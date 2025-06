Lá eile i saol teagascóra grianghrafadóireachta u/w

Cén chaoi a bhfuil sé ag obair mar ghairmí tumadóireachta neamhspleách? Is í LISA COLLINS an rogha is fearr. grianghrafadóireacht faoi uisce teagascóir ar Grand Cayman, ach ní raibh a turas ón Ríocht Aontaithe éasca i gcónaí, mar a mhíníonn sí

“Ó, a Dhia! Cad a dhéanann tú? Caithfidh sé a bheith ina phost aislingeach!” Cloisim é seo chomh minic sin – beagnach gach seachtain – go ndéanaim neamhaird de agus go bhfreagraím go huathoibríoch: “Sea, tá an-ádh orm!”

Ach agus mé i mo shuí anseo ag scríobh seo, le spéir ghorm foirfe, timpeallaithe ag plandaí trópaiceacha agus an fharraige álainn chiúin, shoiléir cúpla céad méadar ar shiúl, táim ag glacadh an ama chun smaoineamh i ndáiríre ar mo shaol mar grianghrafadóireacht faoi uisce teagascóir.

Is cuimhin liom siúl isteach i siopa Ocean Optics i Strand, Londain, beagnach 30 bliain ó shin, agus mé an-neirbhíseach ach ar bís faoin smaoineamh go gceannóinn mo chéad cheamara faoi uisce. Ní raibh a fhios agam ag an am cé chomh tábhachtach is a bheadh ​​an lá sin do mo thodhchaí.

Tar éis dom cáiliú mar Thumadóir Uisce Oscailte PADI i gcairéal Thurrock in Essex, bhí cinneadh déanta agam gur mhaith liom áilleacht an domhain faoi uisce a thaispeáint do mo bheirt iníonacha óga nuair a théimis ar ár laethanta saoire.

Dhíol Steve Warren ag Optics mo chéad cheamara liom agus chuir sé greim orm. Tumadóireacht agus grianghrafadóireacht faoi uisce go han-tapa d’éirigh sé ina andúil, agus laethanta saoire á socrú de réir na háite a bhféadfainn tumadóireacht a dhéanamh sna huiscí is soiléire agus is teo le neart beatha mara.

Fuair ​​Lisa scileanna ar chúrsa teagascóra INON UK

15 bliana caite – tar éis dom a bheith ádhúil go leor taisteal agus tumadóireacht a dhéanamh ar fud an domhain, ag méadú mo scileanna agus mo chuid eolais ar grianghrafadóireacht faoi uisce, ghlac mé an INON UK Grianghrafadóireacht Faoi Uisce cúrsa agus ina dhiaidh sin a chúrsa teagascóra agus thosaigh sé ag múineadh an ábhair sa Ríocht Aontaithe.

Bhí mo PADI agam freisin Digiteach Grianghrafadóireacht Faoi Uisce Rátáil teagascóra, ach fuair mé amach gur mhúin an cúrsa níos mó dom faoi thumadóireacht le ceamara ná faoi ghrianghraif a thógáil faoin uisce, rud a raibh cúrsaí INON UK tar éis plé leis.

D’iarr go leor cliant cúrsaí níos faide agus teicnící níos airde, agus mar sin thosaigh mé ag obair i gceardlanna thar lear, le turais go dtí an Éigipt, Lanzarote, na hOileáin Fhilipíneacha agus an Indinéis – agus mé ag obair i bpost ‘gnáth’ in ollscoil i Surrey.

Dúradh liom go rialta “nach mbíonn dóthain airgid á thuilleamh ag grianghrafadóirí faoi uisce le bheith ag obair go lánaimseartha!”. Bhí mé cinnte go gcruthóinn, lá éigin, go raibh na hamhrasóirí sin mícheart, ar bhealach amháin nó ar bhealach eile.

Chuir sé mo shaol as a riocht

Bhí mé ag múineadh grianghrafadóireacht faoi uisce páirtaimseartha sa Ríocht Aontaithe ach bhí fonn orm níos mó a fháil, mar sin nuair a iarradh orm bogadh go dtí na hOileáin Cayman chun páirt a ghlacadh i gcuideachta Cathy Church grianghraf Ionad mar cheann dá chuid grianghrafadóireacht faoi uisce teagascóirí, níor thóg sé ach lá amháin orm cinneadh a dhéanamh mo shaol agus saol mo pháirtí a bhaint as a chéile agus dúinn bogadh ann ar chonradh trí bliana.

