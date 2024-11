Ticéid 2-ar-1 ar fáil anois do GO Diving Show

Filleann an GO Diving Show – an t-aon seó tumadóireachta agus taistil do thomhaltóirí sa RA – chuig NAEC Stoneleigh an 1-2 Márta 2025, díreach in am chun tús a chur leis an séasúr nua, agus Tá ticéid luath-éan 2-for-1 ar fáil anois, a léiríonn luach iontach ar airgead.

Ceannaigh do thicéad roimh 31 Eanáir 2025 ar £17.50, agus faigh do chara, do chéile nó do chara is fearr isteach leat go hiomlán saor in aisce! Nó cén fáth nach dtabharfaidh tú leat an maité sin nach bhfuil ag tumadóireacht leo ionas go bhfeicfidh siad iontais uile an domhain faoi uisce a bhfuil siad in easnamh orthu!

Go héifeachtach, is ionann an tairiscint 2-for-1 agus gach ticéad díreach £8.75. Agus mar i gcónaí, áirítear leis seo páirceáil saor in aisce. Agus téann leanaí faoi 16 bliana d’aois saor in aisce, mar sin tabhair leat na páistí le haghaidh lá iontach amach don teaghlach!

Is é príomhláithreoir na Príomhchéime ná an réalta teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Steve Backshall, ag fáiltiú roimh fhilleadh ar an GO Diving Show tar éis cúpla bliain ar shiúl. In éineacht leis beidh NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA agus Ceannaire Taighde Eolaíoch ag DEEP Dawn Kernagis, comh-láithreoir teilifíse, údar agus ilbhliantúil is fearr leat Monty Halls, agus duo dinimiciúil na dtaiscéalaithe Rannva Joermundsson agus Maria Bollerup, a bheidh ag caint faoina gcuid Expedition Buteng le déanaí san Indinéis.

An Chéim tiomnaithe RA, Céim Teicneolaíochta, grianghraf Tá an Chéim agus an Inspiration Stage ag líonadh le roinnt aghaidheanna aithnidiúla agus go leor cainteoirí úra, agus tá urlár an tseó á líonadh ag na céadta taispeántóir, lena n-áirítear tionscnóirí turas, ionaid saoire, ionaid tumadóireachta, cláir bheo, boird turasóireachta, oiliúint gníomhaireachtaí, déantúsóirí, miondíoltóirí, agus Taithí Oileáin na Breataine a bhfuil an-tóir orthu.