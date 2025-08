Iarrachtaí caomhnaithe mara na hAstráile

Beidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Chumann Caomhnaithe Mara na hAstráile, Paul Gamblin, ar an ANZ / Inspiration Stage ag Sydney Seó Tumadóireachta GO i mí Mheán Fómhair, agus beidh sé ag caint faoi ghnéithe éagsúla de chaomhnú na hAstráile.

Tar éis dó a bheith faoi gheasa ag cósta Iarthar na hAstráile agus Sceir Ningaloo agus tar éis dó a bheith ag obair go deonach i dtaighde turtar ansin sna 1990idí, bhí Paul ina urlabhraí don fheachtas bunaidh do Ningaloo go luath sna 2000idí (ina raibh ról lárnach ag AMCS) a chuir feabhas ar chosaint agus a bhain amach liostú Oidhreachta Domhanda.

Ansin, bhí Paul i gceannas ar obair WWF-na hAstráile chun sceireacha agus oileáin amach ón gcósta a chosaint ó fhorbairt ola agus gáis, agus ba chuid den chomhoibriú é a chruthaigh straitéis chaomhnaithe Kimberley agus an córas limistéar muirí faoi chosaint is mó ar domhan, in uiscí cónaidhme na hAstráile (agus san Antartaice). Ag obair san Eoraip le WWF Idirnáisiúnta, ba é Paul ailtire a fheachtais chun ceannairí ar fud an domhain a mhúscailt i ngá práinneach chaomhnú na haigéin, agus an nasc leis an aeráid.

Sula ndeachaigh sé i ról an POF, bhí Paul ina Stiúrthóir WA le AMCS agus bhí sé i gceannas ar an Cosain Ningaloo feachtas chun Murascaill iontach Exmouth, Ningaloo, a chosaint ón tionsclaíocht, agus d'oibrigh sé ar réimse tosaíochtaí aigéin, dúlra agus aeráide i nDeiscirt agus ar leibhéal náisiúnta.

Beidh Seó Tumadóireachta GO ar siúl ag Páirc Taispeántais Sydney ar an 6-7 Meán Fómhair.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

