Colin Doeg: Státaire is sine na grianghrafadóireachta u/w ag dul ar aghaidh

Tá ceannródaí oirirce na Breataine tar éis bás a fháil in aois a 96 bliain, rud a fhágann oidhreacht do grianghrafadóireacht faoi uisce is deacair é sin a ró-mheastachán, a deir STEVE WARREN

Rugadh Colin Doeg ar an 23 Eanáir, 1928, agus bhí sé ina thuairisceoir buachaill le linn an Dara Cogadh Domhanda agus d'iompaigh sé ar an iriseoireacht lánaimseartha tar éis dó a sheirbhís náisiúnta a chríochnú san Éigipt.

Tar éis dó triail a bhaint as sa Fhrainc go luath sna 1960idí, chonaic sé deis láithreach pictiúir faoi uisce agus gné-ailt a dhíol leis na nuachtáin náisiúnta. Mar sin, tar éis dó filleadh abhaile chuaigh sé isteach i mBrainse Londain de Chlub Fo-Aqua na Breataine agus thosaigh sé ag tógáil scúba ceachtanna.

Faoin am seo, agus Aqualunging ar éigean deich mbliana d’aois, bhí sé ina ghrianghrafadóir talún éirimiúil cheana féin, agus spéis ar leith aige i ngrianghrafadóireacht spóirt iomaíoch.

Le Mike Busuttilli, cathaoirleach BSAC níos déanaí agus beirt tumadóirí eile, bhunaigh Colin cuibhreannas a iompródh a n-innill inséidte agus outboard síos cosáin chun na huiscí amach ó chladaí neamhtumtha na Breataine a iniúchadh.

Mar ghrianghrafadóir faoi uisce ag lámhach scannán, dhéanfadh Colin próiseáil ar na claonchlónna faoi chanbhás ag láithreacha campála.

Chomh maith lena ghrianghraif a chur ar fáil do nuachtáin agus irisí, chuaigh sé isteach sna cinn atá ag teacht chun cinn grianghrafadóireacht faoi uisce comórtais a d’eagraigh irisí scúba agus clubanna tumadóireachta, lena n-áirítear na comhdhálacha a bhunaigh Brighton & Worthing BSAC i 1959 a raibh rath orthu go déanach sna 80idí tar éis dul i gcomhpháirtíocht le Diver iris.

Ar an líne: Clúdach le haghaidh Triton (a tháinig ina dhiaidh sin Diver) i 1965

Faoitín leanbh, 1966

Bhí an pobal tumadóireachta fós an-bheag agus b'ionann grianghrafadóirí faoi uisce agus mionlach beag bídeach laistigh de. Bhí siad dícheangailte freisin óna chéile, scaipthe ar fud na Ríochta Aontaithe - ach d'fhéadfadh botún fortuitous athrú ar an méid sin go léir.

Pictiúir mícheart

Tar éis comórtais, nuair a cuireadh na grianghraif ar ais fuair Colin pictiúir ó iomaitheoir eile trí dhearmad. Fuair ​​sé seoladh an ghrianghrafadóra sin agus ghlac sé air féin iad a sheachadadh de láimh.

D'oscail an t-iontrálaí eile a dhoras tosaigh, thosaigh an bheirt ag caint agus, de réir dealraimh, d'éirigh siad chomh tógtha sin uaireanta ina dhiaidh sin go raibh siad fós amuigh ar an bpóirse.

Ba é Peter Scoones an tumadóir eile, a bhí ina chlódóir ar Shráid an Chabhlaigh ag an am ach bhí sé i ndán dó a bheith ar dhuine de na cineamatagrafaithe teilifíse faoi uisce is fearr agus is fearr dá ghlúin.

Thosaigh an bheirt fhear ag tabhairt an grianghrafadóireacht faoi uisce pobail le chéile. I 1967 chomhbhunaigh siad an Cumann na nGrianghrafadóirí Faoi Uisce na Breataine ina gcathair dhúchais, Londain, agus chuir BSoUP tús le tréimhse leanúnach nuálaíochta a aithníodh as a rathúlacht ar fud an domhain.

Thug Peter, in éineacht leis na luathbhaill Tim Glover agus Geoff Harwood, a bhí araon ag obair do Kodak ag an am, réitigh innealtóireachta samhlaíocha chun tithe faoi uisce, optaic agus stríoca na tréimhse a fheabhsú.

