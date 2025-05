Dúisigh do chéadfaí ag Anthony's Key Resort

Tá a fhios againn go léir go bhfuil cáilíocht zen ag baint le tumadóireacht chun mothú suaimhnis agus scíthe a thabhairt, ach cén fáth nach dtabharfá é seo go dtí an chéad leibhéal eile le tearmann tumoideachais a chomhcheanglaíonn tumadóireacht scúba agus snorcláil le cleachtadh yoga, lena n-áirítear seisiún uathúil faoi uisce?

Suite ar imeall Sceir Bhacainneach Mheas-Mheiriceánach, an seanbhunaithe An Saoire Eochair Anthony is ceann scríbe coitianta é do thumadóirí atá ag lorg an mheascáin fhoirfe d'áilleacht nádúrtha agus de ghníomhaíochtaí mealltacha le blianta fada.

Tá réimse leathan lóistín uathúil le fáil sa rogha naoi n-acra seo atá faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht teaghlaigh, ó bhungalónna cois uisce a thugann radharc ar Mhuir Chairib, go dtí tearmainn iargúlta ar thaobh an chnoic a gheallann príobháideacht shíochánta. Tá aerchóiriú, lucht leanúna síleála, cuisneoir beag agus déantóir caife i ngach ceann acu. Ní bhfaighidh tú teileafóin ná teilifíseáin sna seomraí, rud a chiallaíonn gur féidir leat éalú ó strusanna an tsaoil laethúil.

Ocras ort? Is féidir leat blas na n-oileán a bhlaiseadh ag an Ankor Seafood Grill cáiliúil, a chuireann trí bhéile blasta a la carte ar fáil gach lá, le miasa blasta lena n-áirítear gliomach úr-ghafa, snapper agus easnacha speisialta an chócaire, agus iad uile suite díreach ar imeall an uisce.

Tart ort? Tosaigh do mhaidin le baristaí Coast Coffee, taobh istigh de phríomhhalla AKR, a chuireann rogha pónairí caife préimhe, a fhaightear go háitiúil, ar fáil, agus is féidir leo do chupán foirfe a chruthú, chomh maith le tae agus deochanna oighir blasta. Is sos beag tráthnóna iontach é seo freisin.

Is é Barra Linn Snámha AKR an áit iontach le fuarú le cócteil athnuachana – agus má tá tú ag snámh, ní gá duit fiú dul amach as an linn snámha!

I rith an lae agus tráthnóna, bíonn rogha ag aíonna idir dhá bheár eile a bhfuil dúil mhór iontu – Frangipani Bar and Lounge, agus Ankor Bar. Tá réimse leathan deochanna ar fáil, ó bheoir, fíonta agus biotáillí, go cuid de na mhanglaim shínithe atá ar fáil san ionad saoire. Na háiteanna foirfe chun lá iomlán a chríochnú ag baint taitnimh as gach a bhfuil le tairiscint ag AKR.

Mar sin, tá an chóiríocht, an bia agus an deoch socraithe, ach cibé acu is mian leat Anthony's Key Resort a úsáid mar bhunáit chun dul isteach i míorúiltí faoi uisce Roatán, chun cuid de na nithe is díol spéise ar bharr an oileáin seo sa Mhuir Chairib a iniúchadh, nó díreach chun scíth a ligean ó strus agus ó bhrú an tsaoil laethúil, tá an t-ionad saoire ann a réitíonn duit.

Bíonn na huiscí taobh istigh de lagún an ionaid saoire socair agus socair formhór laethanta na bliana, agus is bealach iontach é cadhcáil nó paddleboarding chun maidin nó tráthnóna a chaitheamh. Is féidir leat dul ag paddleáil go socair timpeall an ionaid saoire, nó dul go Bailey's Key chun trá chiúin a aimsiú le haghaidh siesta.

