GO Diving Taispeáin ANZ atá riachtanach do ghrianghrafadóirí faoi uisce

Is é Nigel Marsh an fear taobh thiar de Shaol Mara Uathúil Aussie ANZ de chuid Scuba Diver

Nigel Marsh

Is fearr le Nigel Marsh, a bhfuil a chuid gné uathúil de chuid Aussie Marine Life i Scuba Diver san Astráil agus sa Nua-Shéalainn, ar an ardán. grianghraf Céim ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.

Is saorghrianghrafadóir agus fótairiseoir faoi uisce é Nigel atá lonnaithe i Brisbane. Foilsíodh a shaothar in go leor irisí, nuachtáin agus leabhair, san Astráil agus thar lear.

Tá sé tar éis tumadóireacht a dhéanamh go forleathan timpeall na hAstráile, go háirithe an Mhórsceir Bhacainneach agus an Mhuir Choiréil, agus thug a chuid taistil ar fud na hÁise, an Aigéin Chiúin, an Aigéin Indiaigh, an Aigéin Atlantaigh agus an Mhuir Chairib. Bhuaigh a ghrianghraif faoi uisce roinnt comórtas idirnáisiúnta grianghrafadóireachta freisin.

Tháinig paisean Nigel don tumadóireacht agus don chomhshaol mara ó aois an-óg agus é ag snorcallú ar na tránna óna bhaile dúchais, Sydney na hAstráile. Chuir foghlaim na scúba tumadóireachta i 1983 lena spéis i saol na mara, agus ní fada go raibh sé ag roinnt a thaithí le daoine eile, ag cur taispeántais sleamhnán i láthair agus ag scríobh altanna d’irisí – foilsíodh a chéad alt i 1983.

Tá na mílte alt curtha le chéile ag Nigel ó shin le haghaidh irisí tumadóireachta, taistil agus eitilte ar fud an domhain, ag díriú ar na hábhair is fearr leis - iasc, tumadóireacht, siorcanna, longbhriseadh, saol na mara agus taisteal.

Tá dhá threoirleabhar tumadóireachta comh-údar ag Nigel freisin le Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) agus Diving Australia (Periplus Editions 1997). Tá leabhar féin-foilsithe aige freisin – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh grianghrafadóireacht 2011).

Le deich mbliana anuas tá Nigel gnóthach ag obair ar shraith leabhar do pháistí ar ábhair a bhaineann le cúrsaí mara (A to Z of Sharks & Rays, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crustaceans, Weird and Wacky Fish) agus ar shraith treoracha tumadóireachta agus mara. leabhair saoil (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) le haghaidh Foilsitheoirí New Holland.

Beidh Brett Lobwein ag tairiscint roinnt léargais ar grianghrafadóireacht faoi uisce teicnící

Brett Lobwein

Beidh an grianghrafadóir faoi uisce Brett Lobwein, a bhfuil duaiseanna buaite aige, ag taispeáint a chuid íomhánna iontacha ar an gclár grianghraf Céim ag an tionscnaimh GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.

Is grianghrafadóir paiseanta agus meon comhshaoil ​​é Brett atá lonnaithe i Sydney, agus tar éis dó fás aníos ar uiscebhealaí Abhainn Hacking Port i mbruachbhailte theas na cathrach, chonaic sé a ghrá don tumadóireacht scúba ag teacht chun cinn go luath sna 2000í agus é ag obair i gceann de na cathracha. siopa tumadóireachta áitiúil.

Faoin mbliain 2010, bhí sé tosaithe ag cur suim mhór i grianghrafadóireacht faoi uisce agus cheannaigh sé a chéad tithíocht DSLR.

Ón gcéad turas a rinne sé ag snámh leis na míolta móra droma i Tonga, bhí sé go hiomlán hooked.

A paisean don grianghrafadóireacht Is é an wanderlust amháin le haghaidh taistil coimhthíocha rivaled.

Cibé an lámhachann sí siorcanna síoda i nGairdíní na Banríona i gCúba, piongain san Antartaice, béir bhána san Artach, orcas san Iorua nó rónta i Narooma, bíonn Brett cinnte i gcónaí go léiríonn sé an saol muirí ina ghné nádúrtha, gan ainmhí a léiriú ná a bhréagnú. aird ar íomhá ar na cúiseanna mícheart.

