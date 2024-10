Faigheann an ceannródaí scannán bannaí Jordan Klein bás

Bhí cáil ar an gcineamatagrafaí Jordan Klein Sr, a fuair bás an 1 Deireadh Fómhair in aois a 98 bliain, as a shaothar ceannródaíoch faoi uisce ar go leor scannán James Bond, lena n-áirítear Thunderball, as ar bhuaigh sé Gradam Acadaimh. Ba ghrianghrafadóir, innealtóir agus aireagóir cumasach faoi uisce é freisin.

Rugadh Klein i Cleveland, Ohio ar 1 Nollaig, 1925 ach ag aois óg bhog sé lena theaghlach go Miami, Florida, an stát ina gcaithfeadh sé cuid mhór dá shaol – fuair sé bás ina bhaile dúchais, Ocala. Faoi 1938 bhí suim aige sa tumadóireacht.

Chonaic Klein aicsean leis an gCabhlach san Aigéan Ciúin le linn an Dara Cogadh Domhanda, agus bhí sé trí lá isteach sa turas mar chuid den chéad tonn a bhuail an tSeapáin nuair a thit na buamaí adamhacha.

Tar éis an chogaidh, fuair sé an t-airgead ar iasacht chun bád PT de chuid Navy a cheannach agus a thiontú ina bhád a dúradh a bhí ar cheann de na chéad bháid tumadóireachta ar Thrá Miami, agus é ag dul ar aghaidh chun ceann dá chéad siopaí tumadóireachta a oscailt. “Shíl gach duine go raibh mé craiceáilte,” a dúirt sé. “Ní íocfaidh aon duine tú as iad a thabhairt amach le dul ag snorcallú nó ag tumadóireacht ar bhád!”

D'athraigh sé sean-chomhbhrúiteoir freisin chun gnó ar a dtugtar Mako Compressors a thosú agus chun freastal ar an méid a bhí sé cinnte go raibh an tionscal scúba-tumadóireachta ag teacht chun cinn.

Obair faoi uisce Klein ar Thunderball bhuaigh sé a chéad Oscar dó

Glaonn Goldwyn

Chonaic Samuel Goldwyn ó MGM a saol iris scéal faoi ghníomhaíochtaí scúba-tumadóireachta Klein agus d'iarr sé air an bhféadfadh sé teach faoi uisce a thógáil do cheann de cheamaraí móra Mitchell a stiúideo. Chuir sé amú Goldwyn nuair a chreid sé go raibh taithí grianghrafadóireachta aige cheana féin, agus é ag smaoineamh: “Is féidir liom léamh, agus tá leabharlann thíos an tsráid!”

D’eascair a ghairm bheatha i scannáin ón nasc seo, nuair a thairg an léiritheoir Darryl Zanuck ról an innealtóra faoi uisce agus an fear ceamara dó ar 20,000 Sraith faoin bhFarraige.

Dhear agus thóg Klein clúdaigh ceamara ar dtús ag baint úsáide as plátaí práis agus airgead, agus lean sé ar aghaidh chun cosaint faoi uisce a sholáthar do bhrandaí a chuimsigh Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica agus Steirió, a chuimsíonn gach rud ó cheamaraí fós 35mm go ceamaraí scannáin 8mm agus 16mm, agus ní hamháin go bhfuil gairmithe ach tumadóirí amaitéaracha i gceist.

A chulaith ceamara a chur chun cinn

Ba é ceann dá tháirgí ná tithíocht ceamara stilphlaisteach faoi uisce, a d'éiligh sé gur dhíol sé 19,000 aonad trí shiopaí Woolworth.

Bhí baint ag Klein le cuid de na luathscannáin faoi uisce 'blockbuster' agus thar a shaol oibre bheadh ​​​​sé ag obair ar 78 príomhscannán agus go leor sraith teilifíse.

Mar stiúrthóir ar innealtóireacht faoi uisce agus fear ceamara ar Thunderball thóg sé na feithiclí faoi uisce go léir, chuir sé na radharcanna troda ar siúl agus lámhaigh sé go leor de na sraitheanna faoi uisce, agus bhuaigh sé Gradam Acadaimh as dearadh agus tógáil na bhfearas, na tacair agus na n-éifeachtaí speisialta.

Leanfaí é seo blianta ina dhiaidh sin in 2001 le Oscar don Ghnóthachtáil Theicniúil is Fearr, aitheantas ar a chuid iarrachtaí ceannródaíocha foriomlána i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm Cásálacha ceamara faoi uisce le haghaidh pictiúir ghluaisne.

An CryoLung

Sa bhliain 1967 d'fhorbair Klein le Jacques Cousteau gléas análaithe leachtach-ocsaigin ar a dtug siad an CryoLung, a dearadh chun tumadóir a chothú trí nó ceithre huaire níos faide ná an gnáthfhearas scúba.

Stiúraigh sé freisin agus rinne sé scannánú ar nuacht, ar scannáin bolscaireachta agus ar chláir faisnéise, mar na cláir teilifíse Siorc a rinne sé ó dheireadh na 1980idí lena mhac Jordy. Ar mhaithe le caitheamh aimsire bhí sé ina eitlitheoir agus ina rásaí gluaisteáin agus báid chomh maith le tumadóir.

Ag obair le hainmhithe

I measc na scannáin aitheanta eile ar oibrigh Klein orthu Créatúr Ón Murlach Dubh, Na hUisceadóirí, Smeach, Ní Mhair Tú ach Faoi Dhá Bhás, Mair A Dhéanamh Bás, Ná Deir Choíche Arís, Lá na Deilf, Splash, Jaws, Cocún, An Abyss agus Triantán Beirmiúda.

I measc na sraithe teilifíse bhí daoine a bhí ag rith le fada agus a raibh tionchar acu Fiach Farraige ó 1954 go 1963, The Six Million Dollar Man, Chips, Miami Vice, X-Comhaid agus agus SeaQuest.

