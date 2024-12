Faigheann an déantóir scannán fiadhúlra Stone bás ag 66 bliain d’aois

Bhásaigh déantóir scannán fiadhúlra na Breataine Vicky Stone an 17 Samhain, in aois a 66. Bhí sí ina comhoibrí fadtréimhseach lena fear céile Mark Deeble ar go leor clár faisnéise staire ceiliúrtha, a lámhaigh go príomha faoin uisce ach go minic níos minicí le blianta beaga anuas.

Chónaigh agus d’oibrigh an lánúin le chéile i gCorn na Breataine agus ar láithreacha fadtéarmacha go príomha in Oirthear na hAfraice, agus measadh go raibh a gcuid scannán ar taispeáint i níos mó ná 140 tír agus ar bhreathnaigh níos mó ná 600 milliún duine orthu.

Ghnóthaigh scannáin Deeble & Stone níos mó ná 100 gradam idirnáisiúnta freisin, lena n-áirítear sé Oscar Wildlife agus Emmy, as ealaín agus scéalaíocht. An táirgeadh is déanaí acu, An Bhanríon Eilifint ó 2020 ar aghaidh, ba é an chéad ghnéscannán a cheannaigh agus a eisíodh ag Apple, agus bhuaigh sé duais Cinema for Peace.

“Le beagnach 45 bliain, bhíomar doscartha – le chéile beagnach gach uair an chloig de gach lá, gach seachtain, gach mí,” a dúirt Deeble an lá tar éis bhás a mhná céile. “Thaisteal muid i bhfad agus d'éirigh go hard as mar gur fhoireann sinn.

“Bhí Vicky diongbháilte, cothrom agus díreach agus, faoi bhun, thar a bheith cruthaitheach. Rinne sí rudaí a tharlóidh. Ní raibh aon duine riamh ag lorg an tsolais, lig sí dá cuid oibre, ár scannáin, labhairt ar a son féin.”

Nochtadh Cuttlefish

Tar éis dó MA a bhaint amach sa Choláiste Ealaíne Ríoga, thosaigh Stone ar a gairm bheatha le Deeble i 1983 nuair a rinne siad a gcéad scannán le chéile, Yndan An Fala – Gleann Faoin bhFarraige.

Arna eisiúint go hidirnáisiúnta ag Survival Anglia i 1984, ba é an clár faisnéise seo a bhuaigh duaiseanna faoi Inbhear Fal na Coirnéal ná an chéad uair a rinneadh cúpláil iasc mara agus breith uibheacha a scannánú in uiscí na Breataine. Deirtear go raibh baint ag an obair le cosc ​​a chur le calafort coimeádán a thógáil san inbhear.

Tugadh faoi deara ag an am chun an domhan faoi uisce a chóireáil ar an mbealach céanna leis an mbarr is fearr i dtéarmaí cineamatagrafaíochta agus tógáil seicheamh, ba é an scannán a chuir tús le comhlachas 20 bliain le Survival Anglia.

Bhog an lánúin, ní hamháin tumadóirí scúba oilte ach freisin píolótaí, go dtí an Afraic Thoir chun scannánú don BBC Seo Bí Dragons (1990) faoi crogaill na Níle, agus scannán eile a bhuaigh duaiseanna dar teideal Diabhal, bunaithe ar ochtapas ollmhóra. Deirtear go raibh an dá chlár faisnéise seo i gceannas ar lucht féachana neamhghnách ard.

Teidil ina dhiaidh sin san áireamh Iasc Beag san Uisce Domhain (faoi na cichlids de Loch Tanganyika, a rinneadh i 1996); Scéal na Taoide: An Hyaena agus an Sciobaire Láib, 1998, dírithe ar shaol muirí an chósta i dtuaisceart na Céinia, agus níos déanaí Na taoidí de Kirawira, thart ar abhainn splancthuilte séasúrach sa Serengeti (2019).

Cláir for-rochtana

Speisialtóireacht i scannáin scríofa, stiúrtha, lámhaigh agus léirithe acu féin, Deeble & Cloch go hiondúil bhí cónaí orthu ar láthair sa toir le foirne beaga ar feadh thart ar dhá bhliain le haghaidh gach léiriúcháin, ag tógáil a mbeirt mhac Freddy agus Jacca taobh leo.

Mhaígh an lánúin go raibh a gcuid oibre á dtiomáint i gcónaí ag caomhnú agus ag paisean don domhan nádúrtha. Thóg siad cláir for-rochtana agus oideachais timpeall na scannán trí iad a aistriú go teangacha áitiúla, cearta craolacháin in aisce a sholáthar do na tíortha ina ndearnadh iad agus comhoibriú le grúpaí caomhnaithe áitiúla.

Chaill Vicky Stone a saol tar éis troid dhá bhliain in aghaidh na hailse. “Fuair ​​sí bás go síochánta sa bhaile, ag féachaint amach thar na haillte agus an t-aigéan a raibh an oiread sin grá aici uirthi,” a dúirt Deeble.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Colin Doeg: Státaire is sine na grianghrafadóireachta u/w ag dul ar aghaidh, Martin Edge: Tumadóir a scríobh Bíobla an ghrianghrafadóra u/w, Stan Waterman: An fear a raibh grá aige do shiorcanna, Faigheann an grianghrafadóir Titanic Emory Kristof bás