Chuaigh shoots múnla faoi uisce díreach isteach i deco

Tá grianghrafadóir tar éis dul isteach arís sna leabhair thaifid lena mhúnla dí-fhuaraithe go sona sásta, tar éis grianghraf grianghraf 50m-doimhneacht le déanaí - agus tá Steve HAINING i bhfad ó bheith críochnaithe go fóill. Labhraíonn sé le Steve Weinman faoin ngeansaí scúba a d'iompaigh go teicniúil

Tá an rud a thosaigh mar “ghiota magaidh” le linn na paindéime Covid faoi bhláth anois i dtumadh lámhaigh samhlacha iomlán teicniúil faoi uisce - agus le tacaíocht ó fhoireann teicneolaíochta i bhFlorida, tá an grianghrafadóir gairmiúil ó Cheanada Steve Haining agus an tsamhail Ciara Antoski tar éis iad féin a bhunú go daingean. mar stiúrthóirí Guinness World Records.

Tharla a bhfógra Samhail Faoi Uisce is Doimhneachta is déanaí ar dheic an Hidrea-Atlantach longbhriseadh amach ó Pompano Beach i Florida an 19 Nollaig agus fíoraíodh é ag GWR an tseachtain seo caite, an 8 Eanáir.

Ba é Antoski an tsamhail anála ar 6.4m domhain bunaidh agus measartha Haining taifead domhanda in 2021. Ní raibh sí ina tumadóir sách taithí le múnla a dhéanamh ar a chuid dara taifead shoot ag 30m dhá bhliain ina dhiaidh sin ach tá a tumadóireacht, idir greim anála agus scúba, tagtha i bhfad ó shin.

Don taifead is déanaí bhí an tumadóir teicniúil ó SAM Wayne Fryman freagrach as Antoski a choinneáil sábháilte agus as aer a sholáthar dó, agus tá a ainm le feiceáil ar an láithreán gréasáin freisin. GWR moladh.

Is é an doimhneacht taifead nua ná 49.8m agus ba é an t-am tumadóireachta iomlán ná 52 nóiméad 14 soicind. Chun a áireamh mar ghrianghrafadóireacht ar thaifead domhanda, leagann GWR síos anois íosmhéid ama de 15 nóiméad le leagan amach iomlán an táirgeachta. Is grianghraf amháin é rud ar bith níos lú ná sin.

I gcás Antoski bhí tumadóireacht mhí na Nollag i bhfad níos teo ná mar a bhí an taifead roimhe seo. Bhí sé dian ar an tsamhail ag Haining agus a fhoireann trí úsáid a bhaint as láithreáin fhuaraithe na Lochanna Móra, ach ní shonraíonn téarmaí an taifid gur riachtanas é dicing le hipiteirme.

'Ní gá dul níos doimhne'

Steve Haining ní hamháin gur lámhachóir faoi uisce é ach grianghrafadóir gairmiúil den scoth, cineamatagrafaí agus stiúrthóir scannán. Thosaigh sé ar ghrianghrafadóireacht a dhéanamh de cheoltóirí rac-cheoil, de lúthchleasaithe agus de dhaoine cáiliúla eile sular bhog sé go dtí obair fhógraíochta agus grianghrafadóireacht mhínealaíne.

Steve Haining

Tháinig tús le taifead 2021 le linn Covid, nuair a rinne sé magadh lena fhoireann faoin bhféidearthacht tascanna den scoth a dhéanamh ag caitheamh fearas scúba chun rialacha sláinte & sábháilteachta Cheanada a chomhlíonadh. “Ní raibh doimhneacht ariamh mar bhun-intinn ag an gcéad taifead sin,” a deir sé. “Ba áit é a raibh mé i gcónaí ag iarraidh a iniúchadh agus a ghrianghrafadh - agus tharla go raibh sé ag an doimhneacht sin."

Bhí suíomh an WL Wetmore raic i Loch Huron, ach níor tháinig tarraingt ar an scéal ach i samhradh na bliana 2023, lena n-áirítear ar aghaidh Divernet, a lean ag déanamh monatóireachta ar iarrachtaí rathúla chun an taifead corraitheach ach suimiúil seo a bhriseadh.

