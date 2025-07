Fógraíonn Anthony's Key Resort margaí lascaine iontacha

Aon duine a bhfuil claonadh acu dul go Roatán ag na sceireacha coiréil ildaite, na tumadóireachtaí longbhriste iontacha, na bialanna blasta, an chóiríocht sómasach agus na luí gréine iontacha a gheall Anthony's Key Resort, tá níos mó cúiseanna acu anois dul go Roatán, mar tá AKR díreach tar éis roinnt a fhógairt. margaí lascaine iontacha i ndáiríre don séasúr fómhair 2025.

Ón lá seo go dtí an 31 Iúil 2025, má chuireann tú pacáiste seacht n-oíche in áirithe, gheobhaidh do dhara haoi lascaine 50%!

Agus ní hé sin go léir. Ag tabhairt cairde agus teaghlaigh leat? Gheobhaidh an tríú agus an ceathrú haíonna sa bhungaló céanna 30% de lascaine ar a bhfanacht.

Na báid tumadóireachta ar an gcé ag Anthony's Key Resort

Áirítear leis an bpacáiste seacht n-oíche saoire lóistín seacht n-oíche, trí bhéile in aghaidh an lae (bricfeasta, lón agus dinnéar), aistrithe chuig an aerfort, wifi saor in aisce sna seomraí agus sna limistéir choiteanna, agus cócteil fáilte agus treoir, chomh maith le rochtain ar an linn snámha uisce úr, cadhcanna agus cláir rámhaíochta. Is féidir le haíonna taitneamh a bhaint as oíche fiesta oileáin ar Eochair Anthony, agus turas lae trá go Eochair Maya freisin.

N.B.: Ní mór an tairiscint iontach seo a chur in áirithe idir 8 Iúil 2025 agus 31 Iúil 2025, agus tá sí bailí le haghaidh taistil idir 30 Lúnasa 2025 agus 20 Nollaig 2025.