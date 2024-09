30+ réalta socraithe do GO Diving Show ANZ

An tionscnamh GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ, a bheidh ar siúl ar 28/29 Meán Fómhair ag Clós Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, mar aidhm leis an chuid is fearr den domhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine - ó iad siúd a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu nó atá fós ag smaoineamh air, go hardleibhéal. do na tumadóirí teicniúla agus rebreather is mó taithí.

Mheall an GO Diving Show de chuid na Ríochta Aontaithe breis agus 10,000 duine agus chlúdaigh sé 10,000 méadar cearnach de spás taispeántais ina chúigiú bliain i mí an Mhárta 2024. Tá sé mar aidhm ag leagan nua na hAstráile agus na Nua-Shéalainne an leibhéal seo a bhaint amach thar na blianta atá romhainn agus tá an chuma ar an scéal go dtiocfaidh sé chun cinn. tús eitilte. Ina theannta sin, tá cead isteach go hiomlán saor in aisce.

I measc na nithe is díol spéise tá 31 láithreoir tumadóireachta - is fiú go mór iad a chloisteáil do na cuairteoirí sin atá in ann a bheith i ngach áit ag an am céanna. Ar an PRÍOMHCHÉIM gheobhaidh tú cuid de na hainmneacha is mó sa ghnó: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley agus, mar mháistir na searmanais, Anthony Gordon.

Steve Backshall

Tá an laoch uileghníomhaíochta Steve tar éis iniúchadh a dhéanamh ar chuid de na háiteanna is iargúlta ar an bplainéad, caitheann sé a chuid eolais gan sárú ar an bhfiadhúlra agus ar an domhan nádúrtha go héadrom, agus tá sé ar dhuine de na láithreoirí is gnóthaí ar an teilifís, b'fhéidir a bhfuil cáil air mar gheall ar a rath iontach. Deadly sraith.

Thaistil sé le déanaí trasna an Atlantaigh, an Aigéin Chiúin agus an Aigéin Indiach ag scannánú Míol Mór, déanta cheana féin Expedition agus Siorcanna le haghaidh Sky TV, agus le feiceáil i Ár bPláinéad Athraitheach don BBC – sraith uaillmhianach seacht mbliana a dhoiciméadaíonn sé cinn de na héiceachórais is mó atá i mbaol ar domhan.

Áirítear ar scannáin san am atá caite Wilderness Hiort, An Bhreatain Mhór – Uaimheanna, Alasca Live, Blue Planet Live agus Saol gan aimsiú. A scríbhneoir bisiúil, is é an leabhar is déanaí Steve Deep Blue – agus shocraigh sé taifead domhanda le déanaí maidir leis an am a thóg sé chun stuáil a dhéanamh ar fhad an Thames.

Jill Heinerth

Tá níos mó daoine tar éis siúl ar an nGealach ná mar a thug cuairt ar go leor de na háiteanna a ndearna Jill Heinerth iniúchadh orthu ar an Domhan. Idir tumthaí teicniúla contúirteacha domhain laistigh de phluais go snámh trí cnoic oighir ollmhór Antartach, cuireann sí a scileanna i bhfeidhm go minic i gcomhar le clíomeolaithe, seandálaithe, bitheolaithe agus innealtóirí ar fud an domhain.

Tá cláir teilifíse a bhfuil duaiseanna bainte amach acu do CBC, National Geographic agus an BBC déanta ag Jill, chuaigh sí i gcomhairle ar scannáin, tháirg cláir faisnéise neamhspleácha agus abhcóidí le haghaidh taiscéalaíochta, caomhnú faoi uisce agus athrú aeráide agus cosaint acmhainní uisce.

Ba í an chéad Taiscéalaí Cónaithe de Chumann Geografach Ríoga Cheanada, fuair sí an chéad Bhonn Sir Christopher Ondaatje le haghaidh Taiscéalaíochta agus bhuaigh sí comhaltachtaí ó go leor institiúidí mór le rá lena n-áirítear an Explorers Club, a bhronn Gradam William Beebe le haghaidh taiscéalaíochta aigéin.

Tugtar an cuimhneachán is mó díol ag Jill Isteach sa Phláinéad agus an clár faisnéise nua Ag Tumadóireacht Sa Dorchadas: Ná hUaimheann In Eagla cuireann sí níos mó solais ar a saol iontach – agus ar an gcuma atá uirthi ag Go Diving ANZ.

An Dr Richard ‘Harry’ Harris

D’oibrigh Richard ‘Harry’ Harris in ainéistéise, tumadóireacht agus leigheas aerleighis ar fud an domhain, agus tá a phaisean don tumadóireacht uaimheanna, a théann siar go dtí na 1980idí, tar éis dul i bhfeidhm ar fud an domhain.

