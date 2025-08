Roimh & tar éis 2000: Conas a d'athraigh sábháilteacht scúba

D’fhéadfadh sé go mbeadh cuma mall ar an scéal uaireanta go bhfuil an tumadóireacht ag forbairt, ach cé go bhfuil fachtóirí amhail trealamh agus oiliúint níos fearr ag déanamh níos sábháilte dúinn le himeacht ama, tá cinn eile amhail déimeagrafaic agus tréithe tumadóirí tar éis sraith dúshlán nua a chur i láthair.

I staidéar staitistiúil nua, rinne an saineolaí leighis tumadóireachta ceannródaíoch, an Dr. John Lippmann, anailís agus comparáid idir na básanna tumadóireachta scúba a tharla san Astráil sa ráithe dheireanach den 20ú haois agus na básanna sa chéad ráithe den 21ú haois, chun a fháil amach cad atá athraithe.

Meastar go mbíonn 57,000 Astrálach ar a laghad ag tumadh gach bliain in éineacht leis na turasóirí thar lear iomadúla a thugann cuairt ar an mór-roinn le tumadóireacht a dhéanamh, go háirithe i Queensland. Níl an oiread céanna fás tagtha ar an scúba i measc na nAstrálach agus atá sé i measc roinnt daonraí eile ar fud an domhain, a deir an Dr Lippmann, agus is cosúil gur shroich líon na ndeimhnithe leibhéal iontrála buaicphointe timpeall thús na 1980idí/90idí.

Tá staidéar an Dr. Lippmann bunaithe ar fhaisnéis faoi bhásanna a bhaineann le scúba a tógadh ó bhunachar sonraí Fhondúireacht Sábháilteachta Tumadóireachta na hAstráile, atá á reáchtáil aige, agus an Córas Faisnéise Corónach Náisiúnta, agus cuireann sé na póilíní, finnéithe agus iarbháis tuarascálacha.

Tuilleadh tumadóirí ban

Tógadh 1972 mar phointe tosaigh don staidéar mar gurbh ann a thosaigh tuairisciú foirmiúil rialta ar bhásanna scúba san Astráil. Sa tréimhse luath ó 1972–1999 bhí 236 bás ann, agus sa tréimhse níos giorra 2000–2021 chonaiceamar 194 bás.

Mhéadaigh líon na mbásanna bliantúla ar an meán beagán idir an dá thréimhse, ó 8.4 go 8.8. Bhí níos mó tumadóirí ban i measc líon na mbásanna san 21ú haois (ag ardú ó 17 go 24%), toisc go raibh níos mó ban ag tumadóireacht faoin am sin.

Deir an ghníomhaireacht oiliúna PADI gur do mhná a bhí 33% dá deimhniúcháin sa chéad tréimhse i gcomparáid le 39% sa dara tréimhse, mar sin más ann dó, tá mná tearcfhorbartha go staitistiúil i measc na mbásanna, a deir an Dr Lippmann.

Is é an rud is suntasaí ná gur ardaigh meánaois na mbásanna tumadóireachta go suntasach idir na tréimhsí, ó 33 go 47, de réir mar a d’aosaigh an daonra tumadóireachta reatha. D’ardaigh céatadán na dtaismeach i measc na ndaoine os cionn 45 bliain d’aois ó 24 go 57%.

Bhí méadú seasta ar aois na dtaismeach thar an leathchéad bliain ar fad, ag ardú thart ar chúig bliana gach deich mbliana. Bhí sé seo ag teacht le dul in aois tumadóirí fadtréimhseacha agus daonra níos leithne agus níos sine go minic ag éirí meallta chuig an ngníomhaíocht - agus dá bhrí sin méadú ar láithreacht tinnis a bhaineann le haois, agus a n-impleachtaí maidir le sábháilteacht tumadóireachta.

Mhéadaigh líon na riochtaí míchumais cairdiacha a bhí i gceist i dteagmhais mharfacha níos mó ná dúbailt (ó 12 go 26%) sa tréimhse níos déanaí de réir mar a d’éirigh tumadóirí níos sine agus de réir mar a bhí claonadh acu éirí níos murtallach, agus is dóichí go raibh níos mó básanna mar thoradh orthu ná an daonra i gcoitinne.

