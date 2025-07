Tugann Divers Alert Network isteach intéirnigh 2025

Líonra Foláirimh Divers Tá (DAN) bródúil as a gcuid intéirnigh do 2025 a chur in aithne – Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova, agus Samantha Nosalek.

Cuireadh tús le clár intéirneachta DAN i 1999 chun taithí luachmhar a thabhairt d’iarrthóirí cáilithe i dtaighde sábháilteachta tumadóireachta. Cé go bhfuil an clár dírithe ar thaighde fós, leathnaigh a raon feidhme le blianta beaga anuas chun tionscadail a áireamh a dhíríonn ar ghnéithe eile de mhisean DAN chun cabhrú le tumadóirí a bhfuil cúnamh míochaine éigeandála de dhíth orthu agus sábháilteacht tumadóireachta a chur chun cinn trí oideachas. Sa lá atá inniu ann, glacann intéirnigh DAN páirt i réimse gníomhaíochtaí, lena n-áirítear obair allamuigh, staidéir saotharlainne, for-rochtain, forbairt clár oiliúna, agus tionscadail eile a chuireann sábháilteacht tumadóireachta chun cinn.

Sam Crenshaw Is leifteanant é i nGarda Cósta na Stát Aontaithe agus is Máistir Tumadóireachta é. Bhain sé céim BS amach i dteicneolaíocht innealtóireachta muirí ó Acadamh Muirí Texas A&M in Ollscoil Texas A&M i Galveston. I measc ghairm bheatha Sam leis an nGarda Cósta, rinne sé cigireacht ar shoithí tráchtála i Philadelphia agus New Jersey, rinne sé imscrúdú ar thaismí muirí i Baton Rouge, agus bhí sé mar chuid de Chlár Oiliúna Tionscail Mara speisialaithe a dhíríonn ar imscrúduithe ar thaismí soithí tumadóireachta agus snorclála arna ndéanamh ag an nGarda Cósta. Roghnaigh sé oibriú le DAN mar chuid den chlár seo chun tuiscint níos fearr a fháil ar chastacht eachtraí a bhaineann le tumadóireacht agus chun leasanna sábháilteachta frithpháirteacha tarrthála beatha Gharda Cósta na Stát Aontaithe agus DAN a chur chun cinn.

Tyler Horton, dúchasach d'Indiana, bhain sí céim amach ó Ollscoil Dayton in 2022 le Baitsiléir Eolaíochta sa bhitheolaíocht agus mionábhair sa néareolaíocht agus sa Spáinnis. Tar éis di céim a bhaint amach, d'fhóin sí mar stiúrthóir feidhmiúcháin ar eagraíocht neamhbhrabúis idirnáisiúnta sláinte poiblí atá tiomanta do scagthástáil luath agus cúram coisctheach le haghaidh ailse chíche agus cheirbheacs. Chaith sí bliain ina diaidh sin ag taisteal ar fud an domhain ina haonar, ag seiceáil eachtraí liosta buicéad agus ag titim i ngrá le tumadóireacht scúba ar an mbealach. Tá ríméad ar Tyler a paisean don domhan faoi uisce agus don tsábháilteacht a chomhcheangal lena cúlra i dtaighde eolaíoch agus í ag dul isteach i gClár Intéirneachta Taighde DAN an samhradh seo.

Anna Krylova Is eolaí mara í a bhfuil spéis aici san éiceolaíocht iompraíochta, sa chaomhnú agus sa scéalaíocht nuálach. Sa bhliain 2024, bhain sí Máistreacht Eolaíochta amach i mbitheolaíocht mhuirí ó Ollscoil Northeastern, áit ar imscrúdaigh sí dinimic bheathaithe míolta móra droma feadh chósta California dá tráchtas. Le linn di a bheith i scoil iarchéime, thosaigh Anna ag déanamh staidéir ar grianghrafadóireacht faoi uisce agus rinneadh tumadóir eolaíoch de chuid AAUS di, ag iniúchadh éiceachórais éagsúla i Massachusetts, Panama, Washington, agus California. Chríochnaigh sí a céim BS i mbitheolaíocht mhuirí roimhe sin le mionábhar fóta-iriseoireachta in Northeastern, ag déanamh taighde ar chamúfláil cutalach ag an Marine Biological Laboratory agus ag feabhsú a scileanna i dtaighde agus i scéalaíocht amhairc. Tá sí fonnmhar a saineolas margaíochta a fhorbairt le linn a hintéirneachta chun cabhrú le naisc níos láidre a chothú idir an pobal agus ár n-aigéin.

Samantha Nosalek Is mac léinn sa dara bliain í in Ollscoil Carolina Thuaidh ag Chapel Hill, ag déanamh staidéir ar chéim san innealtóireacht bhithleighis trí Roinn Chomhpháirteach Innealtóireachta Bithleighis Lampe. Is Máistir-Dumadóireachta NAUI í le deimhnithe i nósanna imeachta níotrócs agus dí-chomhbhrú chun cinn, agus déanann sí obair dheonach le SEAKERS, eagraíocht neamhbhrabúis scúba atá lonnaithe ina baile dúchais Concord, Carolina Thuaidh. Tá sí ag tnúth le bunchloch láidir a thógáil i mbunghnéithe na taighde tumadóireachta le linn a hintéirneachta.