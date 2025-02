Leideanna maidir le hIasc Mandairínis a Ghrianghrafadóireacht

Ní hé an chuid is fearr den airgead is féidir a cheannach le ceamaraí faoi uisce a cheannach ná an eochair chun seatanna iontacha mandairínis (Synchiropus splendidus) a fháil. Baineann sé le húsáid a bhfuil agat agus fios a bheith agat conas é a úsáid.

Ar DSLR nó Mirrorless (fráma iomlán nó APSC), is é an rogha lionsa ná Macra 50 go 60mm. Ar feadh Ceithre Thrian, ba cheart go mbeadh macra 30 go 45mm go léir a theastaíonn uait mar is féidir leat a bheith gar go leor. Déanfaidh lionsaí Marco le fad fócasach níos faide an obair, ach ní bheidh an oiread doimhneacht páirce agat fiú ag F/32.

Sa chás seo, is minic a shocraítear mo shocruithe ceamara féin mar seo a leanas:

Luas cró: 1/125 go 1/200 soicind

Cró: F/19 go F/22

ISO: Tosaigh ag 200. Má tá do strobes ag streachailt beagán a mheaitseáil leis an F-stad roghnaithe, bump an ISO go 400.

Cumhacht Strobe: ¾ is socrú spriocanna maith é an chumhacht mar beidh luas tapa athchúrsála uait.

Fócas Ar Ais: má tá cnaipe cúlfhócas nó luamhán ag do thithíocht, socraigh do cheamara chun é a úsáid. Ar an mbealach seo, agus tú ag leanúint an éisc tríd an aimsitheoir, coinnigh do mhéar ar an cróluas, agus d'ordóg ar an gcnaipe fócas cúil chun an t-iasc a leanúint go neamhspleách chun iad a choinneáil i bhfócas.

Beirt iasc mandairínis fireann (Synchiropus splendidus) ag scuaráil amach le haghaidh troid féideartha.

Mura bhfuil an cumas is mó ag fócas uathoibríoch do chórais fócas a leanúint go tapa ar fiú ábhair a ghluaiseann go mall i bhfianaise íseal, déan an fócas a réamhshocrú ar rud éigin ar mhéid do mhéar bhig a luíonn go compordach laistigh den fhráma. Agus é sin á dhéanamh agat, ní bheadh ​​ort ach bogadh isteach nó amach beagán chun díriú ar rud éigin cosúil le mandairínis. Sea, is seanscoil í seo, ach seo mar a rinneadh é fiú roimh autofocus.

Sula luíonn an ghrian, ba chóir duit an láthair is fearr a aimsiú chun socrú síos agus do ghluaiseachtaí a íoslaghdú chun deireadh a chur le corraigh an bhun agus/nó an t-iasc a scanrú. Is gnách go mbíonn Mandairínis cúthail.

Ón áit sin, coinnigh súil amach do na mandairínis is mó agus is saille is féidir leat a fháil agus lean áit a dtéann sé.

Lámhaigh le Nauticam le Nikon D850 agus Macra 60mm. Socruithe ceamara: 1/180 soicind. ag f/22, ISO 200. Solas a sholáthraíonn péire Retra strobes socraithe de láimh le leibhéal cumhachta ag 25.

Ag an bpointe seo, tá soilsiú ríthábhachtach. Cosúil leis an gcuid is mó de na héisc bheaga atá thar a bheith gníomhach ó dhubh go huaire dorcha na hoíche Mandairínis Éisc Ná Cosúil le solas bán a bheith ar lasadh orthu. Trí úsáid a bhaint as soilse samhaltaithe nach bhfuil acu ach feidhm solais bhána, is mó an seans go gcoinneoidh sé na héisc bheaga síos sa choiréil, rud a mhaolóidh a n-iompar nádúrtha.

Chun a bheith i bhfad níos lú feiceálach, tá sé inmhianaithe úsáid a bhaint as solas samhaltaithe le modh Dearg, nó ar a laghad ceann is féidir a fheistiú le scagaire dearg chun tosaigh, mar go dtabharfaidh an mandairínis aird níos lú air, rud a ligeann duit níos mó a dhéanamh. a gcuid gluaiseachtaí a fheiceáil agus a leanúint go héifeachtach.

Má d’éirigh leat an áit cheart a aimsiú sula dtosaíonn an dráma ag imirt amach, níor cheart go mbeadh ort bogadh ón láthair sin mar go n-oibreoidh iompraíochtaí cúirtéireachta mandairínis i dtreo níos ceartingearach. Má tá a fhios agat go gcabhraíonn sé sin leat an t-iasc a rianú níos fearr tríd an lucht féachana.

Is sceithirí craolta iad Mandairínis; scaoiltear na huibheacha agus an speirm ag an am céanna isteach sa cholún uisce le hiompar amach sna sruthanna

Coinnigh i gcuimhne nuair a bhíonn mandairínis ar tí cúpláil go n-ardóidh siad suas troigh nó níos mó os cionn an choiréil. A ghabháil leis an bhuaic na gníomhaíochta is gá duit a bheith foighneach agus fanacht leo chun teacht ar an buaic a n-ascent. Faoin bpointe seo is minic a bhíonn siad ró-nasctha le briseadh óna chéile sular tharla cúpláil i ndáiríre. Is é sin an t-am le tosú ar an lámhaigh a ghlacadh, mar ní mhairfidh scaoileadh a n-uibheacha agus a sperm i gcomhar le chéile níos faide ná 2 go 3 soicind. Ón áit sin, tá an deireadh marcáilte ag a gcúlú tobann ar ais isteach sa choiréil.

Lámhach sásta.