Ar aon dul lena ghrá don aigéan agus dá áitritheoirí, is tacadóir láidir é Brett freisin chun ár n-aigéan agus ár gcomhshaol a chosaint trí fheasacht a ardú ar ró-úsáid agus éileamh ar phlaistigh aonúsáide.

Is Sony bródúil é Brett Digiteach Abhcóide Íomháú, Ambasadóir do Isotta Underwater Housings, Ball de Chlub na dTiscéalaithe, Ball de Chumann Ealaíontóirí an Aigéin, agus iar-ghrianghrafadóir comhlach/cónaitheach ag Ocean Geographic.

Is é Brett freisin úinéir UW Images, dáileoir de chuid na cuideachta grianghrafadóireacht faoi uisce trealamh.

Tá go leor idirnáisiúnta buaite ag a chuid íomhánna grianghrafadóireacht dámhachtainí agus tá siad foilsithe ar fud an domhain.

Beidh Don Silcock ag caint faoi theagmhálacha móra ainmhithe

Don Silcock

Scuba Diver Astráil agus Eagarthóir Taistil Sinsearach na Nua-Shéalainne Don Silcock beidh ag cur go dtí an grianghraf Céim ag an tionscnaimh GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair chun labhairt faoin spéis atá aige in ainmhithe móra.

Is grianghrafadóir agus fóta-iriseoir Astrálach faoi uisce é Don atá bunaithe ar oileán Bali san Indinéis, agus chuaigh sé isteach i bhfoireann ANZ Tumadóir Scúba mar Eagarthóir Taistil Sinsearach in 2020.

Is as an RA ó dhúchas dó, thosaigh Don ag tumadóireacht go luath sna 1980idí agus é ina chónaí agus ag obair i mBairéin, i Murascaill na Peirse, agus chuaigh sé ar aghaidh chun bheith ina Ard-BSAC Teagascóir agus Oifigeach Tumadóireachta.

Bhog sé go dtí an Astráil i 1991 lena theaghlach óg, áit ar fhorbair sé a paisin marthanacha do grianghrafadóireacht faoi uisce agus taistil tumadóireacht.

Tá Don tar éis tumadóireacht a dhéanamh go forleathan i Nua-Ghuine Phapua agus san Indinéis le 25 bliain anuas agus creideann sé go bhfuil an tumadóireacht trópaiceach is fearr ar domhan ag an dá thír. Scuba Diver D'fhoilsigh ANZ an 13 le déanaíth alt i sraith ar PNG tumadóireacht, agus an chéad cheann eile eisiúint beidh an 5 aigeth i sraith cosúil leis seo tá Don ag scríobh ar an Indinéis tumadóireacht.

Thart ar 15 bliain ó shin, ghlac Don an rud a chuireann sé síos air mar an 'fabht ainmhí mór' nuair a chuaigh sé go dtí an Astráil Theas den chéad uair chun grianghraif de shiorcanna móra bána a ghrianghrafadh agus an bhliain seo caite, rinne sé a 15th turas ann…

Idir an dá linn, tá grianghraif agus scríofa aige faoi thíogair, ceann casúr mór, agus siorcanna barr geal aigéanach sna Bahámaí; mantas aigéanach, siorcanna gorma, siorcanna míolta móra, crogaill Mheiriceá, agus mairlín stríocach i Meicsiceo; míolta móra ó dheas san Airgintín, míolta móra droma theas i Tonga, agus míolta móra speirme sna hAsóir.

Le linn na paindéime, chuaigh Don i mbun tumadóireacht theicniúil agus le déanaí chríochnaigh sé a dheimhniú Raon Leathnaithe TDI chun é a cháilíochtú go 55m mar ullmhúchán do thurais theicneolaíochta tiomnaithe chun grianghraif a dhéanamh de na raiceanna in Oileáin Sholamón agus Bikini Atoll, a bheidh le feiceáil sna heisiúintí atá le teacht de Scuba Diver ANZ. .