Ceannródaithe le chéile arís: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith agus Colin Doeg ag an London International Dive Show in 2014

Bhí sé seo ríthábhachtach chun na fadhbanna a bhaineann le hinfheictheacht an-íseal agus le solas lag a bhaineann le tumadóireacht na Breataine a shárú. Gan an dul chun cinn teicniúil a rinne siad, ba iad na dul chun cinn cruthaitheach a spreag ealaín na grianghrafadóireacht faoi uisce nach mbeadh sé indéanta.

Cé go raibh baill BSoUP thar a bheith iomaíoch, bhí siad díograiseach freisin maidir le smaointe a roinnt ar mhaithe le leas an phobail. Bhí Colin ar dhuine díobh siúd a scríobh go minic chun leideanna crua a chur ar dhaoine eile trí cholúin in irisí tumadóireachta.

I 1972 bhí Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith agus John Lythgow in éineacht le Kendall McDonald mar chomhúdar. Breathnú ar Éisc & grianghrafadóireacht chun cabhrú le daoine eile dul chun cinn.

Breathnú ar Éisc & grianghrafadóireacht

Choimeád Colin móiminteam mar ghrianghrafadóir iomaíoch faoi uisce go dtí go raibh sos sna 1980idí mar gheall ar shingles. Faoin am sin bhí cnuasach iontach bonn bailithe aige, agus bhuaigh sé an teideal Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana ag Brighton i 1968 fiú.

Ba é an rud a chuir an t-éacht sin chomh suntasach leis ná gur bhuaigh Colin i gcomórtas idirnáisiúnta le punann a caitheadh ​​go heisiach in uiscí na Breataine. Tháinig sé seo chomh maith le bheith ainmnithe Grianghrafadóir AmaitéarachGrianghrafadóir Spóirt na Bliana.

Faigheann Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana 1968 a ghradam ó chathaoirleach BSAC Harry Gould

Ba é Colin an chéad duine a thóg grianghraf de shiorcan san fhiántas. D’oibrigh sé go dlúth freisin lena sheanchara David Bellamy ar thionscadal taighde ceilpe, agus d’fhóin sé ar phríomhchoiste Chumann Caomhnaithe na Mara ar feadh roinnt blianta, chomh maith le grúpa MCS an Oir-Dheiscirt sna 90idí.

Éiceolaí agus pearsa teilifíse David Bellamy le Colin Doeg (Steve Warren)

Agus é ag fágáil na hiriseoireachta nuachta le bheith ag obair i gCaidrimh Phoiblí, bhí sé lárnach i gcruthú na bhfógraí cáiliúla PG Tips chimps don bhranda tae Brooke Bond.

Tháinig Colin le chéile arís le Kendall, é féin ina iriseoir, ar ardú céime do Brooke Bond i 1974. Ba fheachtas margaíochta é “The Sea – Our Other World” a spreag díolachán tae trí cheann de 50 pictiúr-chárta a chur i ngach bosca.

Tháinig cártaí bailitheoir tumadóireachta le gach bosca Leideanna PG – an bhfuair aon duine an 50 ar fad riamh?

Chlúdaigh gach cárta píosa de stair na tumadóireachta, agus d’fhéadfaí iad a bhailiú in albam 5p ina raibh a thuilleadh cúlra scúba agus breiseán do BSAC, a raibh baint fhada ag Colin leis – cé nach raibh a chleachtais oiriúnach i gcónaí dá chlaonadh faoi uisce. grianghrafadóir. Sholáthair sé an grianghraf clúdaigh do lámhleabhar 1970 an chlub.

Lámhleabhar BSAC i 1970 le clúdach Colin Doeg Treoir Guinness don Saol Faoi Uisce

I 1975 fostaíodh Colin mar chomhairleoir teicniúil don leagan Béarla de Treoir Guinness don Saol Faoi Uisce le tumadóirí Francacha Christian Petron agus Jean-Bernard Lozet.

I 1997 chomhbhunaigh sé na Visions in the Sea grianghrafadóireacht faoi uisce comhdháil. Bhí sé seo ar siúl gach bliain ar feadh 10 mbliana, le Colin mar MC, ag fáiltiú roimh láithreoirí cáiliúla mar David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW agus Douglas David Seifert.

