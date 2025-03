Déanann BDMLR tréaniarracht chun míol mór píolótach sáinnithe a shábháil i gCorn na Breataine

Déardaoin 20 Márta, Tumadóirí na Breataine Tarrtháil Saol Mara (BDMLR) glaonna iomadúla maidir le míol mór sa tonnmharcáil ag trá Gwithian Towans, in aice le Hayle, Corn na Breataine. Chonacthas an míol mór, an míol mór píolótach fada-eite, ag sméideadh agus é á ní isteach sa trá éadomhain seilfeanna ar an taoide a bhí ag imeacht.

D'fhreagair foireann réigiúnach BDMLR de Mhíochainí Mamach Mara atá sainoilte agus chuathas i dteagmháil freisin le hIonad Oibríochtaí Garda Cósta Falmouth agus d'fhreastail a fhoireann i bPortreath chun sábháilteacht an phobail a bhainistiú. Bhí na coinníollacha grianmhar agus soiléir, ach le gaoth an-láidir, agus farraigí measartha calma le surf beag.

Mar a tháinig BDMLR Medics, bhí an míol mór trá go hiomlán ar an taobh dheis agus an taoide fós ag imeacht. Chabhraigh baill den phobal le huisce a chur ar an míol mór chun é a chosc ó thriomú amach agus bhí siad ag tochailt cainéal beag chun cabhrú le huisce ón bhfarraige rith suas chuige. Tá sé tábhachtach cosc ​​a chur ar chraiceann míol mór ó thriomú amach, a tharla go tapa sa ghrian agus sa ghaoth, agus bhí an pobal ina chabhair mhór leis seo, céimeanna tosaigh an tarrthála.

Rinne baill den phobal cainéal a thochailt chun uisce a thabhairt don mhíol mór píolótach sáinnithe

An míol mór, a aithníodh mar baineann trí mhéadar go leith, bhí roinnt wounds dea-chneasaithe d'aois ar a druim os comhair an eite droma, agus gortú beag, ach níos doimhne isteach an cófra a raibh an chuma beagán ionfhabhtaithe agus bhí roinnt paraisítí taobh istigh. Bhí an ráta análaithe timpeall cúig anáil in aghaidh an nóiméid, ach tháinig feabhas ar an ráta anála laistigh de leath uair an chloig, ag laghdú go dtí trí anáil sa nóiméad de réir mar a cuireadh ina seasamh í agus rinne an garchabhair níos compordaí í.

Léirigh measúnú a rinne tréidlianna mamaigh mara speisialaithe go raibh an míol mór i riocht measartha coirp, agus gan aon imní suntasach eile le feiceáil rinneadh an cinneadh athshnámh. Chiallaigh sé seo fanacht leis an taoide filleadh, mar níl aon bhealach sábháilte chun ainmhí den mhéid agus den mheáchan seo a bhogadh gan níos mó damáiste agus anacair a dhéanamh. Is speiceas thar a bheith uafásach iad na míolta móra píolótacha, áfach, agus ba chosúil go raibh sé seo ina aonar gan aon ainmhithe eile a fheiceáil sa cheantar, rud a cuireadh san áireamh freisin.

Bhain an fhoireann úsáid as a sainchóras pontún tarrthála míolta móra chun an míol mór a choinneáil ina seasamh. Ligeann an córas seo do BDMLR ainmhí a athshnámhadh i bhfad níos luaithe ná fanacht leis an taoide chun é a athshnámh go hiomlán, rud a shábháil am agus strus ar an ainmhí. Nuair a bhí an t-uisce domhain go leor shiúil an fhoireann an míol mór amach agus thug siad am dó téarnamh sula ndearna siad iarracht scaoileadh.

Cuireadh an míol mór píolótach i bpontún tarrthála míolta móra

Sa deireadh bhí an chuma ar an ainmhí go ndearna sé iarracht snámh, mar sin ligeadh é agus chuaigh sé amach isteach sa chuan, ag casadh le dul comhthreomhar leis an gcladach i dtreo an iarthair. Nuair a chuaigh siad as radharc, rinne an fhoireann an tsiúlóid an-fhada ar ais go dtí an carrchlós le go leor fearas.

Faraor, tháinig an míol mór siar ar an taobh eile den chuan ag Naomh Ives uair nó dhó ina dhiaidh sin. D’aistrigh roinnt ball foirne go dtí an láthair chomh maith le Foireann Tarrthála Gharda Cósta St Ives. Mar sin féin, bhí an míol mór ag snámh saor in aisce i measc carraigeacha ar taoide ag teacht isteach, rud a d'fhág go raibh sé ró-riosca í a bhaint amach. Breathnaíodh é ar feadh thart ar uair an chloig agus é ag bogadh feadh an chladaigh. Agus an dorchadas ag dul in olcas d’éirigh leis an míol mór casadh agus chuaigh sé amach chun farraige agus bhí sé caillte go tapa. Sheas an fhoireann síos arís ag an bpointe seo.

Ar an drochuair, ag an gcéad solas an 21 Márta, athlonnaíodh an míol mór, ach fuair sé bás san oíche.

Faraor, in ainneoin iarracht chróga, cailleadh an míol mór píolótach

Ba mhaith le BDMLR buíochas a ghabháil leis an iliomad ball den phobal as a dtacaíocht agus a gcúnamh, chomh maith le foirne na Gníomhaireachta um an nGarda Cósta Muirí a chuir clúdach sábháilteachta agus smacht sluaite ar fáil. Míle buíochas chomh maith do na hoibrithe deonacha Marine Mammal Medics agus an fhoireann as freastal ar an eachtra agus as a chomhordú. Eachtra fadálach agus íditheach a bhí anseo a bhí bactha ag an achar fada ón bpointe rochtana is gaire agus gaotha láidre, ach bhí obair foirne den scoth i rith an ama. Rachaidh an t-ainmhí ar scrúdú iarbháis anois chun a fháil amach cén bunriocht nach féidir a bhrath a d’fhág gur cuireadh ar an trá é.

Má fhaigheann tú céiticeach sáinnithe, cuir glaoch ar bheolíne BDMLR ar 01825 765546 áit ar féidir leo comhairle a sholáthar láithreach agus a bhfreagróir, tréidlianna agus trealamh a sheoladh chuig an limistéar chomh tapa agus is féidir.

Creidmheas grianghraf: BDMLR/Gavin Parsons