I mí na Samhna 2023, nuair a chuaigh an fhoireann beagnach cúig huaire níos doimhne go 30m ar feadh leathuaire ar Loch Huron's Niagara II raic, ba é an múnla cumhdaithe scantily ná an tumadóir gairmiúil Mareesha Klups, an comhordaitheoir tumadóireachta-sábháilteachta agus an deontóir aeir ón gcéad shoot. An uair seo bhí Antoski ina meantóir samhaltaithe.

Ina dhiaidh sin a dúirt Haining Divernet ach amháin má chuala sé faoi “áit dochreidte le lámhach ag 120 troigh (36m) nó níos mó i gcoinníollacha i bhfad níos teo, ní dóigh liom gur gá dom dul níos doimhne!”

Ach bhí suim ag tumadóirí eile go nádúrtha sa chonspóid a dhéanamh ar an taifead, agus tharla sé go raibh cinneadh déanta cheana féin ag Haining leanúint ar aghaidh le cur chuige níos teicniúla go luath tar éis an Niagara II lámhach.

‘Feicfidh muid cé chomh fada agus is féidir linn é seo a bhrú’ (Steve Haining)

“I ndeireadh na dála bhí: féachaimis cé chomh fada agus is féidir linn é seo a bhrú,” a deir sé. “Timpiste a bhí sa chéad taifead ach thosaigh sé seo nuair a bhí gach duine cosúil le: 'Ó, d'fhéadfainn é sin a dhéanamh!' Nuair a rinneamar an ceann 100 troigh (30m), ba chosúil le go leor den phobal tumadóireachta go raibh sé ina rás go dtí an bun ag 130 troigh (40m).

“Bhí daoine ag tumadh ar an aer go 130 troigh (39m) ach faoin am a d’éirigh siad bhí siad ag a NDL cheana féin, mar sin bheadh ​​​​siad ag lámhach ar feadh sé nó seacht nóiméad agus ag buama ar ais suas chun an clog a bhualadh.

“Bhí muid cosúil, tá sé iontach go bhfuil daoine ag iarraidh é a thriail ach socróimid an barra beagán níos faide. Táimid i gcónaí chomh gnóthach sin, táimid go léir ag taisteal, ach ba chomhrá a bheadh ​​againn.”

Na dúshlánóirí

Athshocraíodh taifead domhanda Guinness go 40.2m in uiscí teo na Bahámaí an mhí tar éis iarracht 30m Haining, cé go raibh an tumadóireacht féin conspóideach.

Chuaigh an scúba agus an tsaorthumadóir as Ceanada Kim Bruneau i gcomhar leis an ngrianghrafadóir Sile Pia Oyarzun chun samhail ar anáil-shealbhú ar an Trádálaí Mara tancaer. Bhí uasdoimhneacht an raic thart ar 26m ach chroch an bogha thar thóin titim. Caitheadh ​​an chuid is mó dá gcuid ama ar an longbhriseadh, díreach ag tumadh go 40m le haghaidh am le lámhach ó thíos.

Faoi dheireadh deimhníodh an taifead – ach shoiléirigh Guinness na coinníollacha maidir le haon iarrachtaí amach anseo ag an am céanna.

Tairiscint eile tuairiscíodh i mí Lúnasa seo caite ar Divernet páirteach sa tsaorthumadóir Ostarach Christin Gerstorfer agus an grianghrafadóir Beilgeach Filip Blommaert, a roghnaigh mar a gcuid tacair an tsaoráid tumadóireachta saorga Polannach Deepspot – 45.4m go dtí an bun in uisce 34°C. Níor dheimhnigh GWR an t-éileamh sin.

Tá áit ag Haining agus a bhean chéile Molly in Orlando, Florida, rud a ligeann dó an cósta a bhaint amach i gceann uair an chloig chun dul ag tumadóireacht mura bhfuil sé ag iarraidh leas a bhaint as deiseanna uaimh agus spriongaí intíre. Bhí baint aige le scoil tumadóireachta áitiúil agus suíomh trimix Tumadóirí Oileán, agus bhí fonn ar a fhoireann cuidiú leis talamh nua a bhriseadh trí ghrianghrafadh samhail a chur ar siúl a mbeadh dí-chomhbhrú i gceist leis.

“Mar sin bhí níos mó taithí agam ar an ngrúpa tumadóirí seo ná mar a bhí agamsa agus atá anois ina chairde agam. Táimid ag déanamh tumthaí iontrála diúltacha ar longa báite a bhfuil go leor srutha agus rudaí iontu, agus thosaigh mé ag traenáil leo don shoot seo.”

