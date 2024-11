Radhairc faoi uisce chun feasacht Bhailéarach a threisiú 

Nocht an cúigiú comórtas bliantúil MARE do ghrianghrafadóireacht mhuirí sa Mhuir Bhailéar agus sa Mheánmhuir na buaiteoirí ar 15 Samhain. Reáchtáil lucht eagraithe an “Chomórtais Closamhairc um Chaomhnú na Mara Bailéaracha” a searmanas bronnta i Mercadal ar oileán Menorca.

Chuir dhá chéad grianghrafadóirí faoi uisce, a bhí san iomaíocht i bhfochatagóirí dá rannóg Aosach Saineolaithe, Aosach Amaitéarach agus Óige, thart ar 1,400 grianghraf isteach, agus iad san iomaíocht le haghaidh luach 10,000 euro d’airgead tirim agus duaiseanna trealaimh faoi uisce. Bhí 26 buaiteoir, lena n-áirítear tagairtí onórach d'iontrálacha sna catagóirí breise Limistéir Chosanta Muirí agus Cáilíocht Uisce.

Ar an ngiúiré bhí an caomhantóir Debora Morrison, grianghraf-iriseoir agus déantóir clár faisnéise Pep Bonet agus an grianghrafadóir faoi uisce Rafael Fernández Caballero, agus beidh an saothar a roghnaigh siad mar chuid de thaispeántas a bheidh ar camchuairt ar na hOileáin Bhailéaracha le linn 2025.

“Nuair a bhíonn na dúshláin chomhshaoil ​​atá roimh ár bhfarraige ag éirí níos soiléire, glacann tiomantas gach duine agaibh ábharthacht ar leith,” a dúirt Toni Periano, stiúrthóir tionscadail inbhuanaithe do Chomhairle Oileán Menorca, leis na hiomaitheoirí agus na hurraitheoirí. “Ní hé amháin go bhfuil an comórtas seo ina thaispeántas de thallann ealaíonta, ach freisin glao cumhachtach ar chaomhnú agus ar mheas ar an domhan nádúrtha.”

Saineolaí Fásta

Broigheall Agus Pomfret (Victor de Valles Ibañez)

Radhairc de Ibiza (Ainhoa ​​Ezkurra)

Sábháil an Posidonia (Claudio Palmisano)

Margalida na Farraige (Néstor Carda Aroca)

Duine Fásta Amaitéarach

Duster cleite (Ivan Ruiz Llobera)

Iarbháis Éisc (César Vicente-García)

seahorse (José Salmerón Pérez)

Ceardaí na Láimhseálann (Fernando Estarellas Calderón)

Antennas (Alex Morell)

Óige

Foraoise na dealg (Cati Sans Tous, 10)

Symbiosis Mhoireibh (Kenzo Segura Barajas, 12)

giúineáin (Luna Mas Escandell, 13)

Sciatháin Dragon (Joan Sans Tous, 13)

Saol nua (Pablo Ángel Wenham Martínez, 15)

Limistéir faoi Chosaint na Mara

Anois Feiceann Tú Mé, Anois Ní Fheicfidh Tú (Tato Damiani)

Sracfhéachaintí Trasnaithe (Tony Juan)

Faoin Surf (Xavier Mas Ferrà)

Cáilíocht Uisce

Conair Gainimh (Victor de Valles Ibañez)

Idirphlé I dTuath an Smugairle róin (Theo Belafonte)

Oasis Na Dathanna Sa Mhuir Bhailéarach (Pedro Riera Llompart)

Vóta Coitianta

Ní raibh an grianghraf a fuair an líon is mó vótaí poiblí (350 as 3,376) i measc roghnúcháin an ghiúiré – bhí Ag Deireadh an tSamhraidh le Miquel Gomila.

Ag Deireadh an tSamhraidh (Miquel Gomila)

Ceapadh MARE agus fuair sé tacaíocht airgeadais ó na Fondúireacht Marilles feasacht a ardú ar an ngá atá le caomhnú an Mhuir Bhailéar, agus deirtear go bhfuil tacaíocht á fáil aige ó fhormhór na gcomhlachtaí caomhnaithe sna hOileáin Bhailéaracha agus naoi gcinn dá lárionaid tumadóireachta.

Ó cuireadh tús leis an gcomórtas in 2020, deir MARE, as na 5,000+ íomhá a fuair sé, gur bronnadh beagnach leath díobh le húsáid chun críocha caomhnaithe.

“Tá na céadta grianghraf ann a thaispeánann áilleacht gach rud faoin bhfarraige dúinn, ach cuireann siad i gcuimhne dúinn freisin an brú méadaitheach atá ar an éiceachóras seo agus an gá práinneach le chéile chun é a chosaint,” a dúirt stiúrthóir Fhondúireacht Marilles Aniol Esteban.

“Dúirt muid cheana anuraidh é, agus ar an drochuair ní féidir linn na sonraí seo a nuashonrú toisc nach bhfuil méadú tagtha ar an gcosaint: níl ach 0.07% den fharraige mórthimpeall orainn faoi chosaint ard, agus speicis ar nós escato nó iasc giotáir imithe le déanaí, agus cinn eile ar nós capaill mara is annamh.

“Déanann MARE saol na mara a cheiliúradh le paisean agus tiomantas, ach tugann sé dúshlán dúinn freisin gníomhú. Tá sé in am oibriú le chéile chun ár n-uiscí a athlíonadh le beatha agus le dóchas do na glúnta atá le teacht!" Faigh amach níos mó faoin gcomórtas bliantúil MARE.

