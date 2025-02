Léimeann Jenny Stock eachtraíochta Legoland

Jenny Stock, an rí Grianghrafadóir Faoi Uisce na Breataine na Bliana, tar éis tumadh 3m ar doimhneacht ag Saoire Legoland Windsor chun athchóiriú críochnaithe a thiomána fomhuirí Lego City Deep Sea Adventure a thaifeadadh.

Athosclaíonn an ní móréilimh tar éis athchóiriú a dhéanamh air Dé Sathairn, 15 Feabhra, tráth a mbeidh laethanta saoire gnóthacha leath téarma scoile ann.

Tá thart ar 450 iasc as 50 speiceas le feiceáil ann, mar shampla Pablo an ghiotár smig dhubh, Homer an gathach ó dheas agus Squeak an siorc séabra, iad go léir i láthair ar an lá. Taispeántais Lego lena n-áirítear ochtapas ollmhór, portáin daite geal agus cófra taisce ollmhór.

Pablo an blackchin giotár

Tumadóir le ochtapas ollmhór

Tá 1.2 milliún lítear uisce san umar aigéin agus thóg sé seachtain de shíorshrianadh chun athlíonadh, salinate agus teas.

Ghlac Stock an radharc nuair a chuir an príomh-uisceadóir Rosie David an lámh in uachtar ar na múnlaí deartha go grinn. Thóg sé 2,190 uair (91 lá) ar na tógálaithe brící iad a thógáil, ag baint úsáide as 240,000 bríce san iomlán.

“Agus mé ag fás aníos, bhí an-suim agam i gcónaí ag créatúir faoi uisce agus na saolta folaithe dochreidte faoi dhromchla na farraige,” a deir Stock.

Ceann an t-uisceadóir Rosie David le boinn agus portáin ag an gcófra taisce

Homer an ga sting theas

“Léim mé ar an deis a bheith ag comhoibriú le Legoland Windsor Resort ar athdhromchlú Deep Sea Adventure, mar go bhfuil sé ag teacht go foirfe le mo paisean don saol muirí, cruthaitheacht agus mo mhian an t-iontas sin a roinnt le daoine eile.

“Tugann an tarraingt deis uathúil do pháistí agus do theaghlaigh níos mó a fhoghlaim faoi chréatúir mhuirí agus a dtimpeallacht ar bhealach tarraingteach agus idirghníomhach, rud a ligeann dóibh taithí a fháil ar chréatúir nach raibh seans acu a fheiceáil murach iad.”

Téann Jenny Stock síos ag obair

Tá Legoland Windsor Resort ar cheann de ghrúpa de naoi bpáirc téama teaghlaigh ar fud an domhain, ag tairiscint turais idirghníomhacha, is díol spéise, seónna beo, ceardlanna tógála agus scoileanna tiomána.

Tá roinnt roghanna ann maidir le cuairteanna lena n-áirítear fanacht thar oíche, ach tá cead isteach aon lae ó £29 an duine agus saor in aisce do leanaí faoi bhun 90cm (3 troigh) ar airde. Ba chóir go mbeadh áirithintí déanta roimh ré líne.