Níos lú dúshlán teirmeach ná Loch Huron ach fós fuar ar héiliam (Steve Haining)

Ciara (pronounced Sierra) Chuaigh Antoski isteach go luath san aistriú seo go dtí an teicneolaíocht. Is gnách go mbeadh sé mar aidhm aici dul isteach i tumadóireacht scúba áineasa cibé áit a thaistil sí lena samhaltú agus bhí sí ina tumadóir níos airde ná mar a bhí in 2021. raon leathnaithe agus an stuif sin go léir.

“Mar sin bhíomar ag ullmhú cheana féin nuair a chonaic muid go raibh an cailín seo i Montreal [Bruneau] tar éis ár dtaifead a bhualadh. Táimid cosúil le, d'fhéadfaimis dul ar a shon láithreach agus í a bhrú amach ach tabharfaimid beagán ama dó.” I gcás gach a dúirt Haining níos luaithe go raibh sé suaimhneach agus gur chuir sé fáilte roimh dhúshláin roimh an taifead, is léir go raibh a instinct iomaíoch tosaithe.

An Hidrea-Atlantach

Agus é féin agus Antoski ag obair i dtreo a ndeimhnithe Trimix Caitheamh Aimsire Casta IANTD, bhreithnigh an fhoireann ceist an tsuímh.

“Tá longbhriseadh ar a dtugtar an arabia thuas sna Lochanna Móra atá domhain go leor, agus mar sin cheapamar go mbeadh sé sin ina dhúshlán dorcha eile,” a deir Haining. “Ach cheapamar ansin dúinn go léir i gculaith thirim nó i gculaith fhliuch nach bhfuil an teocht i ndáiríre tábhachtach go dtí go bhfuil tú ag déanamh do stad dí-chomhbhrúite, ach bheadh ​​​​muid ag cur níos mó pian ar an múnla sa bhreis ar gach rud eile.

“Thosaigh mé ag féachaint ar na hEochracha Florida, ach bhí raic uaim nach raibh aon bhaint aici leis – agus bhí an Hidrea-Atlantach is raic fíor é.” Chuaigh an dreidire 90m, a tógadh i 1905, agus é á tharraingt le haghaidh tarrthála i 1987, agus tá sé suite go maith lastuaidh de na hEochracha amach ó Boca Raton.

“Tharla go raibh sé san áit cheart. Tá cúpla cinn dhomhain eile thíos ansin ach chuir siad i gceart thu i sruth na Murascaille, mar sin roghnaigh muid an ceann seo mar tá cuma an-deas air ach gur turas níos sábháilte a bhí ann freisin.”

Bheadh ​​Ray Marciano ó Isla Divers ina thumadóir sábháilteachta Haining agus bhí sé lán-fheistithe chun cuidiú leis an bpleanáil mar go raibh a fhios aige an Hidrea-Atlantach chomh maith. “Ba é an chéad uair agus na taifid seo á ndéanamh agam go raibh saineolaí agam ar an suíomh tumadóireachta sonrach a d’fhéadfadh cabhrú go mór liom,” a deir Haining.

D’úsáidfeadh Marciano rebreather mar a bheadh ​​tumadóir eile de chuid Isla, Doug Vanderbilt, ar fuireachas ar eagla go mbeadh ar Fryman bannaí a fhágáil nó go mbeadh tacaíocht bhreise ag teastáil ó Haining. Chabhródh sé freisin leis an iliomad tóirsí uaimh a úsáidtear mar shoilse cue a bhunú chun dath a thabhairt ar ais do chraiceann Antoski.

‘Nuair a thitimid síos bíonn an t-eolas aici’ (Steve Haining)

An tumadóir tarrthála a bheadh ​​i Mareesha Klups an uair seo, agus í ag glacadh sos ón obair stunt scannán, ag breathnú ó dhoimhneacht neamh-deco ar eagla go mbeadh gá le hidirghabháil éigeandála tapa. Tar éis di a bheith ina soláthróir aeir agus ina eiseamláir, mhúin sí do Fryman gach rud a theastaigh uaidh mar thacaíocht dhíreach do Antoski.

