Tá Duaiseanna Faoi Uisce Australasia ar ais

Osclaítear an 2ú comórtas íomháithe Uisce-Dhuaiseanna Australasia d’iontrálacha ó thús mhí an Mheithimh. Eagraítear an comórtas i gcomhar trí bhealach idir an eagraíocht fadbhunaithe An Astráil Faoi Uisce, líne faoi ​​uisce grianghraf agus acmhainn físeáin Treoir DivePhoto agus trealamh íomháithe faoi uisce agus dáileoir trealaimh tumadóireachta Íomhánna UW.

Beidh taispeántas mar chríoch ar an ócáid ​​ag an Seó Tumadóireachta Go ANZ i mí Mheán Fómhair seo chugainn, an dara heagrán Astrálach den Go Diving Show thar a bheith rathúil sa Ríocht Aontaithe.

Tá na grianghrafadóirí Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Matty Smith, Tanya Houppermans, Scott Portelli agus William Tan ar an bpainéal moltóireachta; agus na breithiúna físe Philip Hamilton agus Ross Long.

I measc na nduaiseanna ar fiú níos mó ná Aus $70,000 (£33,000) iad tá turais tumadóireachta ionaid saoire agus cónaithe ar bord agus turais faoi uisce. grianghraf agus trealamh físe, chomh maith le fearas faoi uisce grianghraf drón agus DPV le hardán grianghrafadóireachta.

Bíonn na hiontrálaithe ag dul san iomaíocht le haghaidh duaiseanna i naoi gcatagóir: Siorcanna, Sydney, Caomhnú, An Astráil, Uiscí Idirnáisiúnta, Tough TG (ag baint úsáide as Córas OM nó Olympus Tough compact), Punann (sé íomhá), Fón Cliste / Ceamara Gníomhaíochta agus catagóir físeáin Reels Showcase. Gheobhaidh an íomhá nó an físeán is fearr i measc bhuaiteoirí na gcatagóirí an gradam “Best Of Show”.

Is féidir le hiomaitheoirí a bheith lonnaithe in áit ar bith ar domhan ach, seachas catagóir na nUiscí Idirnáisiúnta, ní mór dóibh a gcuid oibre is tarraingtí agus is suntasaí a chur isteach, a rinneadh i réigiún na hAstráile.

Is é US $10 (£7.40) an táille iontrála in aghaidh an íomhá nó an fhíseáin agus dúnann an comórtas ar an 20 Iúil. Nochtfar na torthaí ar UnderwaterCompetition.com, agus tuairisceofar na buaiteoirí ar Divernet.