Síníonn David Doubilet a leabhar Aghaidh Éisc do Colin, a luann a chuid alt grianghrafadóireacht faoi uisce mar inspioráid phearsanta (Warren Williams)

Sa bhliain 2002 tugadh aitheantas do Colin le duais tionscnaimh Visions in the Sea as Ranníocaíocht Sármhaith le Grianghrafadóireacht Faoi Uisce, agus ag Seó Tumadóireachta 2017 bhronn Paul Rose duais air. Diver Magazine Gradam Gnóthachtála Saoil.

Colin Doeg lena Ghradam Saoil ó Diver ag an Birmingham Dive Show 2017 (Steve Warren)

Agus an gradam sin á cheiliúradh aige, tá an fear ceamara faoi uisce Dan Beecham, aitheanta as seichimh ar nós an trevally a itheann éan. Pláinéad Gorm 2 ar líne, a scríobh: “Nuair a smaoiním siar ar na dúshláin a gcaithfidh físithe mar tú féin a bheith os a gcomhair, táim lán le mothú thar a bheith éad gan a bheith mar chuid de laethanta na fionnachtana agus na nuálaíochta sin, ach freisin ar ndóigh le meas.

“Ní bheadh ​​muid san áit a bhfuil muid inniu, ó thaobh íomhánna agus scannáin stair an dúlra a tháirgeadh, murab é an seiftiúlacht, an riosca agus an diongbháilteacht atá ag do ghlúin ceannródaithe. Ar bhealach an-dáiríre, tá tú agus beidh tú i gcónaí mar chuid den fhuil a chruthaíonn ár n-eolas comhchoiteann ar chruthú íomhánna faoi uisce”.

Gearrann Colin Doeg an ribín chun grianghrafadóireacht faoi uisce a oscailt oiliúint lonnaithe in Essex in 2009 (Steve Warren)

Bhronn Cathaoirleach BSoUP, Nur Tucker, Seirbhís Saoil do Ghrianghrafadóireacht Faoi Uisce ar Colin thar ceann an chumainn.

Gradam BSoUP Seirbhíse Saoil do Ghrianghrafadóireacht Faoi Uisce 2024 (Nur Tucker)

Ag fógairt nuacht a bháis don bhallraíocht, scríobh Nur: “Ba dhuine ceannródaíoch é Colin sa phobal grianghrafadóireachta faoi uisce, a bhfuil cáil air as a phaisean, a thiomantas agus a chuid oibre don ealaín agus don eolaíocht a bhaineann leis na hiontais faoi na tonnta a ghabháil leis an trealamh atá tógtha aige. . Chabhraigh a cheannaireacht ag BSoUP leis an eagraíocht a mhúnlú agus spreag sé líon mór grianghrafadóirí.”

Réidh i gcónaí chun cabhrú leat Nicky Martinez le píobán cúpla Colin Agus a chuid éachtaí go léir, d'fhéadfadh Colin Doeg a áit a éileamh mar chéad duine i measc na gcomhaltaí, ach d'fhan sé féin-éifeachtúil agus measartha i gcónaí. Sé bliana ó shin chuir Nicky Martinez a chroí ar fhreastal ar Ollscoil Falmouth chun staidéar a dhéanamh ar stair an dúlra, ar ghrianghrafadóireacht faoi uisce agus ar dhéanamh scannán. Ach ní raibh muinín aige as an bpunann a bhí curtha le chéile aige dá aighneacht. Scartha le hocht scór bliain, shuigh sé síos le Colin, a dhearbhaigh dó go raibh fíor-tallann aige. Bhuaigh Nicky a áit, agus scríobh Colin chuige: “Aisling on, Nicky. Gan aisling táimid rud ar bith. Is leatsa an domhan agus tá an oiread sin bainte amach agat cheana féin. Is féidir le brionglóidí a bheith ina réaltacht." “Ní raibh aon cheist ró-dhúr nó ró-neamhshuntasach dó a thaithí a roinnt leis,” a deir an grianghrafadóir is óige. “Bhí an fear díocasach seo toilteanach éisteacht agus a chuid eolais ar fad a roinnt le fear 18 mbliana d'aois a bhí an-spéisiúil agus é ag iarraidh saol a chaitheamh sa ghrianghrafadóireacht faoi uisce. “Ach d’aontódh mé féin agus go leor daoine eile go raibh tionchar mór ag bualadh le Colin ar ár saol agus gabhaim buíochas leis as sin. Beidh mé ag dul amú air.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: Cnagadh síos ballaí le haghaidh radharc níos fearr, Genius Teicniúil Peter Scoones, Nóiméid Sinsearacha, Na Buachaillí Staire