Scóráil sunbursts ag an gcéad Dámhachtainí Faoi Uisce san Astráil

Eagrán tionscnaimh na nDámhachtainí Faoi Uisce Australasia (UWAA) 2024 grianghraf Tá moltóireacht déanta ar an gcomórtas, agus nochtadh na hiontrálacha buaiteacha ar an stáitse inniu (28 Meán Fómhair) ag an Téigh ag Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney.

Tá an comórtas íomháithe faoi uisce nua á eagrú ag Treoir DivePhoto (DPG), An Astráil Faoi Uisce agus Íomhánna UW, a ghlaoigh amach go luath i mí an Mheithimh Divernet agus in áiteanna eile do lámhachóirí faoi uisce ó ar fud an domhain a gcuid is mó a chur isteach íomhánna agus físeáin mhealltacha agus láidre ó réigiún na hAstráile.

Ar an bpainéal moltóireachta bhí na saineolaithe Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith agus William Tan.

Bhí na hiontrálaithe san iomaíocht in ocht gcatagóir le haghaidh duaiseanna saoire agus saoire tumadóireachta beo ar bord agus grianghraf agus físeán fearas ar luach níos mó ná Aus $50,000 (c £37,400).

phunann

Ba é Gabriel Guzman buaiteoir iomlán an chomórtais – “An Seó is Fearr” – agus ba é an bailiúchán d’íomhánna pléasctha gréine a bhain an áit is fearr amach sa chatagóir Punann.

“Gréine grianghrafadóireacht Is teicníocht é a úsáideann an ghrian mar eilimint fócasach chun tionchar amhairc na n-íomhánna faoi uisce a fheabhsú,” a deir Guzman. “Tríd an t-ábhar a shuíomh os comhair na gréine, cruthaíonn na gathanna a eascraíonn as seo éifeacht nádúrtha hala, ag cur doimhneacht agus drámaíocht leis an radharc. Cuireann an cur chuige seo béim ar an idirghníomhú idir solas agus an timpeallacht mhuirí, rud a fhágann go seasann an t-ábhar amach ar bhealach buailte.

“Áirítear sa phunann sé íomhá: ga gaing, iasc leon, ga manta, turtar, fleasc ceann chromáin agus piléar tíotán. Gabhadh na speicis seo trí chumasc de shots pleanáilte agus deiseanna spontáineacha.

“Cé go bhfuil an éifeacht clasaiceach sunburst le feiceáil i bhformhór na n-íomhánna, tá an grianghraf an ga ga (thuas) uathúil. Tógtar é le linn na huaire órga, agus glacann sé gathanna na gréine ag dul isteach san uisce le lí te órga, rud a chruthaíonn atmaisféar éagsúil ach atá chomh tarraingteach. Tá an teicníocht seo tar éis dul i bhfeidhm orm le blianta anuas, agus tá go leor ama tiomnaithe agam don chleachtadh.

ÓIR: An Ghrian agus Créatúir Mhara (Gabriel Guzman, an tSile / An Astráil). Lionfish, Coral Bay, Iarthar na hAstráile (1/200ú, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, tithíocht Aquatica, strobes 2x Ikelite DS160). Thóg an grianghraf seo Silver sa chatagóir Astráil freisin

GOLD: The Sun And Sea Creatures (Gabriel Guzman, an tSile / An Astráil). Ghathanna Manta, Nusa Penida, an Indinéis (1/200ú, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, tithíocht Aquatica, strobes 2x Inon Z-330)

ÓIR: An Ghrian agus Créatúir Mhara (Gabriel Guzman, an tSile / An Astráil). Turtar farraige glas, sceir Shacsanach, Sceir Bhacainneach Mhór (1/200ú, f/14, ISO 250, Nikon D500, tithíocht Aquatica, strobes 2x Ikelite DS160)

ÓIR: An Ghrian agus Créatúir Mhara (Gabriel Guzman, an tSile / An Astráil). Fásach ceann cromáin, sceir Normannach, Sceir Bhacainneach Mhór (1/250ú, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Tithíocht Aquatica, strobes 2x Ikelite DS161)

ÓIR: An Ghrian agus Créatúir Mhara (Gabriel Guzman, an tSile / An Astráil). Truiciasc Tíotáin, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200ú, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, tithíocht Aquatica, strobes 2x Inon Z-330)

“Níl sé éasca an seat foirfe pléasctha gréine a bhaint amach. Éilíonn sé coinníollacha idéalach, lena n-áirítear uiscí ciúine le haghaidh na gréine chun dul isteach go soiléir, solas iomlán, agus an t-ábhar suite chomh gar don dromchla agus is féidir. Caithfidh an créatúr a bheith san áit cheart, agus caithfidh ceamara agus stríoca an duine a bheith socraithe go foirfe chun an nóiméad a ghabháil.

