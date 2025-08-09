Teiripe scúba oiriúnaitheach i lár an aonaigh

Is ceannródaí í Lyndi Leggett i dteiripe scúba oiriúnaitheach agus bunaitheoir The Scuba Gym Australia, eagraíocht neamhbhrabúis atá tiomanta do shaolta a athrú trí chumhacht cneasaithe an uisce, agus beidh sí ar an bPríomh-Ardán ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair ag roinnt scéalta spreagúla faoi chlaochlú, ag plé na heolaíochta taobh thiar de theiripe scúba, agus ag béim a chur ar an tionchar mór a bhaineann le hathshlánú a chomhcheangal le gníomhaíocht chomhshaoil.
Ag feidhmiú go príomha ar Chósta Lárnach NSW, cuireann Lyndi agus a foireann teiripe scúba speisialaithe ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil scléaróis iolrach, pairilis cheirbreach, uathachas agus gortuithe dromlaigh orthu. Baineann a cur chuige nuálach leas as an timpeallacht gan mheáchan faoi uisce chun gluaiseacht a éascú, pian a laghdú agus folláine mheabhrach a fheabhsú do chliaint i gcásanna nach mbíonn teiripí traidisiúnta éifeachtach go minic.
Spreagtha ag rath The Scuba Gym USA, thug Lyndi an teiripe chlaochlaitheach seo isteach san Astráil in 2018. Síneann a tiomantas níos faide ná athshlánú fisiceach; tá sí tiomanta go mór do thacaíocht a thabhairt do shean-saighdiúirí agus do chéad-fhreagróirí tríd an gclár Scuba Warrior.
Cuireann an tionscnamh seo eispéiris tumadóireachta teiripeacha ar fáil dóibh siúd atá ag déileáil le strus iar-thrámach, rud a thugann mothú cuspóir agus pobail dóibh. Glacann rannpháirtithe páirt i 'tumadóireachtaí misin', ag cur le hiarrachtaí caomhnaithe comhshaoil trí smionagar a bhaint as uiscebhealaí áitiúla. Go dtí seo, tá breis is sé thonna bruscair bainte amach ag an gclár go rathúil, lena n-áirítear míreanna cosúil le gluaisrothair agus dramhaíl phlaisteach, as timpeallachtaí uisceacha.
I measc saineolas ilghnéitheach Lyndi tá deimhnithe mar theagascóir scúba NAUI, RAID, SSI, agus PADI, chomh maith le cáilíochtaí i gCláreagrú Néareolaíoch-Theangeolaíoch agus Garchabhair Sláinte Meabhrach. Leagann a cur chuige iomlánaíoch i leith teiripe béim ní hamháin ar leigheas fisiceach ach ar athléimneacht mheabhrach agus ar mhaoirseacht chomhshaoil chomh maith.
Trína cuid oibre, tá pobal tacúil saothraithe ag Lyndi ina bhfaigheann daoine muinín, neamhspleáchas agus dúil athnuaite sa saol arís.
The GO Diving Show ANZ
Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.
Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.
Beidh réimse leathan taispeántóir i láthair timpeall na n-ardán agus na ngnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, boird chónaithe, gníomhaireachtaí oiliúna, miondíoltóirí, monaróirí agus eagraíochtaí caomhnaithe.
