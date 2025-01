Scúba pobail: Teastaíonn cabhair ó chlubanna Coirnis

Tá achomharc ar chúnamh airgeadais curtha amach don ionad tumadóireachta amháin sa RA a thairgeann clubanna scúba pobail agus ranganna scileanna uisce do leanaí agus do dhaoine fásta faoi mhíchumas.

Tumadóireacht Radharc i gCorn na Breataine is ionad tumadóireachta SSI a thairgeann gnáthchúrsaí agus sainchúrsaí PADI. Chuaigh Claire Jones, comhstiúrthóir ar chuideachta PR atá lonnaithe in Truro, isteach i Viewpoint mar stiúrthóir agus mar chúntóir teagascóir anuraidh, agus deir sí go bhfuil sí féin agus an fhoireann ag obair chun clubanna rialta a bhunú agus a reáchtáil do dhaoine de gach aois i gceantair St Austell agus Truro.

“Tá ag éirí chomh maith sin agus níl sé réadúil,” a deir sí. “Tháinig leanaí néar-éagsúlachta go hiomlán as a bhlaosc agus téann siad ó náid go laoch ag baint úsáide as scúba mar mheán le haghaidh meabhairshláinte níos fearr. Bíonn tionchar dearfach aige freisin ar an teaghlach i gcoitinne.

Cleachtaí faoi uisce sa linn snámha

“Tá go leor teagascóirí iontacha againn atá cáilithe i riachtanais rochtana míchumais, agus oibrithe deonacha freisin a chuaigh ar aghaidh linn go dtí an leibhéal pro chun cabhrú leo.”

Faoi láthair reáchtálann Viewpoint grúpa linn snámha do leanaí ó ocht mbliana d’aois ar thráthnóna amháin i rith na seachtaine agus príomhchumann scúba ag an deireadh seachtaine do gach duine, ó dhaoine óga cáilithe suas go seanóirí.

A oiliúnaí óg

Reáchtáiltear an dá chlub ar chostas, a deir Jones, agus tugann daoine gairmiúla agus tumadóirí caitheamh aimsire araon a gcuid ama go deonach. Tá cleachtaí socraithe acu agus ceachtanna ag clúdach gnéithe cosúil le tumadóireacht dall, cásanna tumadóireachta uaimheanna, cosaint sceireacha agus seisiúin taithí snorcallaithe, “dírithe go léir ar dheis a thabhairt do leanbh nó do dhuine fásta muinín a chothú inár n-uiscí agus ár bhfarraigí.

“Glacaimid páirt i Léim in aghaidh smionagar, múineann muid éiceolaíocht mhuirí agus oibrímid i dtreo timpeallacht mhara níos fearr agus níos glaine,” a deir Jones.

Ag baint úsáide as dubh-amach masks

Le cur ar chumas na gclubanna leathnú amach, tá lucht féachana ag Viewpoint ó mhí na Samhna le súil £8,000 a chruinniú. Bheadh ​​an chuid is mó de seo ag dul i dtreo comhbhrúiteoir aeir nua a sholáthar. “Ós rud é go bhfuil ár gceann briste briste, bhí deacrachtaí againn an corr-sorcóir a líonadh réidh le haghaidh oibre, agus faoi dheireadh rinneamar turas 24 míle chun iad a líonadh,” a deir Jones.

D’íocfadh na síntiúis freisin as líon beag sorcóirí breise, BCanna, sclátaí agus cártaí aitheantais éisc, a deir sí – chomh maith le táillí linne a chlúdach agus an tsolúbthacht chun ballraíochtaí lamháltais a sholáthar do theaghlaigh ar ioncam íseal. Bhailigh an ciste £1,645 ar dtús ach tá sé imithe ciúin le seachtainí beaga anuas.

“Tá ár gcuid tumadóirí cáilithe pro agus oibrithe deonacha faoi mhíchumas réidh le dul,” a deir Jones. “Is féidir le duine ar bith scúba, agus ba mhaith linn áit a sholáthar dóibh le foghlaim.” An leathanach GoFundMe Is féidir a fháil anseo.