“Tá go leor iarrachtaí teipthe i gceist leis an bpróiseas, mar is annamh a dhéantar ailíniú ar na fachtóirí seo go léir. Léiríonn an phunann seo an chuid is fearr de na hiarrachtaí sin – bailiúchán íomhánna inar tháinig gach rud le chéile ar deireadh.”

Ba iad na buaiteoirí sa chatagóir eile ná Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Ró Faoi Thíos), Selanie Waddilove (Fón Cliste), Emma Turner (Comhshaoil), Lewis Burnet (Astráil), Luc Rooman (International Waters), agus Ste Everington (Reels Showcase). ). Taispeántar iontrálacha óir agus airgid thíos:

sydney

ÓIR: Puff (Talia Greis, An Astráil). Gairdíní Clifton. “Ní féidir leis na heolaithe is oilte, fiú amháin, an t-iompar neamhghnách neamhdhoiciméadaithe seo a mhíniú, agus iad ag speisialú in iompar frogiasc / iasc iascaigh. Bhí mé ag triail le Cró leathan grianghrafadóireacht ag láthair tumadóireachta áitiúil nuair a d'athghin an t-iasc slatiascaire stríocach seo (tar éis dó béile ollmhór a ithe go soiléir) substaint cosúil le deataigh. Níor chonaic mé a leithéid de tharlú riamh, shuigh mé agus chonaic mé an iompar ar feadh breis agus uair an chloig. Ní féidir le saineolaithe ach tuairimíocht a dhéanamh go ndearna an slatiascaire sac uibheacha cannibalaithe (go hintinneach nó go neamhbheartaithe). Is dócha go dtiocfadh at sa bholg dá bharr, rud a chuirfeadh ar an duine aonair smután de a casachtach ag an am céanna. Nádúr ar a dhícheall.” (1/250ú, f/5, ISO 320, Sony A1, tithíocht Isotta, strobe Inon Z-330, snoot Backscatter)

AIRGEAD: Doimhneacht Doimhneacht (Rowan Dear, An Ríocht Aontaithe). Cúlchiste Uisceach Chuan Cabáiste Cabáiste. “Bhí na smugairle róin seo le feiceáil sna céadta gach ceann de na trí bliana seo caite, ag bailiú sa chuan ag ceann de thránna móréilimh Sydney. An bhliain áirithe seo, bhí níos mó ná mar a bhí feicthe agam riamh, le codanna áirithe a bhí roinnt méadar ar doimhneacht agus dlúthdhaonra. Ag snámh isteach sa smack agus ag lámhach anuas isteach sa chomhchruinniú is doimhne de na glóthacha, bhí mé ag súil leis an íomhá eile seo a chruthú le doimhneacht go leor, ag taispeáint cé mhéad acu a bhí ann.” (1/200ú, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, tithíocht Ikelite, strobes 2x Inon Z-330)

Thar-Faoi

GOLD: Naíolann Calm Tongan (Stoc Jenny, an Ríocht Aontaithe). “Anseo tá míol mór cromáin agus a lao óg nua ag sosa díreach faoin dromchla in uiscí te socair Vava'u. Tagann cromáin throma baineanna atá ag iompar clainne isteach gach bliain i mí Iúil. Tar éis dóibh breith a thabhairt, fanann siad sa suíomh plandlainne seo go dtí go mbíonn na laonna mór go leor chun a gcéad turas chuig Antartaice a dhéanamh. Nuair a bhíonn íomhánna scoilte á dtógáil, is minic a bhíonn sé ciallmhar snorkel a úsáid seachas tumadóireacht a dhéanamh ar scúba, mar go gcruthaíonn tú níos lú boilgeoga ar an dromchla, rud a chuireann isteach ar an íomhá.” (1/125ú, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, tithíocht Nauticam, strobes 2x Inon Z-240)

