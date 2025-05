Baintreach tumadóra: 'Seiceálaim an nuacht gach lá fós'

“Bím fós ag seiceáil an nuacht gach lá,” a deir Vivien Clowes. “Bím ag cuardach eachtraí tumadóireachta i Dorset, ag súil go dtiocfaidh a chorp abhaile chuig ár dteaghlach lá éigin.”

Chuaigh fear céile Vivien, Steve Clowes, ar iarraidh thart ar 28km amach ó chósta Dorset tráthnóna Dé Sathairn, 25 Bealtaine 2024, mar a tuairiscíodh go gairid i ndiaidh na heachtra on Divernet.

Ní raibh mórán sonraí ar fáil ag an am agus níor fógraíodh ainm an tumadóra. Cuireadh deireadh le hoibríocht chuardaigh agus tarrthála iomlán san aer agus ar muir an lá dár gcionn – ach níl a chorp aimsithe fós.

Le bliain anuas, ní hamháin go raibh Vivien Clowes ag streachailt lena cailleadh tobann ach leis an mbrú maolaitheach cráite a bhain leis an tasc ríthábhachtach teastas báis a fháil do dhuine a d’imigh gan rian.

Dhá mhí dhéag inniu ó imeacht a fir chéile, insíonn Vivien freisin Divernet go bhfuil sí ag iarraidh aon tuiscint a cheartú a d’fhéadfadh a bheith tagtha chun cinn – mar gheall ar an bhfaisnéis theoranta a cuireadh amach ag an am – gur tumadóir gan taithí a bhí ann. Níor tugadh an deis di ráiteas a dhéanamh faoi anuraidh, a deir sí.

Steve & Vivien Clowes i dtréimhsí níos sona (Vivien Clowes)

Bhí Steve Clowes 57 bliain d’aois, innealtóir leictreach sinsearach a raibh paisean aige don tumadóireacht. “Bhí sé ag tumadóireacht le duine dá chairde is fearr, agus ba é a ghlaoigh orm chun é a insint,” a dúirt Vivien. DivernetThuig sí réaltachtaí na tumadóireachta scúba mar bhí sí ina Máistir-Tumadóir Scúba í féin, cé gur chroch sí a trealamh suas in 2010.

Lá an tumadóireachta

Ba cheart gurbh é an rud a chuir Vivien síos air ná “tumadh áineasa gnáth” ar longbhriste an SV. Aracan, cé go raibh longbhriseadh na loinge seoil ceannaíochta Victeoiriach seo, a imbhuail leis an gaile-long, suite ag doimhneacht 56m agus i bhfad amach ón gcósta Meiriceánach sa bhliain 1874, ba thumadh tromchúiseach é.

Mar sin féin, déanann Vivien cur síos ar a fear céile mar Mháistir-Theagascóir PADI agus Teagascóir TDI a bhfuil taithí aige agus mar thumadóir ar feadh a shaoil, duine a chaith blianta fada ag iniúchadh uiscí timpeall Portland agus nach raibh aon ghanntanas saineolais theicniúil aige.

“Le breis agus 25 bliain, bhí sé tar éis líon gan áireamh tumadóirí a oiliúint agus bhí cáil air as a láithreacht chiúin agus a chur chuige cúramach,” a deir sí.

(Vivien Clowes)

Steve Clowes ag tumadh eile (Vivien Clowes)

“An lá a cailleadh é sa bhfarraige, bhí a stad sábháilteachta 15m bainte amach aige, nós imeachta caighdeánach tar éis tumadóireacht dhomhain áineasa. Ansin, ní raibh tada ann. Ríl faoi ghlas agus buoi marcála dromchla le rá go raibh sé ann.

“Sheol an Garda Cósta cuardach mór lena n-áirítear héileacaptair, daoine seasta-sciathán eitleáin, criúnna bád tarrthála ó Weymouth agus Swanage agus báid eile sa cheantar. Rinne siad cuardach go maith isteach san oíche, ach níor aimsíodh corp Steve riamh.

Ghlac bád tarrthála Weymouth páirt sa chuardach ar Steve Clowes (RNLI)

'Mo charraig'

Mar sin féin, i gcás Vivien agus a muintire, ba “níos mó ná duine ar iarraidh” é Steve, a deir sí. “Ba fhear céile, athair, cara é. Bhí Steve agus mé féin le chéile ó bhíomar ina ndéagóirí, 40 bliain san iomlán, agus pósta ar feadh 35 bliain.”

"Thóg muid cúigear clainne le chéile – ní raibh an duine is óige againn ach 15 bliana d'aois nuair a d'imigh Steve ar iarraidh. Ba é Steve mo charraig, an t-aon duine a bhí ann i gcónaí dom."

Steve & Vivien Clowes agus a dteaghlach (Vivien Clowes)

Ag an am a chuaigh sé ar iarraidh, bhí uaireadóir Rolex Submariner a athar nach maireann ón mbliain 1967 á chaitheamh ag an tumadóir, seodra teaghlaigh a bhí i ndán do mhac an lánúin, Jack, dul mar oidhreacht. “Bheadh ​​​​an-tábhacht againn dá bhfaighfí é ar ais,” a deir Vivien.

"Tá síntiús tugtha agam don bád tarrthála Exmouth teach rotha in ainm Steve agus ainm a athar nach maireann, iar-shaighdiúir de chuid Chabhlach Ríoga na Breataine. Is bealach é chun iad beirt a choinneáil ar muir, agus fós ag cabhrú le daoine eile.”

Dola biúrócratach

Ceann de na gnéithe is deacra do theaghlach tumadóra atá fós ar iarraidh ná iarratas a dhéanamh ar theastas báis. Divernet sa bhliain 2019, Rosie Moss, baintreach an tumadóra as Kent, Ben Moss, eispéiris a thuairiscítear cosúil le cinn Vivien Clowes.

“Chuir ceann maorlathach leis an ualach mothúchánach,” a deir Vivien. “Bhí an próiseas dlíthiúil chun deimhniú toimhde báis a fháil fada, costasach agus lán le mothúcháin. Baineann sé le hiarratas foirmiúil a chur faoi bhráid na hArd-Chúirte, fógraí poiblí a chur i nuachtáin agus ionadaíocht dhlíthiúil a fhostú go minic.

"Is mílte punt é ag am nuair nach bhfuil tú ag feidhmiú go maith. Ach gan teastas toimhde báis ní fhéadfainn eastát Steve a shocrú, agus mar sin bheadh ​​ár dteach caillte agam. Thóg mé an eisiúint le mo Theachta Parlaiminte, ag súil le hathchóiriú a spreagadh, ach níor tháinig tada as.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

“Tá súil agam anois, trí scéal Steve a roinnt, go bhféadfadh duine éigin teacht chun cinn le heolas – nó go bhféadfaí cuardaigh amach anseo a dhéanamh leis an trealamh ceart.”

"Ach níos mó ná sin, ba mhaith liom solas a chaitheamh ar an mbrón ciúin, go minic dofheicthe, a bhíonn ar theaghlaigh a chailleann daoine muinteartha ar muir."

Chomh maith leis sin ar Divernet: Cuardach le haghaidh tumadóir amach Dorset sheas síos, Cailleadh tumadóir 11 mí ó shin go fóill ina ‘dhuine ar iarraidh’, ‘Roinnt sólás’ don bhaintreach ag ionchoisne tumadóirí, Cuardach ar bun le haghaidh tumadóir atá ar iarraidh amach ó chósta Dover