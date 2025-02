Gníomhaíochtaí don teaghlach ar fad

Tá go leor gníomhaíochtaí le sult a bhaint as an teaghlach ar fad ag imeachtaí na bliana seo Seó Tumadóireachta GO, atá ar siúl an deireadh seachtaine seo ag an NAEC Stoneleigh.

Suirbhé ar longbhriseadh

Ar mhaith leat féin mar shuirbhéir raic, nó ealaíontóir faoi uisce? Bhuel, don chéad uair i mbliana, beidh an Cumann Seandálaíochta Loingseoireachta (seastán 210) ag tabhairt a longbhriseadh, ag tabhairt cuireadh do gach duine a fhreastalaíonn ar an seó cuidiú leo é a mhapáil go seandálaíochta.

Tabharfaidh a longbhriseadh stairiúil deis do chuairteoirí a fháil amach cad atá i gceist leis an tseandálaíocht faoi uisce, agus cé chomh maith agus is féidir leis a bheith spraoi - fiú le masc dubh!

Déanfar dearbhán lascaine a thairiscint do gach duine a bheidh ag cabhrú le longbhriseadh an NAS a mhapáil as cúrsa amach anseo in 2025.

Ceardlanna breatha

Trí 25 bliain de theagasc, tá NoTanx (seastán 143) tar éis seisiún anála 30-nóiméad spreagtha ag an saoradh a chur le chéile.

Tabharfaidh Marcus Greatwood agus an fhoireann eolas duit ar roinnt bunchoincheapa chun d’análú, d’fheasacht agus d’fhócas meabhrach a fheabhsú.

Is féidir le hathruithe simplí, ar féidir leat a chur i bhfeidhm i do ghnáthaimh laethúla, tionchar drámatúil a bheith acu ar do fholláine phearsanta.

Sa seisiún seo, díreoidh an fhoireann ar:

Ag baint úsáide as do scairt

Rialú do anáil

Ag díriú d’intinn

Ídiú O2 a laghdú

Ceadóidh laghdú ar thomhaltas ocsaigine níos mó ama umar nuair a bhíonn tú ag tumadóireacht scúba, agus níos mó ama íochtair nuair a bhíonn tú ag saoradh, chomh maith le leas a bhaint as sláinte i do shaol laethúil.

Mermaid Lagoon agus linn snámha trydive

Tar agus buail lenár maighdeana mara cairdiúla ina murlach suarach agus abair hello – agus faigh greim ar an selfie ríthábhachtach sin!

Agus más mian leat scúba a thriail den chéad uair, is féidir leat triail a bhaint as ag an GO Diving Show. Agus más tumadóir cáilithe thú cheana féin, tá an deis ann CCR nó tumadóireacht trialach taobh-mount a dhéanamh. Tá spásanna teoranta, mar sin cuir in áirithe roimh ré chun d’áit a chinntiú. Cuir in áirithe do chuid trialacha GO Diving Show anseo, agus do thaoibh ar an taobh eile anseo.

Crios Bitheolaíochta Mara

Sa chrios bitheolaíocht mhuirí Just One Ocean (seastán 1051), beidh neart le feiceáil agus le déanamh ag cuairteoirí le roinnt taispeántais idirghníomhacha a léireoidh ach cuid den obair atá á déanamh ag taighdeoirí mara ó Institiúid Eolaíochtaí Mara Ollscoil Portsmouth chun na haigéin a chaomhnú.

Beidh an t-eolaí ceilpe Joe Sargent ag taispeáint córas ceamara BRUV (Físeán Baoite Faoi Uisce) mar aon le samplaí de phíosa scannáin físeáin, samplaí ceilpe agus dúshlán sainaitheanta speiceas. Úsáidtear an BRUV chun flúirse agus éagsúlacht na n-iasc laistigh d’éiceachórais chósta a mheas agus chun cur ar chumas eolaithe measúnú a dhéanamh ar fheidhm plandlainne agus ar thábhacht na ngnáthóg riachtanach.