AIRGEAD: Turtar leanbh (Gabriel Guzman, an tSile / An Astráil). Queensland. “Gabhadh ag Oileán na gCearrbhach, suíomh neadaithe ríthábhachtach do thurtar farraige, léiríonn an t-urchar scoilte seo an chéad snámh a rinne turtar leanbh tar éis goir. Aistríonn an íomhá go galánta idir na huiscí éadoimhne agus an léaslíne fhairsing, ag taispeáint turas an turtair óna áit bhreithe go dtí an t-aigéan mór níos faide i gcéin. Ghlac mé cúram gan úsáid a bhaint as strobes nó solas saorga, ag urramú nádúr íogair na nuabheirthe seo. Tar éis cúpla grianghraf a ghlacadh, lig mé don gor leanúint lena thuras gan strus breise.” (1/250ú, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Tithíocht Aquatica)

smartphone

ÓIR: An Féidir Liom Cabhrú? (Selanie Waddilove, An Astráil). “Uaireanta a grianghraf ag iarraidh go nglacfar leis… Bhí staidiúir spraíúil an laonna seo i gcodarsnacht leis an rópa tréigthe ag tabhairt aghaidhe agus álainn. Is minic a imreoidh laonna rónta fionnaidh na Nua-Shéalainne ag Baranguba tug-of-war agus ruaigeadh feamainn ag sileadh, ag ligean dó dul ag tumadh agus ag casadh timpeall ort agus ansin ag piocadh suas arís é sular féidir le coileán eile é a ghoid. Go luath ar maidin Aibreán seo, in ionad feamainne, bhí na laonna ag súgradh le roinnt téad agus smionagar plaisteach eile a bhí nite isteach ag at agus gaotha na seachtaine roimhe sin. Thóg mé cúpla grianghraf chun a gcuid spraoi a ghabháil agus thug mé go réidh ar dheireadh an rópa, ag súil le cluiche a tharraingt orthu ionas go mbeinn in ann é a bhailiú sa deireadh. De réir mar a bhí na rónta ag imirt, rolladh suas i mo lámh é de réir a chéile agus chuir mé i bhfolach i mo chuid é culaith fliuch le fáil réidh leis i gceart nuair a d’fhill muid ar an gcladach.” (1/120ú, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, tithíocht Aquatech, greim comhla Bluetooth AxisGO)

AIRGEAD: Frogfish ina seasamh (Selanie Waddilove, An Astráil). “Le linn snorkel samhraidh i Wagonga Inlet, Narooma, chonacthas an t-iasc dubh stríocach seo ag gluaiseacht go mall i measc na bhfarraige. Chuir grian an tráthnóna soilsiú foirfe ar fáil chun aird a tharraingt ar uigeachtaí iontacha agus ar shonraí an chréatúr beag aisteach seo. Ó bhéal mór lagaithe go dtí an 'mhealladh' agus na heití peictreacha iontacha a úsáidtear chun urlár an aigéin a 'siúl', tá na héisc seo chomh suimiúil le feiceáil agus le grianghraif a ghlacadh." (1/100ú, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, tithíocht Aquatech, greim comhla Bluetooth AxisGO)

Comhshaoil

ÓIR: hitchhiker (Emma Turner, An Astráil). Anilao, Na hOileáin Fhilipíneacha. “Is áit shásta í an tumadóireacht ar an Abhainn Dubh. An t-argóint baineann seo, i ndáiríre ochtapas le 'blaosc' ubhchás, tháinig sé amach as an dorchadas agus zúmáil anuas orm. Ba é seo mo dheis. An raibh sé ag marcaíocht ar smugairle róin mar a bhí súil agam? De réir mar a dhíríonn mo shúile agus mo cheamara, bhí mé ag smaoineamh ar cad a bhí ar siúl i ndáiríre. Miotalach? Plaisteach? An dá? Fillteán coiscín? Ó, mo dhia, clúdach iógart! Cé chomh brónach dúinn beirt. An raibh an t-argónán seo ag scimeáil ar bhruscar daoine díreach amach as a theach aigéin oscailte nó an raibh sé ag éirí chomh ‘gnáth’ truailliú a fheiceáil gur shíl sé gur orgánach é?” (1/250ú, f/22, ISO 320, Nikon D850, tithíocht Seacam, strobes Seacam 160D)