Faoi dheireadh, mo bhrionglóid a bheith ag obair go lánaimseartha mar grianghrafadóireacht faoi uisce bhí an teagascóir tagtha i gcrích!

Suíomh tumadóireachta cladaigh i Grand Cayman

I ndáiríre, nuair a bheidh sé suiteáilte ag an grianghraf Ionad, a bhfuil cáil air le blianta mar cheann de na háiteanna is fearr sa Mhuir Chairib le foghlaim grianghrafadóireacht faoi uisce, Mhúinfinn daltaí cúpla uair sa tseachtain ach chaithfinn an chuid is mó de mo chuid ama ag obair sa siopa, ag díol grianghraf trealamh.

Lonnaithe in Óstán Sunset House ó dheas de phríomhchathair Oileáin Cayman, George Town, múineadh mo chuid ranganna go léir ar an sceir álainn tí ansin, le linn uaireanta oscailte na siopaí.

Tar éis uair an chloig nó dhó de theagasc ‘sa seomra ranga’, rachainn féin agus mo mhac léinn ar tumadóireacht cladaigh agus mhúinfinn faoin uisce iad le cabhair ó chlár bán.

Bheadh ​​mo chroí ag canadh nuair a d’fhéachfainn ar mo sceideal laethúil agus a thuigfinn go raibh rang agam an lá sin. Mo phaisean don grianghrafadóireacht faoi uisce agus chuir sé an-áthas orm an t-eolas sin a roinnt. Agus rinne an rud é a dhéanamh in uiscí soiléire, teo na Cairibe níos speisialta fós é.

Lisa (ar dheis) ag múineadh i suíomh 'seomra ranga'

Ansin tharla Covid. Bhí mé tar éis bogadh go Grand Cayman i mí an Mheithimh 2019, agus faoi mhí an Mhárta 2020 bhí an t-oileán dúnta do chuairteoirí. Lean 18 mí fada de dhúnadh.

Ar ámharaí an tsaoil, bhí mé i gceannas ar an margaíocht, agus bhí mé in ann daoine áitiúla agus cliaint idirnáisiúnta a mhúineadh ag baint úsáide as Zoom. Thóg go leor daoine, nach raibh in ann tumadóireacht a dhéanamh, talamh. grianghrafadóireacht, agus chuir siad ceachtanna in áirithe liom chun foghlaim faoi ghrianghrafadóireacht tírdhreacha, éin, feithidí agus bláthanna.

Dúnadh an tionscal tumadóireachta go foréigneach ar feadh sé mhí ach, nuair a athosclaíodh é, bhí mé in ann go leor tumadóirí áitiúla a mhúineadh. grianghrafadóireacht faoi uisce.

Chuir grúpa acu tús le CaySoup (Cumann Grianghrafadóirí Faoi Uisce Cayman), atá fós ag dul ó neart go neart. Bhí sé go maith a bheith in ann mo chuid eolais a roinnt leo.

Anois, gach deireadh seachtaine agus uaireanta ar thráthnónta laethanta seachtaine, is féidir leat grianghrafadóirí faoi uisce a fháil ag bailiú ag formhór na láithreacha tumadóireachta ar an gcladach i Grand Cayman, ag roinnt a gcuid fionnachtana faoin saol mara a rinne siad an lá.

Téann go leor acu ag tumadóireacht i ngrúpaí de cheathrar nó de sheisear, ag cuardach ghrinneall na farraige le haghaidh macra-chréatúir i bpaistí algaí atá ag fás ar ghrinneall gainmheach bán cuid de na láithreacha tumadóireachta, agus an smaoineamh is ea “dá mhéad súile is amhlaidh is fearr”.

Super macra grianghrafadóireacht ar phaiste algaí

Táim an-tógtha le dea-bhuacacht agus breathnóireacht ar grianghrafadóireacht faoi uisce béasaíocht agus é seo a mhúineadh do mo mhic léinn, mar sin is iontach an rud é seo a fheiceáil ag tarlú agus mé ag tumadh le 'pacáiste'.

Amach ar an taobh eile

Nuair a athosclaíodh na hoileáin do chuairteoirí, d’fhill rudaí ar an ngnáthnós réasúnta. Agus mo chonradh le dul in éag, thosaigh mé ag smaoineamh ar conas a d’fhéadfainn níos mó a mhúineadh, agus ar bhealach níos fearr. Ar ámharaí an tsaoil, chuaigh fear as na Caymanaigh i dteagmháil liom chun cuideachta a bhunú a thairgeann gach cineál... grianghrafadóireacht.

