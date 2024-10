Íomháineachas beoga Seasmhacht i gclár faisnéise dhá thurais

Tá taiscéalaí Polar Sir Ernest Shackleton bunaithe i pantheon longbhriste íocónach na Breataine Endurance – agus clúdaíonn clár faisnéise a taispeánadh den chéad uair i Londain ní hamháin turas deiridh an tsoithigh ach scéal athfhionnachtana 2022 3km faoi oighear Antartach.

Endurance Thosaigh sé ar thuras Impiriúil Tras-Antartach Shackleton chun an tAntartach a thrasnú i 1914, ach bhí sé gafa i bpac-oighear Weddell Sea agus chuaigh sé go tóin poill ar 21 Samhain, 2015. Ar feadh breis agus bliain tar éis cailleadh na loinge, choinnigh Shackleton a chriú de 27 beo.

I mí an Mhárta 2022 bhí an turas Endurance22, arna eagrú agus arna mhaoiniú ag Iontaobhas Oidhreachta Muirí na Falklands (FMHT), fuair sé amach an longbhriseadh agus fuarthas píosaí scannáin agus íomhánna thar a bheith mionsonraithe.

Imríonn Frank Wild dara ceann Shackleton le Sue, ceann de na madraí (RGS / Frank Hurley)

Nochtann grianghraf faoin bhfarraige 2022 bróit a bhí caite ag Frank Wild (FMHT)

Bhí iontaobhaí FMHT Mensun Bound ina stiúrthóir ar an turas, a bhí faoi stiúir an Dr John Shears, agus Nico Vincent mar bhainisteoir fomhuirí agus craoltóir staire Dan Snow ag soláthar an scéil bheo.

An scannán national geographic Endurance nascann sé píosaí scannáin cartlainne ón gcéad turas a athchóiríodh go cúramach agus an t-iarracht nua-aimseartha chun an soitheach a aimsiú.

Arna stiúradh ag buaiteoirí Oscar Chai Vasarhelyi agus Jimmy Chin, agus ainmnithe BAFTA Natalie Hewit, taispeánadh é den chéad uair le linn Fhéile Scannán Londain BFI an tseachtain seo caite (12 Deireadh Fómhair).

Leanann taispeántais ar aghaidh ag pictiúrlanna roghnaithe sa RA i rith mhí Dheireadh Fómhair, le ceisteanna agus freagraí pearsanta le Snow, agus ó thús mhí na Samhna Endurance le feiceáil ar an National Geographic Channel, Disney+ agus Hulu sa RA.

Criú ina seasamh ar dhréimire le cuid de na madraí agus iad ag aslonnú na loinge (RGS / Frank Hurley)

Dréimire a úsáideann criú Shackleton (FMHT)

“Is cloch mhíle don iontaobhas é scaoileadh an chláir faisnéise National Geographic,” a deir Cathaoirleach FMHT, Donald Lamont. “Chomh maith le aimsiú, suirbhéireacht agus scannánú an longbhriseadh, bhí sé mar aidhm againn scéalta Shackleton agus a long a thabhairt chuig na glúnta nua.

“Is scéalta grinn agus diongbháilteachta iad a bhfuil súil againn go spreagfaidh siad daoine ar fud na cruinne le cáilíochtaí ceannaireachta agus buanseasmhacht in aghaidh na achranna. Tá scéalta an dá thurais suite i dtimpeallacht naimhdeach Antartaice, mór-roinn a bhfuil tionchar ag a gnéithe athraitheacha orainn go léir.”

Glanann na baill foirne (ó chlé) James Wordie, Alfred Cheetham agus Alexander Macklin urlár linóleum na galley (RGS / Frank Hurley)

Ar an longbhriseadh: an t-urlár linóleum (FMHT)

Ar a bhealach go dtí an Antartach, mar a thugann an FMHT le fios, sheachain Shackleton na hOileáin Fháclainne toisc go raibh imní air go bhféadfadh an choimhlint é a atreorú óna chuspóir agus an Dara Cogadh Domhanda ar siúl. Bhí Cath na nOileán Fháclainne ar siúl agus é ag dul isteach i Muir Weddell ar 1 Nollaig, 8.

In 2019 bhí Mensun Bound i gceannas ar thuras a d’aimsigh SMS Scharnhorst, a chuaidh sa chath sin. Clár faisnéise eile, Longa Caillte – Cuardach Sárchabhlach an Kaiser, insíonn scéal an chuardaigh sin.

Baineann an fhoireann taitneamh as féasta lár an gheimhridh ar Endurance, cúig mhí tar éis don long dul i bhfostú san oighear agus ceithre mhí roimh a aslonnú. D’ith siad muiceoil rósta, úlla stewed, piseanna leasaithe agus maróg pluma (RGS / Frank Hurley)

Plátaí a úsáideann an fhoireann (FMHT)

Leantóir don chlár faisnéise Endurance

