Gabhann Swarm Tadpole Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana

Arís eile is grianghrafadóir faoi uisce é Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana – Shane Gross ó Cheanada, a bhfuil An Swarm of Life Bhuaigh siad an chatagóir Bogaigh: An Pictiúr Mór agus an duais iomlán ag ócáid ​​mhór le rá na bliana seo. Fógraíodh na buaiteoirí beo ag Músaem Stair an Dúlra Londain aréir (8 Meán Fómhair).

Chuaigh an fóta-iriseoir le caomhnú na mara, a raibh rath air sa chomórtas roimhe seo, ag snorcallú i Cedar Lake ar Oileán Vancouver i British Columbia ar feadh roinnt uaireanta trí chairpéid de phillíní lile, ag féachaint thíos fúthu agus mais de toirbheart buaf an iarthair ag snámh thart. B'éigean dó a bheith cúramach chun cosc ​​a chur ar aon chur isteach ar na sraitheanna míne siolta agus algaí a chlúdaigh ghrinneall an locha.

Snámhann toirbíní an Iarthair, speiceas atá beagnach i mbaol mar gheall ar scrios gnáthóige agus creachadóireacht, suas ó dhoimhneas níos sábháilte an locha, ag seachaint creachadóirí agus iad ag iarraidh teacht ar na héadomhain le haghaidh bia. Fásann siad ina mbuafa 4-12 seachtaine tar éis goir, ach ní mhairfidh ach 1% measta go haosacht.

(Tógtha le lionsa iasc Nikon D500 + Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 ag 11mm, tithíocht Aquatica, dhá strobe Mara & Farraige. 1/200th @ f/13, ISO 640)

An Swarm of Life Roghnaíodh 59,228 iontráil ó 117 tír agus críoch chun comórtas Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana a bhuachan, atá á fhorbairt agus á tháirgeadh ag Músaem Stair an Dúlra (NHM).

“Bhí an giúiré an-tógtha leis an meascán solais, fuinnimh agus nascachta idir an timpeallacht agus na torbáin,” a dúirt cathaoirleach an ghiúiré agus an t-eagarthóir Kathy Moran ón seat a bhuaigh. “Bhí an oiread céanna sceitimíní orainn nuair a cuireadh speiceas nua le cartlann Ghrianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana.

“Le blianta beaga anuas, tá béim curtha ag an gcomórtas ar thimpeallachtaí agus ar speicis a ndéantar dearmad orthu go minic, ach a spreagann an t-ionadh agus an taitneamh céanna nuair a roinntear iad agus na háiteanna fiadhúlra agus fiadhúlra is gnách a ngrianghrafadh.”

Pictiúir faoi uisce

As na buaiteoirí 18 gcatagóir, d’fhéadfaí a rá go gcáilíonn ceathrar mar íomhánna faoi uisce. Bhreithnigh an painéal saineolaithe idirnáisiúnta gach iontráil gan ainm maidir le húrnuacht, insint, sármhaitheas teicniúil agus cleachtas eiticiúil.

Bhuaigh grianghrafadóir RA/Astrálach Matthew Smith's an chatagóir Faoi Uisce féin Faoin Líne Uisce, a thaispeánann séala liopard óg fiosrach faoi oighear Antartach ag Paradise Harbour.

Faoin Uisce le Matthew Smith / Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana

Bhain Smith úsáid as síneadh a bhí deartha go speisialta aige le haghaidh tosaigh a thithíochta faoi uisce chun an íomhá scoilte a fháil.

Sa chéad teagmháil a bhí aige le séala liopard, d'fhéach sé air ag déanamh roinnt pasanna gar dó. “Nuair a d’fhéach sé díreach isteach sa bairille lionsa, bhí a fhios agam go raibh rud éigin go maith agam,” a dúirt sé. Go dtí seo tá rónta liopard fós forleathan agus flúirseach ach ciallaíonn ró-iascaireacht, cúlú oighir farraige agus uiscí téimh go bhfuil a bpríomhfhoinsí bia – crill agus piongain – ag dul i laghad.