Beidh Mike Scotland ag caint faoi shaol mara na hAstráile

Mike Albain

Beidh Eagarthóir Dive Log Australasia agus an grianghrafadóir faoi uisce Mike Scotland ag díriú ar bhitheolaíocht mhuirí 'san fhiáine' ar an grianghraf Céim ag an tionscnaimh GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.

Thosaigh Mike ag tumadóireacht i 1976 agus d’éirigh leis a PADI a bhaint amach teagascóir rátáil i 1982. Chomh maith le teagasc níos mó ná 1,000 tumadóirí. Tá 7,000 tumadóireacht déanta ag Mike agus bhuaigh sé duaiseanna dá ghrianghraif U/W.

Is iad an dá phríomh paisean atá aige grianghrafadóireacht faoi uisce agus bitheolaíocht mhara. Scríobhann sé faoi cheiliúradh shaol na mara in éineacht le tumadóireacht eachtraíochta. D’fhoilsigh Mike a leabhar, Marine Biology in the Wild mar sheirbhís do thumadóirí atá ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim faoin bhfarraige. Tá gnáthghrianghraif cárta poist ann le taighde domhain. Faoi láthair, tá sraith á scríobh aige ar bhitheolaíocht na n-iasc agus na siorcanna, a áireoidh sé i leabhar nua an bhliain seo chugainn.

Bitheolaíocht Mhuirí san Fhiáin

Is é an bealach is fearr chun do phaisean sa tumadóireacht a adhaint ná tuilleadh a fhoghlaim faoin saol mara iontach a bhíonn againn. Le linn a seal ar an grianghraf Ar an stáitse, nochtfaidh Mike go leor léargais dochreidte a chonaic sé thar 48 bliain de thumadóireacht ghníomhach a spreagfaidh tú chun tumadóireacht a dhéanamh.

Is oideachasóir gairmiúil é Mike agus duine de na grianghrafadóirí U/W is mó a foilsíodh san Astráil. Tacóidh an chaint seo leis na grianghraif is fearr dá chuid a bailíodh ó níos mó ná 100 turas chuig an Great Barrier Reef agus an tAigéan Ciúin.

Beidh Talia Greis ag caint faoi teibí grianghrafadóireacht faoi uisce

Talia Greis

Beidh an grianghrafadóir féinmhúinte, Talia Greis, a bhfuil cáil idirnáisiúnta air grianghraf Céim ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ ag caint faoi íomhánna teibí faoi uisce.

Rugadh agus tógadh i réigiúin chathrach cois cósta na mbruachbhailte Thoir i Sydney, phléasc a meas ar shaol an aigéin agus í ag tumadóireacht Ningaloo Reef, WA.

“Chun tuiscint a fháil ar éagsúlacht shaibhir agus flúirse shaol faoi uisce ár dtír, tháinig athrú ar athrú a rinne sé riachtanach dom ceamara a thógáil faoin dromchla a luaithe agus is féidir,” a dúirt sí.

“Ní amháin a bheith in ann cuid de na chuimhneacháin bhreátha atá le tairiscint ag nádúr a atáirgeadh, ach freisin chun a bheith in ann a thuiscint go hiomlán dom féin, dathanna agus castachtaí na rudaí a raibh mé mar fhinné orthu”.

Ar cheann i gcónaí nóiméad a ghabháil agus é ag forbairt, thuig Talia go raibh athrú tagtha ar a ról sa tumadóireacht, agus sa lá atá inniu ann ní féidir léi tumadóireacht a dhéanamh gan breathnú tríd an lionsa.

Bhuaigh Talia Roinn Dlúth Ocean Art 2019, Grianghrafadóir Nua na Bliana 2023 do Ocean Geographic, Head On grianghraf Féile, Catagóir Tírdhreacha 2023, Tránna Thuaidh Faoi Uisce grianghraf Comórtas 2023, agus Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana (UPY) don Chatagóir Macra in 2024.

