An Dr Matt Carter – Raic Taibhse an Aigéin Chiúin Ghorm

Beidh an seandálaí mara, an t-abhcóide aigéin, agus an tumadóir teicniúil an Dr Matt Carter ar an Chéim Tech ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney ag deireadh na míosa.

Ó 2003 i leith, d'oibrigh sé ar thionscadail seandálaíochta faoi uisce i 13 thír dhifriúla, ó thochailt longbhriseadh Phoenician 2,800 bliain d'aois sa Spáinn, go dtí turasanna chun tosaigh ar shamhaltú 3D de chabhlach taibhse Bikini Atoll agus Chuuk Lagoon.

Sa bhliain 2009, bronnadh Scoláireacht Rolex na hAstráile ón gCumann Scoláireachta Ár nDomhanda Faoi Uisce (OWUSS) ar Matt, áit ar cuireadh aithne air ar úsáid a bhaint as análóirí le haghaidh tumadóireacht eolaíoch. Ó shin i leith, tá sé ina cheannródaí in úsáid CCR agus fótagraiméadracht don tseandálaíocht mhuirí, ag speisialú i suirbhéireacht agus measúnú a dhéanamh ar longa briste an Dara Cogadh Domhanda san Astráil agus san Aigéan Ciúin.

Tá Matt ina Chomhalta Idirnáisiúnta agus bronnadh EC50 ar an Explorers Club, ina Leas-Uachtarán ar Institiúid na hAstráile um Sheandálaíocht Mhuirí (AIMA), agus ina ionadaí ón Nua-Shéalainn ar Choiste Idirnáisiúnta ICOMOS ar Oidhreacht Chultúrtha Faoi Uisce (ICUCH). Bhí sé ina láithreoir speisialta freisin ar an tsraith teilifíse Coast: New Zealand, seach-chuideachta ón tsraith RA Coast a tháirgtear ag an BBC, agus is saineolaí ábhar é do na Náisiúin Aontaithe, an tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (IUCN ), Rúnaíocht Chlár Comhshaoil ​​Réigiúnach an Aigéin Chiúin (SPREP), agus Rialtas na hAstráile.

Agus tumadóireacht eolaíoch, tráchtála agus theicniúil á nascadh le breis agus deich mbliana, feidhmíonn Matt anois mar Stiúrthóir Taighde ar an bhFondúireacht um Mórthionscadail, ag obair chun éiceachórais, cultúir agus slite beatha mara a chosaint atá faoi bhagairt ag loingsithe an Dara Cogadh Domhanda a thruailliú ar fud an Aigéin Chiúin Ghorm.

Is é a bheidh i gcaint Matt ag an GO Diving Show ANZ ná:

Raic Taibhse an Aigéin Chiúin Gorm

An Dr Matt Carter - Raic Taibhse an Aigéin Chiúin Ghorm 2

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 28-29 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Céim, Céim na hAstráile/na Nua-Shéalainne, an Chéim Inspioráide agus an Chéim Theicneolaíochta – a bheidh ina óstach ar an iliomad cainteoirí ó ar fud an domhain, chomh maith le go leor gnéithe idirghníomhacha a fheileann d’óg agus d’aosta, ó eispéiris tumadóireachta VR, trydives. , linn taispeántais, agus go leor eile.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Mheall an 2024 GO Diving Show UK, atá ina chúigiú bliain anois, níos mó ná 10,000 duine i láthair thar an deireadh seachtaine, agus chuimsigh sé achar de 10,000 méadar cearnach de spás taispeántais, agus tá sé mar aidhm ag leagan na hAstráile agus na Nua-Shéalainne an leibhéal seo a bhaint amach sna blianta amach romhainn.

Tá iontráil chuig an seó tionscnaimh GO Diving ANZ go hiomlán saor in aisce - cláraigh anseo chun do thicéid a fháil le haghaidh imeacht tumadóireachta 2024 san Astráil gan dabht. Tá go leor páirceála ar an láthair agus is furasta an t-ionad a fháil le go leor roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine eipiciúil a cheiliúrann gach cineál tumadóireachta.