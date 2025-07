Jayne Jenkins – 'ag tumadóireacht i mo chlós cúil féin'

at 10: am 00

Beidh an grianghrafadóir faoi uisce Jayne Jenkins ar an grianghraf Céim ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney i mí Mheán Fómhair, agus beidh sí ag plé na ndeiseanna iontacha tumadóireachta atá le fáil ‘ina cúlchlós féin’ in uiscí áitiúla.

Jayne Jenkins Rugadh agus tógadh í sa Bhreatain Bheag, agus d'fhoghlaim sí tumadóireacht sna huiscí fuara feadh chósta garbh na Breataine Bige sular bhog sí go dtí an Astráil i 1973. Tá sí gníomhach i go leor gnéithe den tionscal tumadóireachta le breis agus ceithre scór bliain.

Is rannpháirtí eagarthóireachta rialta í Jayne le Tumadóir Scúba An Astráil agus an Nua-Shéalainn, agus tá go leor duaiseanna buaite aici as a híomhánna faoi uisce.

Mar Chomhalta Idirnáisiúnta bródúil de Chlub na dTaiscéalaithe, tá Jayne ar dhuine de thriúr Astrálach a ionduchtaíodh i Halla na Laochra na mBan Tumadóirí.

Tá sí ina breitheamh ar feadh go leor grianghraf comórtais, lena n-áirítear na grianghraf Comórtas do Lá Domhanda na nAigéan arna eagrú ag na Náisiúin Aontaithe.

Jayne Jenkins - 'ag tumadóireacht i mo chlós cúil féin' 2

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Faigh do ticéid anois!

Tá ticéid don GO Tuming Show ANZ ar díol anois, agus is féidir leat leas a bhaint as an Tairiscint luathéin 2 ar phraghas 1 go dtí an 9 Meán Fómhair – is féidir leatsa agus do chara/pháirtí/céile cuairt a thabhairt ar feadh tréimhse amháin $12, agus faigheann páistí 16 bliana d’aois isteach saor in aisce, rud a fhágann gur lá foirfe é don teaghlach. Tá neart páirceála ar an láthair agus tá an t-ionad éasca le teacht air le neart roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine iontach ag ceiliúradh gach cineál tumadóireachta.