Beidh Kelsey-Marie Cadd ag léiriú fréamhshamhail de cheann dá Óstáin Seahorse. Bainfear úsáid as an struchtúr in-díghrádaithe mar straitéis chaomhnaithe chun cur le daonra capaill mhara na Breataine ar chósta theas na Ríochta Aontaithe. Beidh sí ag tabhairt samhail scála de cheann dá Cathracha Seahorse, a imlonnófar in aice le leapacha mara chun feabhas a chur ar leathnú nádúrtha an fhéir mhara agus ag an am céanna baile a sholáthar do speicis leochaileacha agus neamhchoitianta.

Beidh sraith micreascóp á reáchtáil ag Georgia Sharpe-Harris ionas gur féidir le cuairteoirí a fheiceáil go díreach cad atá ina n-uisce i mbuidéil, agus beidh dúshlán aitheantais micreaphlaisteach ann chomh maith le taispeántóir umar tonnta a leagann béim ar an gcaoi a ndéanann cosaintí nádúrtha jab níos fearr ag cosaint chóstaí i gcomparáid le struchtúir choincréite.

Dúshlán Saoirseoireachta Extreme Location

Déanann Marcus Greatwood agus foireann NoTanx sainfheidhmiú ar iniúchadh a dhéanamh ar láithreacha saortumadóireachta ar deacair teacht orthu, mar lochanna faoi thalamh, a éilíonn orthu go minic téad amháin a dhreapadh - cosúil le abseiling, ach a mhalairt!

Ag an GO Diving Show ar sheastán 143, beidh an fhoireann ag múineadh na bunscileanna scíthe, agus dul suas ar rópa – agus tá siad ag tabhairt an deis duit na scileanna sin a thástáil ar an Dúshlán Saoirsithe Láithreach Foircní!

Téigh suas rópa 25 méadar ar airde (ciallaíonn fráma saintógtha nach bhfuil tú níos mó ná cúpla orlach os cionn na talún), ansin ísligh do ráta croí go leor chun do anáil a choinneáil.

Beidh duaiseanna ar an dá lá do na hamanna is gasta!

Tumadóireacht réaltacht fhíorúil

Ní gá fiú a bheith fliuch chun taithí a fháil ar thumadóireacht! Bígí le gúrú fótagraiméadracht 3D agus oiliúnóir teagascóra teicniúil GUE John Kendall ar sheastán 370 don eispéireas iomlán tumtha seo – déan cluasáin agus grab na rialuithe, agus ansin tabhair faoi iniúchadh fíor-réalaíoch ar tumadóireacht theicneolaíochta 70m ar iarsmaí longbhriseadh Mars ársa.

Agus má théann tú chuig seastán Bhord Turasóireachta na Bahámaí (962) ag 11.30rn agus 2.30in ar an Satharn agus ar an Domhnach, is féidir leat taithí a fháil ar tumadóireacht shiorc réaltachta fhíorúil, le caoinchead ó Aireacht Turasóireachta na Bahámaí i gcomhar leis an eagraíocht Shark Trust.

Óg nó aosta, tumadóir nó neamh-tumadóir, soláthraíonn na tumadóirí réaltachta fíorúla seo an 'tumadóireacht' foirfe duit!

Steve Backshall a bheidh i gceannas ar an GO Diving Show

An seó GO Tumadóireachta

An seó GO Tumadóireachta – an t-aon tumadóireacht do thomhaltóirí agus taisteal seó sa RA – filleann sé ar an NAEC Stoneleigh ar 1-2 Márta 2025, díreach in am chun tús a chur leis an séasúr nua, agus geallúintí deireadh seachtaine lán d’ábhar idirghníomhach, oideachasúil, spreagthach agus spraíúil.

