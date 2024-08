Filleann Ocean Film Festival ar ais go dtí an Bhreatain

An tseachtain seo ar an bpodchraoladh, D’ordaigh breitheamh feidearálach na Stát Aontaithe na chéad íocaíochtaí cúitimh ar chostais a tabhaíodh i mbásanna 34 duine a fuair bás nuair a chuaigh an tumadh Californian ar bord Conception trí thine in 2019 – cé acu an bhfuil a chaptaen Jerry Boylan in ann. a chos tá an bille doiléir. D'fhéadfaí cliabháin le haghaidh coiréil leanbh a ceapadh chun bac a chur ar chreachadóirí fiaclacha ar nós parrotfish a imscaradh mar chuid d'iarracht chun sceireacha atá buailte ag eachtraí suaite mar thuaradh coiréil a athshlánú. Dúnadh an Músaem Tumadóireachta i Gosport le linn 2024 chun an “foirgneamh liostaithe tais Grád II*” a athchóiriú ach tá pleananna uaillmhianacha aige le hathoscailt ó mhí an Mheithimh seo chugainn, níos tirime agus le taispeántais nua.





