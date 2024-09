Seandálaíocht sa dorchadas, agus CCR nua

Seandálaíocht i ndorchadas phluais faoi uisce, agus beidh an Halcyon Symbios CCR nua na hábhair a phlé nuair a bheidh saineolaí fótagraiméadracht agus tumadóireacht theicniúil teagascóir glacann an meastóir John Kendall go dtí an Tech Stage ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ ar 28-29 Meán Fómhair.

Taiscéalaí é John a dhéanann sainfheidhmiú ar shamhaltú 3D faoi uisce ar shuíomhanna seandálaíochta agus geolaíochta. Bhí baint aige le mórán imscrúduithe ar shuíomhanna tumadóireachta ag úsáid teicnící fótagraiméadracha, lena n-áirítear longbhriseadh Mars (1564), MS Eastóin (1994), Panarea III Wreck (~300BC) agus Uaimh na gCnámh, an Bhrasaíl (~11,000 bliain d'aois).

Tá sé freisin ina Teagascóir Meastóir do Thaiscéalaithe Domhanda Faoi Uisce agus suíonn ar a Oiliúint Comhairle.

Is iad na cainteanna a bheidh aige ar an Tech Stage:

Seandálaíocht sa dorchadas

Beidh an teagascóir GUE agus saineolaí fótagraiméadracht John Kendall ag caint faoi fhótagraiméadracht a úsáid chun láithreáin seandálaíochta a dhoiciméadú laistigh de phluaiseanna tuilte. Le tionscadail san Eoraip agus i Meiriceá Theas, beidh John ag caint faoi na dúshláin, chomh maith leis na torthaí uafásacha, a bhaineann leis na tionscadail seo.

Siombailí Halcyon

Tá Halcyon Manufacturing ar tí a raon nua ríomhairí, HUDanna neamhspleácha agus a CCR nua ar bhrollach a sheoladh. Le cumarsáid gan sreang ar fud an raoin, tar agus cloisteáil John Kendall ag tabhairt forbhreathnú ar na bréagáin nua, chomh maith le réamhamharc sneak a fháil ar an CCR.

Seandálaíocht sa dorchadas, agus CCR 2 nua

The GO Diving Show ANZ