Suirbhé eile ón Dr Lippmann thuairiscigh Divernet nochtaigh níos luaithe i mbliana go raibh dhá thrian de na híospartaigh sna breis is 300 bás de bharr snorclála agus tumadóireachta saor in aisce san Astráil an chéid seo róthrom nó murtallach – agus go raibh riochtaí sláinte bunúsacha ag beagnach leath acu a chuirfeadh iad i mbaol teagmhas a bhaineann le arrhythmia cairdiach.

Oiliúint níos fearr

I dtús na tréimhse 1972-99, ní raibh an oiread sin oiliúna foirmiúla ar fáil do thumadóirí scúba. Dá bharr sin, ba lú básanna sa tréimhse níos déanaí ná tumadóirí gan deimhniú (5%, síos ó 20%) nó iad siúd a bhí ag fáil oiliúna (6%, síos ó 8%).

Laghdaigh líon na dtumadóirí a fuair bás faoin uisce leo féin go pointe áirithe sa 21ú haois. Sa tréimhse roimhe sin, bhí 11% de na daoine a fuair bás tar éis dul ag tumadóireacht leo féin, agus ní raibh ach 17% de na daoine a chuaigh amach le cara le linn na heachtra marfach. Bhí leath de na daoine a chuaigh amach le cara tar éis scarúint roimh an eachtra agus 18% le linn na heachtra (níor tuairiscíodh eachtraí eile).

I measc na n-eachtraí san 21ú haois, bhí 12% de thumadóirí tar éis dul amach leo féin, bhí 27% le cara nuair a fuair siad bás agus bhí 40% tar éis scartha uathu roimh an eachtra mharfach, agus 15% le linn na heachtra marfach.

Laghdaigh teagmhais as gás go pointe áirithe idir na tréimhsí, ó 30 go 25%. Is dócha gur chuir feabhsuithe ar thomhasairí brú leis an laghdú seo, agus bheadh ​​tabhairt isteach de réir a chéile BCanna ó thús na 1970idí ina chabhair chun líon na bpríomhtheagmhas báite a laghdú (ó 47 go 36%).

Meáchan a chailleadh

Laghdaigh líon na mbásanna a bhain le criosanna meáchain agus criosanna meáchain idir na tréimhsí – cé nach raibh sé chomh mór sin. Sa tréimhse níos luaithe, bhí 13% de na híospartaigh tar éis a meáchain a ligean uathu agus bhí 23% tar éis a gcrios meáchain a líonadh nó a líonadh go páirteach, cé nach raibh ach ceathrar tar éis a meáchain a ligean uathu freisin as na 34 tumadóir a rinne amhlaidh. Den chuid is mó sa chéad chuid den chéad tréimhse, ní raibh 57 íospartach ag úsáid crios meáchain ar chor ar bith.

Sa tréimhse níos déanaí, bhí 17% de na básanna tar éis a meáchain a ligean uathu agus fuarthas 44 tumadóir (32%) le BCanna líonta nó leathlíonta, agus bhí 11 acu tar éis a meáchain a ligean uathu freisin. Bhí BC á úsáid ag gach duine ach amháin triúr íospartach.

“Tá na figiúirí maidir le meáchan a chailleadh “i bhfad ró-íseal fós agus tugann siad le fios nach bhfuil an gníomh seo a d’fhéadfadh beatha a shábháil curtha i bhfeidhm go leordhóthanach fós,” a deir an Dr Lippmann. “Tá gá le hoiliúint leordhóthanach agus atreisiú tréimhsiúil ina dhiaidh sin chun na gníomhartha sin a dhéanamh uathoibríoch i gcás go bhfuil tumadóir i mbaol dul i léig faoin uisce.”

Fachtóirí réamhthuartha

Ba iad na príomhfhachtóirí réamhshuímh (PF) i mbásanna le linn na tréimhse luaithe easpa taithí (40%), droch-phleanáil (33%), trealamh (30%) agus sláinte (24%), a deir an Dr Lippmann. Ba é an t-athrú ba mhó i PFanna idir an dá thréimhse ná an méadú ar fhachtóirí a bhain leis an tsláinte, go príomha toisc go raibh tumadóirí níos sine ach a léirigh aiste bia agus aclaíocht freisin.

Ba iad na príomhfhadhbanna pleanála ná cinneadh a dhéanamh tumadóireacht a dhéanamh i ndálaí diúltacha amhail farraige garbha, sruthanna láidre nó borradh, droch-radharc agus uisce an-fhuar. Is dócha gur chuir an cinneadh dul amach ina n-aonar nó scartha le 35 bás.