Chomh maith leis an bPríomhchéim - an uair seo faoi stiúir an réalta teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Steve Backshall, ag cur fáilte roimh fhilleadh ar an GO Diving Show tar éis cúpla bliain ar shiúl, in éineacht le NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA agus Ceannaire Taighde Eolaíochta ag DEEP Dawn Kernagis, comh-láithreoir teilifíse, an t-údar agus an rogha ilbhliantúil Monty Halls, an Dr Timmy Gambin, a bheidh ag plé le hoidhreacht shaibhir mhuirí agus aimsir chogaidh Mhálta, agus duo dinimiciúil na taiscéalaithe Rannva Joermundsson agus Maria Bollerup, a bheidh ag caint ar a gcuid Expedition Buteng le déanaí san Indinéis - tá céimeanna tiomnaithe arís le haghaidh tumadóireacht sa RA, tumadóireacht theicniúil, grianghrafadóireacht faoi uisce agus scéalta inspioráideacha. Beidh Andy Torbet ag MCing an Phríomhchéime arís, chomh maith le cur i láthair a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le tumadóireacht theicniúil a lámhach le haghaidh seónna teilifíse. Is féidir liosta de na cainteoirí ar fad, lena n-áirítear amanna, a fháil anseo.

Mar aon leis na céimeanna, tá go leor gnéithe idirghníomhacha – an Uaimh a mbíonn an-tóir air, an linn ollmhór trodive, an tumadh tumtha teicneolaíochta réaltachta fíorúla, ceardlanna anála agus druileanna líneála, crios bitheolaíochta mara agus, nua do 2025, do sheans triail a bhaint as léarscáiliú raic leis an Nautical Archaeology Society – agus a n-easpa sáite i measc na dturasóirí uile-bhriseadh scaipthe riamh. boird, déantúsóirí, oiliúint gníomhaireachtaí, ionaid saoire, cláir bheo, ionaid tumadóireachta, miondíoltóirí agus go leor eile.

Feiceann na bliana seo freisin an Comórtas NoTanx Zero2Hero i lár an aonaigh. Sa chomórtas seo, atá dírithe ar shaorthumadóirí nuabheirthe, tabharfar faoi 12 iarrthóir tosaigh oiliúint le Marcus Greatwood agus foireann NoTanx i Londain go déanach i mí Feabhra. Ansin beidh cúigear iomaitheoir roghnaithe san iomaíocht ag an GO Diving Show thar dheireadh seachtaine an Mhárta, lena n-áirítear seisiúin apnea statach sa linn, chun an buaiteoir iomlán a aimsiú, a gheobhaidh turas seachtaine go Marsa Shagra Eco-Village, le caoinchead Oonasdivers.

Ticéid roimh ré ar fáil anois!

Ceannaigh do thicéad lae anois le haghaidh £17.50 + táille áirithinte agus bí réidh le haghaidh eispéireas oideachasúil, spreagúil agus inspioráideach! Nó agus an oiread sin cainteoirí thar an dá lá, chomh maith leis na taispeántais idirghníomhacha agus na taispeántóirí ar fad le cuairt a thabhairt orthu, cén fáth nach n-éireoidh leat deireadh seachtaine, agus ticéad dhá lá a ghlacadh le haghaidh £25 + táille áirithinte?

Beidh £25 ar thicéad lae ag oifig na dticéad ar dheireadh seachtaine an tseó, mar sin cuir in áirithe roimh ré agus sábháil roinnt airgid!!

Tá praghsanna ticéid ghrúpa do 10+ duine ar fáil freisin má tá tú ag teacht le baill d’ionaid/chlub.

Cuir ticéid in áirithe ar shuíomh Gréasáin Go Diving Show.

Agus mar i gcónaí, áirítear páirceáil saor in aisce ar phraghas an ticéid. Agus téann leanaí faoi 16 bliana d’aois saor in aisce, mar sin tabhair leat na páistí le haghaidh lá iontach amach don teaghlach!