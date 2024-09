Gortuithe coitianta tumadóireachta, timpistí ciantumadóireachta, agus Beolíne DAN

Beidh Leas-Uachtarán measúil Diver Alert Network ar Sheirbhísí Leighis, an Dr Matias Nochetto, ag tabhairt inspioráid agus cur i láthair oideachais ag an gcéad ócáid. GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ (ar siúl ag an Sydney Showground ar 28-29 Meán Fómhair).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI teagascóir in 1999. He completed his medical oiliúint in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, oiliúint events, translating oiliúint programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

An Dr Matias Nochetto

In 2006, tairgeadh coinne lánaimseartha dó ag Ceanncheathrú DAN i Durham NC, áit a bhfuil sé ó 2007 i leith.

Inniu tá an Dr Nochetto ina Leas-Uachtarán ar Sheirbhísí Leighis ag DAN, áit a bhfuil sé mar chnámh droma don Divers Alert Network. Tá sé i gceannas ar fhoireann paraimhíochaineoirí, altraí agus dochtúirí ar cheithre mhór-roinn a láimhseálann níos mó ná 3,500 glao éigeandála i gcúig theanga agus thart ar 5,000 fiosrúchán leighis in aghaidh na bliana ar fud an domhain.

Ag DAN, oibríonn sé freisin le foireann chun cláir leighis DAN éagsúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ag leibhéil éagsúla, ó thuataigh go gairmithe cúram sláinte.

Tá Nochetto ina Chomh-Stiúrthóir Cúrsa ar Chúrsa Leigheas Tumadóireachta DAN-UHMS, an clár CME is faide dá leithéid faoi láthair, ag cur oideachas ar dhochtúirí i míochaine tumadóireachta ó 1982. Is minic é ina aoi dámh ar chúrsaí tumadóireachta agus ar chláir leigheasra go hidirnáisiúnta.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and oiliúint programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Gortuithe coitianta tumadóireachta, timpistí ciantumadóireachta, agus Beolíne DAN

Ná caill Seimineár Sláinte agus Sábháilteachta Tumadóireachta DAN, arna chur i láthair ag an Dr Matias Nochetto, ar an ANZ/Inspiration Stage Dé Domhnaigh 29 Meán Fómhair ó 1pm.

Pléifidh an Dr Nochetto, Leas-Uachtarán DAN ar Sheirbhísí Leighis, Díobhálacha Coitianta Tumadóireachta (Siomptóim, Garchabhair, Cóireáil), Timpistí Ciantumadóireachta (Dúshláin agus Samplaí de Chásanna), agus Beolíne Éigeandála DAN.

Is cinnte gur seimineár suimiúil agus smaoinimh a bheidh anseo, cibé an bhfuil tumadóireacht nua agat, tumadóir le taithí, nó seanfhear tumadóireachta teicniúil crua.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 28-29 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Céim, Céim na hAstráile/na Nua-Shéalainne, an Chéim Inspioráide agus an Chéim Theicniúil – a bheidh ina óstach ar an iliomad cainteoirí ó ar fud an domhain, chomh maith le go leor gnéithe idirghníomhacha a oireann d’óg agus d’aosta, ó eispéiris tumadóireachta VR, a linn taispeántais, agus go leor eile.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Mheall an 2024 GO Diving Show UK, atá ina chúigiú bliain anois, níos mó ná 10,000 duine i láthair thar an deireadh seachtaine, agus chuimsigh sé achar de 10,000 méadar cearnach de spás taispeántais, agus tá sé mar aidhm ag leagan na hAstráile agus na Nua-Shéalainne an leibhéal seo a bhaint amach sna blianta amach romhainn.

Tá iontráil chuig an seó tionscnaimh GO Diving ANZ go hiomlán saor in aisce - cláraigh anseo chun do thicéid a fháil le haghaidh imeacht tumadóireachta 2024 san Astráil gan dabht. Tá go leor páirceála ar an láthair agus is furasta an t-ionad a fháil le go leor roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine eipiciúil a cheiliúrann gach cineál tumadóireachta.