Ba é easpa BC (den chuid is mó sna blianta tosaigh) nó úsáid gléis lochtach an easnamh trealaimh is minice. I measc na bhfadhbanna eile, in ord íslitheach, bhí róthromú, rialtóir nó lochtanna comhla umair, culaith fhliuch as láthair nó ró-theann, tomhasairí brú lochtacha nó as láthair agus caillteanais eití.

Mar thoradh ar mhainneachtain treoirlínte a úsáid i bpluaiseanna nó i longbhriste láifeacha, fuair 10 bás sa tréimhse roimhe sin. Ba iad lochtanna trealaimh na cinn ba dhóichí a mbeadh báthadh príomhúil mar thoradh orthu agus, ar scála níos lú, barathráma scamhógach / eambólacht gáis artaireach.

Aithníodh fachtóirí PF a bhain leis an tsláinte i 24% de na básanna idir 1972 agus 99, agus is dócha gur chuir siad go díreach le 18%. Aithníodh fachtóirí a bhain leis an gcroílár i 30 bás, agus bhain dhá thrian díobh le galar croí isceimeach (IHD) tromchúiseach agus nach raibh diagnóisithe go minic.

PFanna an 21ú haois

Ba iad na PFanna a bhain leis an tsláinte na cinn is coitianta sa tréimhse níos déanaí, agus aithníodh iad i 53% de na taismigh agus is dócha gur chuir siad go díreach le 40% de na básanna, den chuid is mó IHD agus fadhbanna eile a bhain leis an gcroílár na croí.

As 163 taismeach a taifeadadh a n-innéacsanna mais choirp, aicmíodh 43% díobh mar murtallach nó murtallach go dona (ba lú an seans go dtaifeadfaí IMIanna sa tréimhse níos luaithe).

Sa tréimhse níos déanaí, is dócha gur chuir easpa taithí le 30% de na básanna agus bhí easnaimh phleanála le feiceáil i 29% ar a laghad, agus ba iad dul amach i ndálaí deacra nó tumadóireacht leo féin nó aontú scaradh óna chéile a bhain leis an gcuid is mó díobh.

Aithníodh fadhbanna trealaimh réamh-mheasta i 21% de na básanna san 21ú haois. Ba iad tomhasairí brú sorcóra míchruinne na cúiseanna ba mheasa, agus ina dhiaidh sin lochtanna. rialtóirí, ró-ualú mór, BCanna lochtacha, comhlaí sorcóra sceite, sorcóir/rialtóir teaglaim, meascáin gháis mhíchearta nó éilliú agus braiteoirí CCR lochtacha.

Is dóichí sa lá atá inniu ann go mbíonn timpistí a bhaineann le trealamh mar gheall ar dhrochchothabháil nó easpa taithí, a deir an Dr Lippmann.

An fachtóir aoise

“Cé nach raibh aon mhéadú suntasach ar an meánlíon básanna bliantúla idir na tréimhsí 1972–1999 agus 2000–2021, tá méadú suntasach tagtha ar aoiseanna na ndaoine a gortaíodh agus ar chion na mban,” a deir sé mar fhocal scoir.

"Is dócha gur chuidigh an méadú ar infhaighteacht oiliúna agus úsáid uileláithreach BCanna agus tomhasairí brú sorcóirí le himeacht ama le líon na n-eachtraí báite príomhúla a laghdú."

"Mar sin féin, tá méadú ar aois na rannpháirtithe in éineacht le tosca aiste bia agus aclaíochta ag gabháil le minicíocht níos airde galair chairdiacha agus murtall, rud a fhágann go bhfuil méadú ar mhinicíocht na mbásanna a bhaineann le cairdiach. Tá feabhas ar oideachas sláinte agus faireachas, go háirithe i measc tumadóirí níos sine, riachtanach chun básanna den sórt sin a laghdú."

"Ina theannta sin, ba cheart go laghdódh pleanáil tumadóireachta fheabhsaithe, lena n-áirítear rogha suíomhanna tumadóireachta agus measúnú ar na dálaí reatha agus féideartha, chomh maith le córais cairdis níos doichte, taithí incriminteach agus prótacail éigeandála dromchla leabaithe, básanna, go háirithe i measc tumadóirí nach bhfuil chomh taithí acu."