Téama a tháinig chun solais arís agus arís eile é spéis i ngníomhaíochtaí imscrúdaithe tionóisce agus cuardaigh agus tarrthála – agus bhí ról lárnach aige in 2018 le foireann peile sóisear na Téalainne a bhaint as córas Tham Luang.

Tá spéis ar leith ag Harry sa phleanáil, sa lóistíocht agus sa fhiseolaíocht atá mar bhonn agus mar thaca le hiniúchadh sábháilte ar phluais dhomhain agus ar longa briste. Is grianghrafadóir agus físghrafadóir díograiseach faoi uisce é, agus tá gairm bheatha á tógáil aige anois i scannáin faisnéise.

Liz Parkinson

Foireann PADI IDC teagascóir, tumadóir teagascóir-oiliúnóir, tumadóir uaimh agus bean stunt faoi uisce, d'fhás Liz aníos san Afraic Theas agus bhog sí go SAM ar scoláireacht snámha.

Nuair a tháinig deireadh lena gairme snámha chuaigh sí isteach sa scúba agus sa tsaoirse, ag díriú ar obair siorcanna agus caomhnú. Bunaithe i Los Angeles, oibríonn sí le comhlachtaí ar nós Shark Angels agus PADI Aware, ag bailiú airgid agus ag cur oideachas ar dhaoine faoi shiorcanna agus caomhnú aigéin.

Maidir le hobair scannán agus teilifíse oibríonn sí os comhair agus taobh thiar den cheamara, ag dúbailt d’aisteoirí agus oiliúint iad le haghaidh feidhmíochta faoi uisce.

Pete Mesley

Thosaigh Pete ag tumadóireacht i 1990, chuaigh sé go lánaimseartha i 1991 agus tá sé tiomanta do thaighde a dhéanamh ar longa briste ar fud an domhain, iad a aimsiú, a thumadóireacht agus a ghrianghrafadh. Tá sé ina stiúrthóir ar chúrsa PADI, agus tá sé ar dhuine de na tumadóireacht theicniúil is mó taithí sa Leathsféar Theas teagascóir-oiliúnóirí.

Tá Pete i gceannas agus rannpháirteach i go leor turais domhainbhriste, ritheann a tumadóireacht-taisteal gnó a thugann tumadóirí a bhfuil taithí acu chuig ionaid tumadóireachta speisialaithe agus a bhfuil tríocha bliain caite aige ag déanamh foirfeachta ar a íomháineachas péintéireachta solais fadnochta. Bhí baint ghníomhach aige freisin le taighde tumeolaíochta.

Anthony 'Gordo' Gordon

Is déantóir scannán faisnéise é Gordo a bhfuil níos mó ná fiche bliain de thaithí ghairmiúil aige ag táirgeadh agus ag scannánú gach rud ón gcéad fhoireann tarrthála sherpa ar domhan ar Sliabh Everest trí rothaíocht ultra-fhada go dtí taiscéalaíocht aigéin ag tumadóirí scúba nua.

Is é an fórsa tiomána taobh thiar d'fheachtas Aliquam agus an Chéad Ghlúin Eile chun tumadóireacht a chur chun cinn i measc daoine óga. Chomh maith le bheith ag caint faoina shaothar féin, beidh scileanna MC Gordo faoi chaibidil agus é ag dul ar aghaidh ar an bPríomhchéim ag Go Diving ANZ.

+ 3 chéim eile

Seachas an Phríomhchéim, beidh trí chéim eile ina óstach do 25 cainteoir ard-rátáil eile ó gach cearn den domhan, ag plé téamaí spreagthacha agus go sonrach tumadóireacht na hAstráile agus na Nua-Shéalainne, tumadóireacht theicniúil agus grianghrafadóireacht faoi uisce. Seo an clár mar atá sé faoi láthair:

CÉIM ANZ / INSPIRATION: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

CÉIM TECH: Kerrie Burrow, an Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

Photo CÉIM: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Gnéithe idirghníomhacha + taispeántais

Gheobhaidh cuairteoirí ar an seó raon de ghnéithe idirghníomhacha atá deartha le bheith oiriúnach d’óg agus d’aosta, ó eispéiris tumadóireachta VR go tumadóireacht thriail; linn taispeána do raon trealaimh ó fheistis taobh go drones agus ath-análaithe faoi uisce; saoirseoirí, maighdeana mara agus go leor eile.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantúsóirí agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Cláraigh le haghaidh ticéid saor in aisce

Steve Backshall ag an GO Diving Show

Tá go leor páirceála ar an láthair agus is furasta teacht ar Pháirc Taispeána Sydney, le go leor roghanna iompair.

Tá iontráil go dtí an chéad Go Diving Show saor in aisce, mar sin más dócha go mbeidh tú sa cheantar thar dheireadh seachtaine 28/29 Meán Fómhair, cláraigh anseo chun do thicéid a fháil le haghaidh imeacht tumadóireachta gan amhras na hAstráile in 2024!

