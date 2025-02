Expedition Buteng – córais phluais, bithéagsúlacht agus mianta geopháirc

Beidh an teagascóir agus an tumadóir teicniúil Rannva Joermundsson, in éineacht le Maria Bollerup, ag tabhairt aghaidh ar an bPríomhchéim ag an Seó Tumadóireachta GO i mí an Mhárta chun an Expedition Buteng úrnua a thaispeáint.

Ar an gcéad dul síos san Indinéis, thug Expedition Buteng foireann éagsúil de thumadóirí idirnáisiúnta agus Indinéisis, uaimheoirí, eolaithe, gairmithe meáin agus taighdeoirí oidhreachta le chéile chun staidéar a dhéanamh agus caomhnú a dhéanamh ar chórais uathúla agus iontacha uaimh agus ar thírdhreacha agus ar fhoirmíochtaí geolaíochta Oileán Muna.

Roinnfidh ceannairí an tionscadail Rannva agus Maria scéal Expedition Buteng, ag mionsonrú an turais agus é ag dul chun cinn laistigh agus faoi bhun dufair na hIndinéise, ag tabhairt solais ar uiscíoch dochreidte an réigiúin, ar bhithéagsúlacht agus ar a acmhainneacht le haghaidh iarrachtaí caomhnaithe sa todhchaí.

Is as na hOileáin Fharó ó dhúchas agus lonnaithe i gCorn na Breataine anois, agus tá Rannva Joermundsson ina Ceann Díolacháin don Cheathrú Eilimint.

Is tumadóir í ó 2008 i leith, agus tá sí paiseanta faoi dhaoine óga, go háirithe mná, a spreagadh chun dul isteach i saol na tumadóireacht theicniúil agus na huaimhe.

Chomhbhunaigh Rannva Nixie Expeditions le Maria Bollerup, agus le chéile bhí siad mar cheannairí tionscadail ar an Expedition Buteng rathúil in Oirdheisceart Sulawesi, an Indinéis i mí Dheireadh Fómhair 2024.

I measc na dtionscadal eile atá ag Rannva tá fónamh mar Mháistir Tumadóireachta Expedition ar thuras príobháideach go dtí an Antartaice, a raibh oibríochtaí fomhuirí agus héileacaptair i gceist leis. Ghlac sí páirt freisin in Expedition Xunaan-Ha 2021 i Meicsiceo, le tacaíocht ó Thionscnamh Perpetual Planet Rolex.

Le déanaí, chuaigh Rannva isteach i dtionscadal Darwin200, ag críochnú trasnú trasatlantach ar long ard agus ag forbairt tionscadal trasghearrtha coiréil sa Bhrasaíl. Ar deireadh, d’fheidhmigh sí mar Mháistir Expedition Dive ag eagrú lóistíocht tumadóireachta do 30 duine ar thuras príobháideach chuig Cocos agus Galapagos i mí Eanáir 2025.

Is cainteoir poiblí í Rannva, ball de Chlub na dTaiscéalaithe agus feidhmíonn sí ar Choiste Faire Chlub na dTiscéalaithe, chomh maith le bheith ina hiompróir brataí do WINGS Women in Discovery.

Is tumadóireacht theicniúil í Maria Bollerup teagascóir, tumadóir uaimh rebreather agus taiscéalaí atá tar éis trasnú an domhain mar thumadóir gairmiúil ó bhí sé 18 mbliana d’aois.

Ós í an Danmhairg í, thosaigh a gairm tumadóireachta sa Danmhairg, áit ar chuir a spéis sa tseandálaíocht faoi uisce a láithreacha seandálaíochta tumadóireachta ag aois 16, ag mapáil agus ag bailiú déantáin ar shráidbhailte na Cloicheaoise i gcomhar le músaeim áitiúla.

Is í an paisean atá aici san eolaíocht, in éineacht lena gairm bheatha thiomanta laistigh den tionscal tumadóireachta, a d’fhág a rannpháirtíocht i raon tionscadal tumadóireachta eolaíochta, lena n-áirítear an tionscadal taiscéalaíochta uaimheanna. Expedition Xunaan-Ha i Meicsiceo i mí na Samhna 2021; tionscadal a fuair tacaíocht ó Rolex mar chuid dá Thionscnamh Perpetual Planet, agus an Expedition Buteng rathúil in Oirdheisceart Sulawesi, an Indinéis i mí Dheireadh Fómhair 2024.

Le súil go mbeidh tionchar dearfach aici ar ambasadóirí faoi uisce amach anseo, bhunaigh Maria agus ritheann sí Cluiche Blue Venture Tumadóireacht; mórdhíola taistil tumadóireacht gníomhaireacht ag díriú ar backpackers óga ón Eoraip. Trí tumadóireacht shábháilte agus ard a sholáthar oiliúint caighdeáin ag ionaid tumadóireachta spreagúla, chuig tumadóirí óga gan taithí ar an gcosán buailte agus amach as, féachann sí le suim a scaipeadh inár n-aigéan agus a chaomhnú.