“Rinneamar a lán tumthaí cleachtaidh ar feadh na coicíse roimh an iarracht,” a deir Haining. Chuir uisce choppy moill lá ar an bhfótagraf go dtí an 19 Nollaig, nuair a rinne sé féin agus Marciano tumadh leath-preab ar maidin. Ba é seo a chéad uair ar an Hidrea-Atlantach.

Ar an raic

Cheangail siad isteach ar an longbhriseadh agus leag siad roinnt umair ocsaigine ar an líne. Bhí siorc tíogair ag crochadh thart, ach ar an tumadóireacht tráthnóna ní fhaca siad ach beagán níos mó ná an barracuda corr.

“Bhí sé díreach faoi na codanna den struchtúr a bhí feicthe agam sna grianghraif go léir a fheiceáil,” a deir Haining. “Bhí codanna den raic arbh iad na chéad roghanna a bhí agam ach a thit i léig, rud a chaithfidh a bheith tar éis tarlú díreach i ndiaidh na hairicín.” Ba é seo Hairicín Milton, Deireadh Fómhair seo caite.

Ba é an plean bunaidh a bhí ann ná lámhach i dtreo an deireadh leis an teach rotha sa chúlra ach thit sé go páirteach taobh le taobh, rud a d'fhág go leor smionagar. “Ní raibh áit ar bith a bhféadfainn í a chur ann i ndáiríre, mar sin chuaigh muid suas i dtreo an bhogha ar thaobh an phoirt agus ba é sin an príomh-urchar, le cuid den struchtúr sin ag teacht suas taobh thiar di.”

Bhí teocht an uisce 24°C, rud a bheadh ​​balmy do Antoski tar éis 7°C Loch Huron. “Nuair a d’aimsigh muid an láthair ar an athléim sin d’fhéadfainn a thaispeáint di ar phictiúr an áit a raibh muid le bheith – seo é an cúlra, tá an solas seo ag mo cheamara mar sin bí ar an eolas, dírigh ar an taobh seo de do chorp mar beidh mé ag lámhach ar an mbealach seo.

“Nuair a thitimid síos bíonn an t-eolas aici agus tá a fhios aici cheana féin conas seasamh go maith, rud a fhágann go bhfuil sé i bhfad níos éasca domsa.”

Don lámhaigh bhí Haining ag baint úsáide as ceamara Fujifilm X-H2S le lionsa leathan-uillinn – “Bím i gcónaí ag lámhach leathan faoin uisce chun níos mó struchtúir a fháil sa chúlra” – le soilse Light & Motion agus Ikelite mar chúltaca.

Bhí gáis simplí go leor. “Ba é an bunphlean ná nitrox 32 go 100 troigh (30m) a dhéanamh agus athrú go 21/21 don shoot, ansin aistrigh ar an mbealach ar ais suas go dtí go mbeadh 100% O ann. 2 ag 20 troigh (6m), ach níor éirigh linn ach an nítrox a thuill agus dul 21/21 an bealach ar fad.”

Glóthach fáilte

Thosaigh an tumadóireacht go dona do Haining. Agus é ag déanamh a iontráil diúltach, bhris an carbhat camband ar a thaobh. Agus é ag slugadh a cheamara agus ag iarraidh é a dheisiú, stangadh smugairle róin a lámh. Chonaic Vanderbilt gach rud ag tarlú agus rinne sé iarracht teacht suas le cúnamh a thabhairt, ach bhí gach rud gearrtha ar ais ag Haining faoin am gur shroich sé barr na loinge.

Tar éis sin, chuaigh an photoshoot gan bac. Bhí Antoski ag caitheamh cúpla alúmanam 80s ar a dhroim le dul suas agus síos agus bhí 7kg meáchain ar a crios meáchain folaithe. “Ba é an méid foirfe, mar má fhéachann tú ar an bhfíseán bíonn amanna ann nuair a fheiceann tú í ag éirí aníos agus í ag anáil iomlán ach cuireann an meáchan síos uirthi fós. Breathnaíonn sé éasca ach níl sé."

'Nach bhfuilimid ag dul go dtí an chéad láthair eile?' (Steve Haining)

Bhí sé beartaithe ag Haining bogadh ar aghaidh ón suíomh tosaigh go dtí an dara háit ar an taobh eile den longbhriseadh le fráma dorais slán ach tar éis dó na seatanna a bhí ag teastáil a fháil bheartaigh sé ina choinne.