(Tógtha le lionsa f/7 Nikon Z 14 II + 30-4mm, scagaire grádaithe dlús neodrach, tithíocht Aquatica AZ6/7 + Matty Smith 12in calafort cruinneachán lámhaigh scoilte, strobes Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200th @ f/11, ISO 640)

Dolphins Of The Forest le Thomas Peschak / Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana

Deilfeanna na Foraoise le Thomas Peschak (An Ghearmáin / An Afraic Theas) a bhuaigh an duais Photojournalist Story. Taispeánann sé deilf abhann Amazon, ceann de dhá speiceas deilf fionnuisce a bhfuil cónaí orthu in imchuacha an Amazon agus Orinoco agus an t-aon cheann amháin a d'fhorbair chun iniúchadh a dhéanamh ar ghnáthóg foraoise séasúrach faoi thuilte.

Na céiticigh atá i mbaol, ar a dtugtar freisin botanna nó deilfeanna abhann bándearg, a bhfuil caidreamh casta acu le daoine, a deir Peschak. De réir chreidimh thraidisiúnta Amazonian is féidir leo a bheith i bhfoirm dhaonna, agus tá meas agus eagla orthu, ach feiceann daoine eile iad mar thieves éisc ó líonta a bhfuil marú tuillte acu.

Thóg Peschak a chuid íomhánna i gceantair na Brasaíle agus na Colóime ina bhfuil pobail áitiúla ag cruthú deiseanna do thurasóirí dul i ngleic leis na deilfeanna, rud a thugann an chasta bhreise go n-éiríonn siad míshláintiúil nuair a bhíonn siad á mbeathú ag daoine, cé nach bhfoghlaimíonn daoine óga conas a bheith ag seilg dóibh féin.

(Tógtha le lionsa Nikon Z 9 + 14-30mm f/4 @ 16mm. 1/320th @ f/6.3, ISO 1250)

The Serengeti Of The Sea le Sage Ono / Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana

Serengeti na Farraige leis an ngrianghrafadóir SAM Sage Ono a bhuaigh Gradam Punann an Rising Star. Tógadh an íomhá i bhforaoisí ceilpe ollmhóra Tearmann Mara Náisiúnta Bhá Monterey i California.

Tiocfaidh dath ar na huibheacha éisc smuitíneacha de réir mar a fhorbróidh na suthanna ach ghlac Ono súilíneach iad mar rubies in aice le háiseanna buí óir na ceilpe, gealgháireacha, líonta gáis. Chríochnaigh imill sháirteacha glasa na mbrónaí ceilpe an comhdhéanamh simplí.

(Tógtha le lionsa Nikon D850 + 60mm f/2.8, tithíocht Nauticam NA-D850, dhá strobe Sea & Sea YS-D2J. 1/160th @ f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle le Karine Aigner / Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana

Bhí an cúigiú íomhá uisceach, cé gur tógadh os cionn an dromchla é Wrestle Bogaigh leis an ngrianghrafadóir Meiriceánach Karine Aigner, agus bhuaigh sí sa chatagóir Iompar: Amfaibiaigh agus Reiptílí. Le linn di a bheith i gceannas ar ghrúpa turas ar an Transpantaneira Highway, Mato Grosso sa Bhrasaíl, stop sí chun grianghraif a ghlacadh de roinnt fia riasc nuair a thug sí faoi deara cruth aisteach ag snámh san uisce.

Trí dhéshúiligh d’aithin sí go raibh anaconda buí ag caolú thart ar smuit an yacaré caiman, agus d’fhéach sí agus an bheirt ag streachailt, cé go ndúirt sí go raibh sé deacair a fháil amach cé hé an t-ionsaitheoir.

