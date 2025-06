Buaileann Great Shark Snapshot le Shark Week + Jaws

at 7: am 00

Bíonn áthas i gcónaí ar an gcarthanas atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe, an Shark Trust, rud a fháil grianghraf agus ranníocaíochtaí físe ó thumadóirí agus ó shnámhóirí chun a bhunachar sonraí siorc agus roic a neartú, ach le trí shamhradh anuas tá an próiseas curtha ar bhonn foirmiúil aige trí sheachtain Great Shark Snapshot a fhógairt – agus ní bheidh 2025 ina eisceacht.

Tá an ceathrú imeacht eolaíochta saoránach den chineál seo socraithe don tseachtain dheireanach de mhí Iúil (19-27) – rud a tharlaíonn freisin ag an am céanna le Seachtain Siorcanna Discovery Channel, a thosaíonn ar an 20 Iúil (ar Fionnachtana + sa Ríocht Aontaithe) agus, ar an lá céanna, comóradh 50 bliain eisiúint an scannáin chonspóidigh sin Jaws.

Moltar do thumadóirí, clubanna, ionaid tumadóireachta agus oibreoirí bád cairte agus bord maireachtála a dtacaíocht a léiriú trí thumadóireacht agus imeachtaí a eagrú i rith na seachtaine, chun sonraí a bhailiú do Log Siorc an iontaobhais agus chun ceiliúradh a dhéanamh ar cibé speicis atá thart le feiceáil.

Pictiúr Mór Siorcanna

Tá Log na Siorcanna domhanda ag fás go seasta ó 2008 i leith agus deirtear go bhfuil sé ag cabhrú le heolaithe pictiúr a thógáil de dháileadh speiceas agus ag an am céanna ag déanamh níos éasca aon athruithe a tharlaíonn i ndaonraí le himeacht ama a thabhairt faoi deara.

Cibé acu atá tú ag tumadh gar don bhaile nó ar thuras fada, iarrann an Shark Trust ar rannpháirtithe “gach tumadh a chomhaireamh”.

Clúdaíonn breathnuithe úsáideacha speicis scátaí agus, i gcás daoine nach tumadóirí iad agus rannpháirtithe níos óige, cuireann grianghraif de chásanna uibheacha agus breathnuithe ón trá leis an mbanc eolais. Is féidir iad a iontráil sa Mol Taifeadta ar an Loga Siorcanna Iontaobhas Siorcanna suíomh gréasáin nó trí íoslódáil a dhéanamh ar App Iontaobhas Siorcanna le haghaidh feistí iOS nó Android.

Tá an t-iontaobhas tar éis cruthú freisin treoir dhigiteach ag bailiú an fhaisnéis uile a theastaíonn le bheith rannpháirteach, agus is féidir í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Seolann Shark Trust comórtas grianghraf saor-iontrála, Seolann Shark Trust aip 5 thionscadal, D'iarr tumadóirí gealltanas Siorcanna Mór a shíniú, Léiriú ar 2,000 siorcanna & roic tumadóirí