Bheadh ​​príomhfhócas Capture Cayman Ltd ar theagasc grianghrafadóireacht faoi uisce, ach le talamh grianghrafadóireacht agus seisiúin grianghrafadóireachta mar chuid den obair bhreise. Tá páirtí codlata agam ach táim ag obair liom féin go bunúsach, mar sin tá i bhfad níos mó saoirse agam múineadh pé uair agus pé áit is mian liom, agus de réir mar a iarrann mo mhic léinn.

Gan a bheith sáinnithe i siopa, nó teoranta d’uaireanta siopa agus d’aon láthair tumadóireachta amháin ar an gcladach, bhí saoirse agam leathnú. Ó bheith ag tumadóireacht i mo chuid ama saor, bhí a fhios agam go raibh láithreacha áirithe timpeall an oileáin ag tairiscint topagrafaíocht agus ábhair éagsúla, agus mar sin bhí mé in ann eispéireas i bhfad níos cuimsithí a thairiscint do chliaint.

Ó sceireacha áille go snámha-trídí agus uaimheanna, go roic ghathacha, turtair agus roic iolair, go macra-bheatha foircneach, go longa briste agus dealbha faoi uisce, tá go leor le tairiscint ag Grand Cayman do ghrianghrafadóirí faoi uisce - i ndálaí éasca lena uiscí te, soiléire.

Sceir ildaite sna hOileáin Cayman

Tá cliaint agam anois a thagann gach bliain, cuid acu cúpla uair sa bhliain, chun seachtain a chaitheamh ag glacadh grianghraf faoi uisce liom.

Bíonn rud éigin nua le foghlaim i gcónaí, teicnící le feabhsú, ábhair éagsúla le fáil agus an trealamh is déanaí le máistreacht, agus uaireanta ní bhíonn i gceist ach cabhair le soilsiú agus fócasú. Éileamh coitianta eile is ea teagasc iarphróiseála, foghlaim conas grianghraif a fheabhsú le Lightroom nó Photoshop.

Tagann cliant amháin ó Cheanada ar feadh trí mhí gach geimhreadh mar “éan sneachta”, ag seachaint an fhuachta mhóir chun taitneamh a bhaint as aeráid foirfe Cayman, agus ag cur 3-5 rang in áirithe liom sa tseachtain.

Thosaigh sé liom ceithre bliana ó shin le ceamara dlúth pointe-agus-lámhach, agus tá sé anois ina DSLR den scoth le lionsaí agus stroboscopanna éagsúla.

An geimhreadh seo caite, chaitheamar cuid mhaith dár dtumadóireacht ag aimsiú créatúir, ag tógáil macra-ghrianghraif le srón. Is féidir liomsa mé féin a fháil ag foghlaim beagnach an oiread céanna agus a fhoghlaimíonn mo mhic léinn. Grianghraif faoi uisce Jay Goldman ón mbliain seo. Is féidir a fheiceáil anseo.

Gan aon bhrú

Tuigim go bhfuil teicnící teagaisc an-tábhachtach, agus déanaim iarracht múineadh ar bhealach cairdiúil agus faisnéiseach, gan na daltaí a ró-ualach le téarmaí teicniúla. Is minic nach mbíonn go leor daltaí ag iarraidh ach grianghraif mhaithe a thógáil i gcónaí, i mo thaithí féin, agus déanaim iarracht an próiseas a shimpliú dóibh agus a mhíniú ar bhealach is féidir leo a mheabhrú agus a thabhairt leo chun cinn.

Níl aon bhrú ann an rud foirfe a fháil grianghraf nuair a bhím ag múineadh – tar éis an tsaoil, is féidir leat rud atá foirfe ó thaobh na teicneolaíochta de a bheith agat grianghraf Tá sin uafásach mar níl an comhdhéanamh maith. Is é an rud a mhúinim ná grianghraif thaitneamhacha a bheith agam i gcónaí a mbíonn mo scoláirí sásta leo.

Tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar leibhéal scileanna agus ar dhul chun cinn na mac léinn – foghlaimíonn daoine na scileanna ag luasanna difriúla, agus tá sin go hiomlán ceart go leor. Gan aon bhrú.