“Bhí BC Ciara iontach scaoilte againn gan aon strap crotch mar bhí uirthi a bheith in ann éirí as go han-tapa, agus mar sin ní mór dúinn é sin a tharraingt ar ais arís, lena cuid análaithe, agus í a threorú chuig. an taobh eile sula raibh orainn an bealach ar fad a fháil ar ais go lár an bháid áit a mbeimis ceangailte?

“Bhíomar chun 15 nóiméad a chailleadh ach í a bhaint amach agus í a shocrú, mar sin shíl mé: leanfaimid orainn ag lámhach sa láthair seo.

“Chuaigh muid i bhfad níos faide ná an t-am a bhí de dhíth orainn agus bhí an-spraoi ag Ciara. Agus muid ag críochnú is féidir leat í a fheiceáil ar an bhfíseán ag fiafraí: 'Nach bhfuilimid ag dul go dtí an chéad áit eile?'

“Nuair a chuirtear in iúl di go bhfuil muid chun lámhaigh amháin eile a dhéanamh roimh dul suas fiafraíonn sí: 'Cén fáth ar chuir tú an tumadóireacht ar ceal?' Ní dóigh liom gur thuig sí cá fhad a bhí sí thíos ansin.

“Tá an cluiche ceannais O 2 Bhí maisiúchán thart ar 16 nóiméad agus d'fhan muid le gach duine a ghlanadh ach amháin Ciara, mar bhí sí sa gúna agus nuair a bhíonn tú ag análú héiliam éiríonn tú fuar. Mar sin, chomh luath agus a ghlan sí, lig siad di dul suas.”

Stiúideo sa spéir

“Sa deireadh, bhraith an lá éasca,” a deir Steve Haining. “Ba é an chéad uair sa stair a tharla grianghrafadóireacht thar an teorainn gan dí-chomhbhrú – ní grianghraf é ach soilse a chur ar stáitse agus múnla a bheith agat gan scúba, mar sin is iontach an rud é sin.

“Tá an beár socraithe anseo agus bhí muid ar an gcéad dream a bhrúigh chomh fada sin leis, agus mar sin tá sé iontach taifead cinntitheach a bheith agat. Tá an chuma ar an scéal gur chuireamar tús le comórtas iontach.”

An é sin é? Níl aon leisce ort: “Labhair mé le Isla Divers fúinn ag tabhairt aghaidh ar ár dtaifead féin – ní déarfaidh mé cé chomh mór agus atá sé. Má bhuaileann duine éigin eile anois é is rud iontach é sin mar tá a fhios agam cé mhéad oibre a bhí ann dúinn. Míonna pleanála a bhí ann, fiú níos mó míonna d’oiliúint agus ritheann cleachtais, mar sin beidh sé tuillte acu.”

De thuras na huaire, do Haining baineann sé le tumadóireacht spraíúil sna Florida Keys leis na guys Isla, ag iompar ceamara nach bhfuil níos mó nó níos tarraingtí ná GoPro.

Ach bhí dúshlán ‘airde’ luaite aige san am a chuaigh thart chomh maith, agus nuair a fhiafraím dealraíonn sé gurb é Ciara Antoski an fórsa tiomána ar an mbealach aníos seo.

Tá paraglider ar foluain ag a buachaill agus tá uaillmhianta aici samhaltú agus í ar crochadh, le Haining agus a ceamara ar paramotor, agus criú soilsithe ar a gceann, ag bunú “stiúideo sa spéir” chun an taifead fótagraif is airde a bhunú.

“Dúirt mé dá bhféadfaidís é a dhéanamh amach go bhfuilim thíos agus rachaimid chuige,” a deir Haining liom. “D'fhiafraigh Guinness: 'An bhfuil tú chun dul don taifead is airde chomh maith leis an taifead is ísle?'

“Beidh mé thíos le haghaidh dúshlán i gcónaí ach go loighciúil tá a fhios agam faoi a bheith faoi uisce - níl a fhios agam mórán faoi thitim as an spéir!”

Chomh maith leis sin ar Divernet: Teorainneacha do ghrianghrafadh a bhrú le haghaidh taifead domhanda nua, Tá taifead domhanda na tumadóireachta mar mhúnla fuaraithe cúig huaire níos doimhne, ‘Maighdeana mara ag spraoi’: Titeann taifead doimhneachta na samhla-tumtha go 40m, Léim ar thaifead domhanda – go 45m i bhfeadán te