Má tá go leor uisce salainn agat le tamall anuas, is féidir leat fanacht úr fós le snámh i linn snámha fionnuisce faoi thalamh Anthony's Key atá 30 troigh faoi 60 troigh ar leithead. Le doimhneacht 4 throigh, tá sé foirfe le haghaidh babhtaí snámha, nó díreach le scíth a ligean tar éis lá eachtraíochta.

Caith roinnt ama ar Eochair Maya

Is féidir leat dul chuig tearmann oileáin phríobháidigh Maya Key freisin. Anseo is féidir leat siúl trí ghairdíní áille an oileáin atá faoi chothabháil go saineolach, nó iniúchadh a dhéanamh ar an tearmann ainmhithe, ina bhfuil moncaí capuchin cairdiúla, éin choimhthíocha agus cait dufaire atá dúchasach don cheantar, agus cuireann na huiscí gorma gorma amach ó na tránna príobháideacha agus ón gcéibh mealladh dochreidte ar fáil chun dul ag snorcláil. Nuair a bheidh tú réidh le do chosa a chur suas, is féidir leat scíth a ligean ar an deic 5,000 troigh cearnach, ina bhfuil linn snámha 70,000 galún mealltach freisin.

Téigh ag tumadóireacht

Tá Anthony's Key Resort rangaithe mar cheann de na hionaid tumadóireachta is fearr le breis agus 50 bliain, mar sin cibé an bhfuil tú ag glacadh do chéad turas tumadóireachta eite Más mian leat dul isteach i saol na tumadóireachta – is áit iontach í AKR chun do dheimhniú iontrála a fháil – nó chun do scileanna tumadóireachta a leathnú, nó más mian leat uiscí amach ó Roatán a iniúchadh, is é Siopa Tumadóireachta Anthony's Key Resort an áit cheart duit.

Tá cabhlach de bháid tumadóireachta nua-aimseartha Pro 42 agus Pro 48 (an ceann is mó ar an oileán) á reáchtáil ag an ionad, agus tá 35 suíomh tumadóireachta éagsúil laistigh de thuras báid cúig go tríocha nóiméad. Tá trí thumadóireacht báid laethúla ar fáil, chomh maith le tumadóireacht oíche faoi dhó sa tseachtain, agus bíonn turais snorclála sceidealaithe go rialta i rith gach lae ar bhád snorclála tiomnaithe 30 troigh.

Meánteocht uiscí Roatán ná 80 céim Fahrenheit i rith na bliana, agus mar aon le radharc den scoth, is áit iontach iad sin do thumadóirí scúba. I measc cuid de na suíomhanna is mó tóir tá longbhriste El Aguila, atá 230 troigh ar fhad, a tarrtháladh tar éis í a bhá i 1989 agus a tugadh go Roatán ag AKR i 1997 agus a bádh i 100 troigh mar sceir shaorga - déanann sí tumadh breá fós in ainneoin gur bhuail Hairicín Mitch í; longbhriste an Odyssey, longbhriste eile de chlár sceireacha saorga AKR atá 300 troigh ar fhad agus atá ar cheann de na longbhriste is mó ar an oileán agus atá anois suite 120 troigh amach ó chósta thuaidh; agus, ar ndóigh, tumadh siorc cáiliúil Anthony's Key Resort, áit ar féidir le haíonna dul gar do roinnt siorc sceireacha Cairibe.

Tá rogha leathan trealaimh ar cíos ag an Siopa Tumadóireachta, mar sin ní gá duit a bheith buartha faoi do threalamh féin a iompar mura mian leat, agus tá Cornerstone Medical Services agus Hipirbharach Seomra suite in AKR chomh maith, rud a chuireann suaimhneas intinne breise ar fáil d’aíonna tumadóireachta.

Más é scíth a ligean príomhghné do do laethanta saoire, tá dhá sheomra suathaireachta, seomra aghaidhe, agus tolglann cúram ingne ag Spa Ixora, áit ar féidir leat taitneamh a bhaint as rogha leathan suathaireachtaí, fillteáin lánchoirp, cóireálacha aghaidhe agus pedicures/manicures.