Tá go leor turtar sna hOileáin Cayman

Grianghrafadóireacht faoi uisce Baineann sé le taitneamh a bhaint as tumadóireacht ar bhealach suaimhneach, ag cruthú cuimhní cinn is féidir leat a roinnt. Ní bhaineann sé go hiomlán le comórtas agus cé a bhfuil an ceamara is mó agus is measa aige. Tá gach mac léinn difriúil ach má thagann siad go léir amach ó mo ranganna ag tógáil grianghraf a chuireann áthas orthu, ansin táim sásta.

De ghnáth is féidir liom seacht suíomh tumadóireachta cladaigh a roghnú, agus is féidir liom tumadóireacht a dhéanamh i gceann acu beagnach i gcónaí seachas ócáidí corr nuair a thugann gaotha an iarthuaiscirt tonnta chuig an gcladach. Tar éis plé a dhéanamh ar a bhfuil mo chliaint ag iarraidh a dhéanamh, is gnách liom seiceáil ar na coinníollacha agus cinneadh a dhéanamh ar an suíomh tumadóireachta is fearr do na hábhair, don infheictheacht agus don sruth.

Trí bheith ag obair ag am ar bith ar aon lá, ó mhoch ar maidin go dtí tumadóireacht oíche, seacht lá na seachtaine, tá an tsolúbthacht ann chun na ranganna a dhéanamh chomh maith agus is féidir timpeall ar sceidil na mac léinn.

Más gá, téim ar thumadóireacht báid leo freisin agus oibrím le cairtfhostaithe tumadóireachta áitiúla atá ina ngrianghrafadóirí faoi uisce iad féin chun a chinntiú go bhfuil na suíomhanna is fearr is féidir ann don chuspóir. Ligeann sé seo dom an t-uisce dubh a fheiceáil. grianghrafadóireacht teagasc chomh maith.

D’fhéadfadh mac léinn aonair rang tosaitheoirí 4-5 uair an chloig a chur in áirithe dom ach tagann formhór na gcliant go Grand Cayman le haghaidh seachtaine tumadóireachta agus grianghrafadóireacht faoi uisce liomsa. Tá réimse leathan úsáideoirí ann, ó úsáideoirí nua GoPro (múinim cúrsa dhá uair an chloig ar GoPro) go húsáideoirí ceamaraí dlútha agus grianghrafadóirí ardleibhéil gan scáthán agus DSLR.

Is breá liom aghaidheanna na mac léinn a fheiceáil a raibh deacrachtaí acu roimhe seo gan íomhánna doiléire, liatha nó gorma a fháil nuair a bhíonn grianghraif shoiléire agus ildaite acu go tobann ach a bhíonn in ann an éacht céanna a dhéanamh arís – agus grianghraif áille dá dturais tumadóireachta níos déanaí a sheoladh chugam.

Ag crochadh amach san oifig

Nó go mbraitheann cliant réidh don chéad chéim eile ar an turas trí cheamara níos mó nó níos forbartha a cheannach. Bíonn imní ar fhormhór acu faoi mhéid mór airgid a chaitheamh agus bíonn eagla orthu faoi na “cnaipí agus na rothaí” go léir, ach tugann sé an oiread sin sásaimh dom iad a fheiceáil ag foghlaim faoina gcuid páistí nua agus ag tosú ag táirgeadh íomhánna atá fiúntach do chomórtais agus do fhoilsiú.

Post aisling?

Sa deireadh, baineann an teagasc le háilleacht an domhain faoi uisce a roinnt chun feasacht a thabhairt do dhaoine eile ar cé chomh tábhachtach is atá sé ár sceireacha agus ár saol mara a chosaint agus a chothú.

Mar sin, nuair a deirtear liom an chéad uair eile gur post aislingeach atá agam, is féidir liom aontú go hiomlán go bhfuil an t-ádh orm. Thóg sé blianta fada oibre crua, foghlama, díchealla agus íobairt ach bhí sé fiúntach gach nóiméad.

Ó anois, le dúnadh buan brónach Cathy Church grianghraf Ionad, Is mise an t-aon teagascóir grianghrafadóireachta faoi uisce i Grand Cayman. Le 15 bliana de thaithí agam, sé bliana díobh sin caite agam ag tumadóireacht na mílte uair in uiscí Cayman, agus ag múineadh na céadta ranganna, is beannacht é gach lá agus táim fíorbhuíoch as.