Itheann na Caimanaigh nathracha, agus de réir mar a éiríonn anacondas níos mó áirítear reiptílí eile ina réim bia. Ar dhroim na nathrach tá dhá thabánidí, cuileoga capaill a tharraingíonn fola a dhíríonn ar reiptílí.

(Tógtha le lionsa Sony α1 + 200-600mm f/5.6-6.3. 1/400th @ f/16, ISO 800)

‘Abhcóidí ar son ár bplainéad’

“Is teist é fad saoil Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana ar an tábhacht ríthábhachtach agus ar an meas atá ag dul i méid ar ár ndomhan nádúrtha,” a dúirt stiúrthóir NHM, an Dr Doug Gurr.

“Tá an-áthas orainn íomhánna inspioráideacha den sórt sin a chur i bpunann na bliana seo – is grianghraif iad seo ní hamháin a spreagann tuilleadh iarrachtaí caomhnaithe fiadhúlra, ach a spreagann cruthú fíor-abhcóidí dár bplainéad ar scála domhanda.”

Ag ceiliúradh 60 bliain ar an bhfód, osclaítear taispeántas suaitheanta WPotY ina bhfuil na 100 íomhá a bronnadh ag an músaem ag deireadh na seachtaine seo (Dé hAoine, 11 Deireadh Fómhair)

In ómós don chomóradh, cuireann an taispeántas béim ar bhuaiteoirí an Grand Title ar fud stair an chomórtais agus áirítear leis grianghraif, trófaithe agus buaicphointí teicneolaíochta ceamara. Áiríonn sé freisin físeáin ag léiriú tionchar an fhiadhúlra grianghrafadóireacht is féidir leo a bheith ar fud an domhain mar aon le léargais ó bhaill ghiúiré, grianghrafadóirí agus eolaithe NHM.

Músaem Stair an Dúlra i Londain

Fanfaidh an taispeántas ag an NHM go dtí an 29 Meitheamh an bhliain seo chugainn agus beidh sé ar siúl ar fud na RA agus go hidirnáisiúnta go dtí an Astráil, Ceanada, an Danmhairg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil agus an Eilvéis, agus beidh níos mó ionad le fógairt.

Bíonn sé ar oscailt gach lá ó 10rn go 5.50in agus cosnaíonn ticéid do dhaoine fásta ó £18, leanaí £11 (£15.50 seachbhuaice, agus £9.25 faoi seach. Is féidir áirithintí a dhéanamh anseo.

An Punann Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana 34 Tá an leabhar, curtha in eagar ag Keith Wilson, foilsithe inniu (9 Deireadh Fómhair) agus cosnaíonn sé £28.

Cuir isteach ar an 61ú comórtas Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana An 61ú comórtas WPotY osclaíonn sé le haghaidh iontrálacha ar 14 Deireadh Fómhair agus dúnann sé ag 11.30am GMT ar 5 Nollaig. Is féidir le grianghrafadóirí suas le 25 íomhá a chur isteach ar tháille £30, ag méadú go £35 sa tseachtain deiridh ó 28 Samhain. Déantar an táille a tharscaoileadh do dhaoine fásta atá ina gcónaí san Afraic, san Áise Thoir Theas agus i Meiriceá Láir agus Theas. Is féidir le hiontrálaithe 18-26 bliana d’aois suas le 25 íomhá a chur isteach saor in aisce, agus is féidir leo siúd atá 17 mbliana d’aois agus níos óige suas le 10 n-iontráil a dhéanamh saor in aisce.

Chomh maith leis sin ar Divernet: GRIANGHRAIF NA BLIANA FAOI BHLIAIN AINMNITHE BAILESTA ARÍS, Buaileann BALLESTA TIOMADÓIR Oighear ARÍS IN WPOTY '22, MANATEE Draíocht I TEASAR GRIANGHRAIF FIADHÚLRA, BÍODH BÓTHAIR CROÍ I ROGHA DAOINE