AIRGEAD: Bréagán Madra Nó Gaiste Plaisteach (Adrii Slonchak, An Astráil). Queensland. “Le linn tumadóireachta ag Oileán an tSratha Thuaidh, thug mé faoi deara go tobann go raibh wobbegong ag luchtú i mo choinne ar lánluas as scamall na dríodair ardaithe. Mar a fuair mé amach níos déanaí, chonaic ár dtreoraí an siorc a bhí gafa i frisbee madra plaisteach agus rinne sé iarracht an bréagán a bhaint, ach chuaigh an wobbegong scanrúil ar shiúl. Bhí níos lú ná soicind agam an t-urchar seo a ghabháil sula n-imeoidh an siorc as. Ní fhaca mé an wobbegong seo arís agus bhí mé ag smaoineamh orm cé acu ar éirigh leis an bréagán a bhaint nó an raibh cinniúint ghruama air. Bíonn Wobbegongs ag brath ar chumasc isteach lena dtimpeallacht agus iad ag seilg, agus chuirfeadh an frisbee geal an cumas seo i mbaol.” (1/125ú, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, tithíocht Ikelite, Ikelite DS160 II le diffusers cruinneachán)

Na hAstráile

ÓIR: Oblong (Lewis Burnett, An Astráil). Scarpment Raon Darling, Iarthar na hAstráile. “Bhí grianghraif den turtar aisteach agus iontach muineal faoi uisce ar mo liosta mianta tumadóireachta san Iardheisceart i gcónaí. Tá na reiptílí iontacha seo le fáil sna dobharlaigh fíoruisce a scaipeann an réigiún agus is minic a fheictear iad ar thalamh sa séasúr goir agus iad ar thóir maité. Fuair ​​​​mé an duine seo ar mo chéad tumadóireacht fionnuisce riamh sa réigiún agus ní fhéadfainn a bheith níos sásta a leithéid d'ábhar oibleagáideach grianghraf a bheith agam.” (1/320ú, f/13, ISO 500, Sony A1, tithíocht Ikelite, strobes 2x Inon Z-330)

Uiscí Idirnáisiúnta

GOLD: Salamander (Luc Rooman, an Bheilg). “Gach bliain tumaim isteach i gceann de na lochanna fíoruisce is fearr liom, is é sin De Melle in aice le hAntuairp, chun grianghraif a ghlacadh de na néaracha alpacha i measc na lile uisce. I mí Iúil na bliana seo, chuaigh mé ag féachaint arís. Tar éis dom iarracht a dhéanamh roinnt samplaí a ghrianghrafadh, fuair mé amach ceann amháin suite ar lile uisce, corp an salamander ag táirgeadh scáthchruth suimiúil tríd an duilleog. Tar éis sraith seatanna a thógáil, d’fhág mé an créatúr leis féin agus bhog mé ar aghaidh go cúramach.” (1/125ú, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, tithíocht Isotta, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

AIRGEAD: Crann Amfaibiach (Massimo Zannini, an Iodáil). Bologna. “San earrach sna sléibhte i dtuaisceart na hIodáile buaileann buafa le chéile i linnte beaga uisce, cosúil le go leor amfaibiaigh eile. Bhí mé ag tógáil roinnt grianghraf den iompar cúplála seo nuair a léimeann frog ar a ndroim ar feadh cúpla soicind, agus iad ag dul amú ar charraig is dócha. Ar ionadh agus amus, ní raibh ach go leor ama agam chun trí shots a ghlacadh sular scaoil an buaf fireann ar bharr na mná an frog.” (1/50ú, f/14, ISO 320, Nikon D850, tithíocht Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Taispeántas Reels

An físeán Bhuaigh Ste Everington na hAstráile roinn le Rays On The Ex-HMAS Brisbane ar Chósta Sunshine, ina bhfuil iolair spota, sróinín agus gathanna marmair. “Is breá liom an longbhriseadh seo mar shuíomh tumadóireachta – is áit shásta í.

"Dó seo físeán, Theastaigh uaim tumadh sonrach amháin a thabhairt chun solais – ceann inar chaith na gathanna níos mó ama ar an meán linn ag deireadh na loinge. Ach ní raibh mé in ann cur i gcoinne roinnt teagmhálacha gatha iontacha ó thumadóirí eile ag an láthair seo freisin.”

Taispeánadh priontaí miotail de na buaiteoirí agus na daoine sa dara háit agus bhí siad ar fáil le ceannach ag an seó Go Diving, agus leath an t-airgead le tabhairt do chomhpháirtí comhshaoil ​​an chomórtais. Tóg 3 Ar Son na Farraige.

Chun sonraí iomlána an chomórtais agus na buaiteoirí ar fad, lena n-áirítear Cré-umha agus Ardmholadh, tabhair cuairt ar an Dámhachtainí Faoi Uisce na hAstráile (UWAA) 2024 suíomh.