Mar thumadóir teicniúil baineann agus mar thacadóir le haghaidh tumadóireacht taiscéalaíochta-bhunaithe, roghnaíodh í mar Ambasadóir don phobal domhanda Girls That Scuba, a bhí le feiceáil in athsheolaidh PADI oiliúint ábhair, a roghnaíodh mar Thumadóir Foirne don Cheathrú Eilimint, agus toghadh mar bhall de The Explorers Club.

An seó GO Tumadóireachta

An seó GO Tumadóireachta – an t-aon seó tumadóireachta agus taistil do thomhaltóirí sa RA – filleann sé ar NAEC Stoneleigh an 1-2 Márta 2025, díreach in am chun tús a chur leis an séasúr nua, agus geallann deireadh seachtaine lán d’ábhar idirghníomhach, oideachasúil, spreagthach agus spraíúil.

Chomh maith leis an bPríomhchéim - an uair seo faoi stiúir an réalta teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Steve Backshall, ag cur fáilte roimh fhilleadh ar an GO Diving Show tar éis cúpla bliain ar shiúl, in éineacht le NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA agus Ceannaire Taighde Eolaíochta ag DEEP Dawn Kernagis, comh-láithreoir teilifíse, an t-údar agus an rogha ilbhliantúil Monty Halls, an Dr Timmy Gambin, a bheidh ag plé le hoidhreacht shaibhir mhuirí agus aimsir chogaidh Mhálta, agus duo dinimiciúil na taiscéalaithe Rannva Joermundsson agus Maria Bollerup, a bheidh ag caint ar a gcuid Expedition Buteng le déanaí san Indinéis - tá céimeanna tiomnaithe arís le haghaidh tumadóireacht sa RA, tumadóireacht theicniúil, grianghrafadóireacht faoi uisce agus scéalta inspioráideacha. Beidh Andy Torbet ag MCing an Phríomhchéime arís, chomh maith le cur i láthair a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le tumadóireacht theicniúil a lámhach le haghaidh seónna teilifíse.

Mar aon leis na céimeanna, tá go leor gnéithe idirghníomhacha – an Uaimh a mbíonn an-tóir air, an linn ollmhór trodive, an tumadh tumtha teicneolaíochta réaltachta fíorúla, ceardlanna anála agus druileanna líneála, crios bitheolaíochta mara agus, nua do 2025, do sheans triail a bhaint as léarscáiliú raic leis an Nautical Archaeology Society – agus a n-easpa sáite i measc na dturasóirí uile-bhriseadh scaipthe riamh. boird, déantúsóirí, oiliúint gníomhaireachtaí, ionaid saoire, cláir bheo, ionaid tumadóireachta, miondíoltóirí agus go leor eile.

Feiceann na bliana seo freisin an Comórtas NoTanx Zero2Hero i lár an aonaigh. Sa chomórtas seo, atá dírithe ar shaorthumadóirí nuabheirthe, tabharfar faoi 12 iarrthóir tosaigh oiliúint le Marcus Greatwood agus foireann NoTanx i Londain go déanach i mí Feabhra. Ansin beidh cúigear iomaitheoir roghnaithe san iomaíocht ag an GO Diving Show thar dheireadh seachtaine an Mhárta, lena n-áirítear seisiúin apnea statach sa linn, chun an buaiteoir iomlán a aimsiú, a gheobhaidh turas seachtaine go Marsa Shagra Eco-Village, le caoinchead Oonasdivers. Cliceáil anseo le clárú le haghaidh do sheans a bheith san iomaíocht.

Ticéid roimh ré ar fáil anois!

Ceannaigh do thicéad lae anois le haghaidh £17.50 + táille áirithinte agus bí réidh le haghaidh eispéireas oideachasúil, spreagúil agus inspioráideach! Nó agus an oiread sin cainteoirí thar an dá lá, chomh maith leis na taispeántais idirghníomhacha agus na taispeántóirí ar fad le cuairt a thabhairt orthu, cén fáth nach n-éireoidh leat deireadh seachtaine, agus ticéad dhá lá a ghlacadh le haghaidh £25 + táille áirithinte? Tá praghsanna ticéid ghrúpa do 10+ duine ar fáil freisin má tá tú ag teacht le baill d’ionaid/chlub. Cuir ticéid in áirithe ar shuíomh Gréasáin Go Diving Show.

Agus mar i gcónaí, áirítear páirceáil saor in aisce ar phraghas an ticéid. Agus téann leanaí faoi 16 bliana d’aois saor in aisce, mar sin tabhair leat na páistí le haghaidh lá iontach amach don teaghlach!