, Lilian Koh, Alex Tattersall agus Ram Yoro ar phainéal moltóireachta Real Focus agus gealltar duaiseanna ar fiú níos mó ná US $25,000 (£18,800 iad).

Tá aíonna a fhanann in aon cheann de na hionaid saoire ar feadh trí oíche ar a laghad le linn thréimhse an chomórtais incháilithe chun dul isteach sa chomórtas, agus is féidir le hiontrálaithe leanúint orthu ag nuashonrú agus ag malartú comhad go dtí an spriocdháta an 31 Bealtaine, 2026. Cláraigh trí áirithint a dhéanamh Domhan uaigneas fanacht in ionaid saoire le linn na tréimhse cáilitheachta.

Chomh maith leis sin ar Divernet: CRITÉIRÍ À LA CARTE, IOMAITHEOIRÍ THAR LEAR AR AIS LE HAGHAIDH CÁIS CHOMÓIREACHTA ANILAO, Grianghrafadóireacht macra-ghrianghrafadóireachta sár-mhaith le Martyn Guess, CONAS ÍOMHÁNNA MACRA NÍOS FEARR A FHÁIL: NA BUNRUDAÍ I gCEART A FHÁIL