Agus níl aon rud níos suaimhní don intinn ná beagán teiripe siopadóireachta, agus is féidir leat breathnú ar na Seaside Gifts agus ar an láthair. grianghraf le haghaidh seodra lámhdhéanta, léinte T, cártaí poist, spéaclaí gréine, agus i bhfad níos mó.

Clár-rádála ag Anthony's Key Resort

Tumadh nó scíth a ligean – nó cén fáth nach ndéanfá an dá rud?

Is féidir leat do dheis tumadóireachta a fháil agus bealach a aimsiú chun do scíth a ligean ar an gcúrsa speisialta yoga seachtaine i mí Lúnasa.

An cúrsa ióga (23-30 Lúnasa 2025) áirítear leis seo lóistín seacht n-oíche i mbungaló ar thaobh cnoic nó uisce, trí bhéile in aghaidh an lae, tumadóireacht nó snorcláil, teagmháil le deilfeanna, gníomhaíochtaí grúpa éagsúla (ciorcail fáilte agus deiridh, dinnéir ghrúpa, agus cruinnithe tráthnóna), turas go Maya Key, agus réimse seisiún yoga, lena n-áirítear yoga ag éirí na gréine, yoga cláir paddleboard, agus eispéireas yoga faoi uisce uathúil.

Áirítear leis an bpacáiste aistrithe chuig an aerfort ar ais agus ar ais, deoch fáilte agus treoir, cadhcanna agus cláir rámhaíochta saor in aisce, agus wifi saor in aisce sna seomraí agus sna limistéir choiteanna freisin.

Tá praghsanna idir $1,282 do Bhungaló Sármhaith Hill, agus $1,457 do Bhungaló Sármhaith Key. Is in aghaidh an duine atá na praghsanna, bunaithe ar áitíocht shingil nó dhúbailte, agus níl cánacha san áireamh.

Linda Sue Dingel

Is Stiúrthóir Cúrsa PADI agus DAN í Linda. Teagascóir Traenálaí le breis agus 45 bliain de thaithí taistil agus tumadóireachta domhanda, agus breis agus 3,500 tumadóireacht logáilte, agus beidh sí ag tabhairt a saineolais agus a paisean don taiscéalaíocht chuig an oileán, ag roinnt léargais agus inspioráide le comh-thumadóirí.

Tá Linda i Leabhar Taifead Domhanda Guinness as dhá imeacht le Dixie Divers i Deerfield Beach, Florida – an Slabhra Daonna is Faide Faoi Uisce (2018), agus an Glanadh Faoi Uisce is Mó (2019).

Bhí sí ina Stiúrthóir ar Oibríochtaí Scúba roimhe seo ag an gcéad ionad tumadóireachta sna Stáit Aontaithe, Dive N Surf, i Redondo Beach, California.

Terri Zimmerman

Is ióga deimhnithe í Terri teagascóir, agus beidh sí ag cur a saineolais ar fáil le cur chuige iomlánaíoch a chomhtháthaíonn staidiúir choirp, obair análaithe agus aireachas. Feabhsaíonn ranganna pearsantaithe Terri folláine iomlán agus comhtháthaíonn siad ár naisc leis an dúlra, os cionn agus faoi bhun an uiscelíne araon.

Tá clú agus cáil uirthi as a ranganna sreafa vinyasa beoga, dinimiciúla, measctha le eatraimh de ghluaiseachtaí neart-thógála a fhágann go mbraitheann na daltaí spreagtha agus éadrom.

Múineann Terri ranganna Yin agus yoga do thosaitheoirí chomh maith, rud a chiallaíonn go mbíonn spraoi ag gach mac léinn ar an mata agus iad fós ag mothú dúshlánach, rud a ligeann do gach leibhéal taithí ceangal a dhéanamh lena gcleachtadh yoga.

