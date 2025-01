Comórtas Guth an Aigéin ar siúl

at 8: am 00

ADEX Tá Guth an Aigéin a grianghraf, comórtas físe agus ealaíne a bhaineann le himeacht bliantúil Asia Dive Expo (ADEX) Singeapór, a mhaígh gurb é an seó tumadóireachta is mó agus is faide san Áise.

Ar siúl ón 4-6 Aibreán, críochnóidh Féile Aigéin ADEX 2025 nuair a roghnaíonn giúiré buaiteoirí agus daoine sa dara háit sna catagóirí comórtais éagsúla beo ar an stáitse. Roghnaíonn siad buaiteoir iomlán Best of Show freisin.

Tá féile na bliana seo tiomnaithe do cheifileapóid i rud ar a dtugtar “ceiliúradh ar iompar na beatha mara”, agus cuimsíonn ADEX Voice of the Ocean 2025 Cephalopods agus Iompar Ainmhithe i measc a catagóirí – is iad na cinn eile Uiscedhreacha, Saothar Ealaíne agus Gearrscannán.

Ar an ngiúiré tá Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield agus William Tan, agus an bitheolaí mara Chloe Harvey, stiúrthóir feidhmiúcháin an Reef-World Foundation, ag gníomhú mar chomhairleoir speisialta ar iompar ainmhithe.

Is í an mhórdhuais ná tithíocht faoi uisce Seacam ar fiú suas le US $10,000 í. Tá tuilleadh eolais ar an gcomórtas ar fáil agus is féidir aighneachtaí, a chosnaíonn US$10 an iontráil, a dhéanamh tríd an Treoir DivePhoto suíomh go dtí 1 Márta i mbliana.