Grianghrafadóireacht Teibí Faoi Uisce

Beidh Talia ag caint faoi teibí grianghrafadóireacht faoi uisce – réamhrá gairid a thabhairt ar na fáthanna gur breá léi triail a bhaint as mar thumadóir i Sydney, agus plé a dhéanamh ar na modhanna agus na teicnící éagsúla a úsáideann sí chun iniúchadh a dhéanamh ar an gceird.

Beidh sí ag tabhairt roinnt samplaí de sheatanna a ghlac sí ag baint úsáide as teicnící éagsúla, agus ag plé suímh agus riachtanais trealaimh chun é a dhéanamh.

Beidh Nicolas Remy ag tabhairt comhairle faoi grianghraf teicnící

Nicolas Remy

Beidh an grianghrafadóir faoi uisce Francach-Astrálach Nicolas Remy, atá lonnaithe i Sydney anois, ag tabhairt cuairte ar an grianghraf Céim ag an GO Diving Show ANZ i Meán Fómhair.

Tá os cionn 40 gradam idirnáisiúnta faighte ag íomhánna Nicolas, lena n-áirítear buaiteoirí catagóir san Aigéan mór le rá grianghrafadóireacht Dámhachtainí, Aigéan Ealaín, DPG Máistreachta, Ocean Geographic Pictiúir na Bliana agus Dúlra Domhanda grianghrafadóireacht Gradaim.

Tá a ghrianghraif le feiceáil sna meáin phríomhshrutha ar nós an BBC, CNN, Forbes, chomh maith leis na meáin tumadóireachta is fearr agus grianghrafadóireacht meáin.

Is é a bhunaigh An Club Faoi Uisce, Ar líne grianghrafadóireacht scoile agus pobail, a áiríonn baill i 12 thír faoi láthair. Tá rochtain ag Baill an Chlub ar chúrsaí féinluais, ar fhóraim tacaíochta, agus ar sheimineáir ghréasáin mhíosúla, ina múineann Nicolas agus grianghrafadóirí clúiteacha eile. grianghrafadóireacht Máistir-ranganna.

Tiomáinte ag a paisean don teagasc grianghrafadóireacht, Is cainteoir poiblí slachtmhar é Nicolas. Seachas na webinars míosúla don Chlub Faoi Uisce, tugtar cuireadh dó labhairt go rialta i seónna tumadóireachta, grianghrafadóireacht faoi uisce cumainn agus clubanna scúba.

An gcrích grianghraf-iriseoir, tá Nicolas authored mórán alt a foilsíodh i meáin idirnáisiúnta tumadóireacht. Is Eagarthóir Allamuigh é do DivePhotoGuide.com, agus ranníocóir rialta de Plongez! Magazine (An Fhrainc) agus Tumadóir Scúba Magazine (An Ríocht Aontaithe agus an Astráil/An Nua-Shéalainn), áit a scríobhann sé faoi shaol na mara, taisteal, teicníocht grianghrafadóireachta agus trealamh.

Comhoibríonn Nicolas le trealamh tumadóireachta agus grianghrafadóireacht brandaí le haghaidh tástála táirgí agus athbhreithnithe allamuigh. Tá cáil air as na scríbhinní mionsonraithe, léirsteanach a scríobh sé, agus é ag obair le brandaí mar Nauticam, Mares, Nikon Australia agus Retra UWT, chun roinnt a lua.

Is ambasadóir Nauticam é Nicolas. Faoi láthair scaoileann sé le Nikon Z9 i dtithíocht Nauticam NA-Z9 agus is iad na optaic is fearr leis ná an córas Nauticam EMWL agus an Nauticam FCP-1, cé go n-úsáideann sé an WWL-C freisin nuair a bhíonn méid agus meáchan ríthábhachtach.

Is cuid riachtanach eile de threalamh tumadóireachta Nicolas iad na hath análaithe: tá breis agus 1,300 uair an chloig caite aige ag tógáil grianghraif agus é ag tumadóireacht ar Revo CCR nó Mares Horizon SCR, ag fanacht síos ar feadh trí nó ceithre huaire an chloig ar fad. Tá Nicolas paiseanta faoi na meaisíní seo, rud a fheiceann sé ag tógáil spás atá ag fás sa tionscal tumadóireachta.

