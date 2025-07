Grianghraif de chuid na Maildiví ag comóradh Mí Tumadóireachta na mBan i OBLU

I mí Aibreáin na bliana seo Divernet sheoladh grianghraf-an t-iriseoir Richard Aspinall chuig Atall Thuaidh Fhéir sna Maildiví chun blaiseadh a fháil de na heispéiris faoi uisce atá ar fáil agus é ag fanacht ag ionaid saoire OBLU NATURE Helengeli le SENTIDO agus ag baint úsáide as a ionad tumadóireachta TGI Maldives.

Divernet nochtadh taispeántas de na torthaí a tháinig as grianghrafadóireacht chun comhtharlú le ceiliúradh Lá Tumadóireachta na mBan PADI 2025 ar an 19 Iúil – imeacht a shín an t-ionad saoire isteach i Mí Tumadóireachta na mBan ar fad, le raon eispéiris bunaithe ar thumadóireacht scúba le folláine.

An grianghraf-Tá an gailearaí ina ardán oideachais do thumadóirí agus do shnámhóirí aoi ar bhealaí chun sceireacha coiréil a chosaint, a deir an t-ionad saoire. Osclaíodh an taispeántas ag seachtar iriseoirí ban idirnáisiúnta agus Oileáin Mhaildíve TGI bainisteoir oibríochtaí Greta Marcelli.

(OBLU NATUR Helengeli le SENTIDO)

Bunaithe i dteorainneacha na hAlban, Risteard Aspinall tá oiliúint faighte aige san éiceolaíocht agus sa bhitheolaíocht chaomhnaithe agus d’oibrigh sé i gcaomhnú fiadhúlra agus i mbainistíocht oidhreachta.

Ó eascanna móra mealltacha agus siorcanna sceireacha bána maorga go dtí na corraí beoga den snapper líne ghorm agus den iasc truicear clown, cuireann a ghrianghraif léargas beoga ar fáil ar na héiceachórais choiréil rathúla atá timpeall ar Helengeli - mar is léir ina chuid grianghraf. Divernet airteagal Cén fáth nach mbím tuirseach de na Maildiví riamh, a foilsíodh den chéad uair i mí an Mheithimh.

(OBLU NATUR Helengeli le SENTIDO)

Ranníocaíocht den scoth

Anuraidh, ba é ionad saoire OBLU Helengeli an chéad duine a fuair an maoiniú. PADIBronnadh an gradam um Rannchuidiú Gan Smál le Tumadóireacht Mhná air nuair a chuir sé fáilte roimh 10 iriseoir mná ó gach cearn den domhan chun tumadóireacht scúba a fhionnadh mar chuid de Lá Tumadóireachta na mBan 2024 – an inspioráid do Mhí Tumadóireachta na mBan.

“Tá rud éigin draíochtúil faoi Helengeli,” a deir bainisteoir ginearálta an ionaid saoire, Alain Trefois. “Tá an saol mara dochreidte, agus níl aon rud eile le feiceáil i bhfuinneamh na háite seo. Gabhann an taispeántas seo, atá ceaptha go cúramach ag ár bhfoireann, an spiorad sin go hálainn, ag comhcheangal iontais na farraige le mothú cumhachtaithe.”

“Gabhaimid ár mbuíochas ó chroí le Richard Aspinall agus Divernet as a n-íomhánna iontacha agus a gcomhoibriú chun an taispeántas seo a thabhairt chun beochta.”

(OBLU NATUR Helengeli le SENTIDO)

Is ionad saoire 4 réalta é OBLU NATURE Helengeli le SENTIDO ina bhfuil 153 villa agus seomra trá agus uisce in ocht gcatagóir. Is féidir le tumadóirí nasc anseo chun áirithint a dhéanamh go díreach agus taitneamh a bhaint as coigilteas 20%.

Dathanna OBLU, mar chuid de Atmosphere Hotels & Resorts, clúdaíonn sé ceithre ionad Oileáin Mhaildíve: OBLU NATUR Helengeli le SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli agus OBLU XPERIENCE Ailafushi.

