Aimsíonn tumadóirí naisc atá ar iarraidh chuig longbhriseadh íocónach Vasa

Ón longbhriseadh ag tús an 17ú haois vása Tarrtháladh beagnach slán é ó abhainn Stócólm 60 bliain ó shin agus tá sé anois ar cheann de na nithe is mó a n-áitíonn turasóirí sa tSualainn – ach bhí amhras ann gur fágadh roinnt míreanna ina ndiaidh ag láthair briste “Vasa Grotto”.

Anois, tá roinnt fionnachtana suntasacha déanta le linn imscrúduithe fairsinge faoi stiúir seandálaithe mara ón vása Deirfiúr-mhúsaem an mhúsaeim Vrak – Músaem na Long Bhriste.

I measc na bhfionnachtana nua tá ancairí loga, codanna de bhairillí, píosa adhmaid próiseáilte a chreidtear a bheith mar chuid de mharcchorg nó nead préacháin a bheadh ​​​​suite ar bhogha na loinge – agus réad cruinn nach bhfuil aitheanta go fóill le himill agus béal cruinn.

Réad ciorclach anaithnid le himill agus béal (Mikael Fredholm, Vrak/SMTM)

Rinneadh cúpla tumadóireacht sna blianta i ndiaidh ardú na loinge cogaidh 64-gunna i 1961. Cuireadh tús leis an mbabhta nua imscrúduithe i 2018 agus bhain siad leas as forbairtí teicneolaíochta, le mapáil 3T ghrinneall na farraige agus próifíliú fo-ghrinneall déanta ag baint úsáide as trealamh sonáir chun cinn, faoi stiúir an Ollaimh Martin Jakobsson in Ollscoil Stócólm.

Lean suirbhéanna ROV a rinne Cabhlach na Sualainne ó HMS Bheilís sular ghlac tumadóirí seandálaíochta mara Vrak seilbh orthu. Chríochnaigh siad a gcuid oibre anuraidh agus tá tuarascáil bunaithe ar na torthaí foilsithe díreach anois.

Lorg Vasa: Radharc 3T bunaithe ar thomhais il-bhíoma (Martin Jakobsson, Ollscoil Stócólm)

I láthair na huaire, fanann na míreanna atá fágtha ag doimhneacht thart ar 30m i Muir Bhailt, áit a soláthraíonn uiscí fuara, goirt ardleibhéil caomhnaithe le céadta bliain, fiú d’adhmad long.

Nead an phréacháin

“Anois ba mhaith linn tuilleadh eolais a fháil faoi na rudaí seo agus scrúdú breise a dhéanamh orthu,” a deir seandálaí mara Vrak, Jim Hansson, bainisteoir tionscadail d’imscrúduithe Vasa Grotto. “Ba mhaith linn an chuid den long, a d’fhéadfadh a bheith mar chuid de nead préacháin, a ardú ón mbun chun í a anailísiú.”

Tá an bogha-sprit féin ar iarraidh fós, ach táthar ag súil go bhféadfadh cuid nead na préachán léargas nua a thabhairt ar a dhearadh foriomlán.

Páirteanna a bhí ar iarraidh ó vásabogha 's, lena n-áirítear an bogha-sprit ar a mbeadh nead an phréacháin suite (Músaem Vasa)

Nead préacháin ar an mbogha (Jim Hansson, Vrak/SMTM)

“Nuair a dhéanaimid tumadh, is féidir linn a fháil amach cad nach féidir leis an teicneolaíocht a fheiceáil,” a deir Hansson. “Ina theannta sin, tá súil agus lámh dhaonna ag teastáil chun na torthaí a fhíorú, iad a scrúdú agus a thuiscint cad chuige a úsáideadh iad.”

"Ach tá gá le gach teicneolaíocht chun an rud iomlán a thuiscint. A bhuíochas leis na himscrúduithe seo, tá pictiúr níos cuimsithí againn anois ar an vása láithreán longbhriseadh ná mar a bhí ann roimhe.

"An t-ardú ar fad a rinneadh ag vása sularbh fhéidir í a tharrtháil, tá sé le feiceáil sna híomhánna 3T ach ní féidir é a bhrath leis an tsúil nocht. Is lorg coise iad seo a d'fhág vása! "

Rianta coise Vasa: Léarscáil il-bhíoma a thaispeánann an limistéar a fágadh tar éis an long bhriste a ardú, agus rudaí a braitheadh ​​ag HMS Belos (Martin Jakobsson, Ollscoil Stócólm / Jim Hansson, Vrak/SMTM)

Músaem Vasa (Jorge Láscar)

“Anois, gheobhaidh muid amach an féidir linn an ceantar a imscrúdú tuilleadh agus níos mó páirteanna loinge atá fós ar iarraidh a aimsiú,” a deir stiúrthóir Mhúsaem Vasa, Jenny Lind. “Roimh bhliain chomórtha 2028, nuair a vása Agus an bhliain 400 bliain d'aois á casadh, bheadh ​​sé go deas dá mbeadh níos mó de na rudaí atá ar iarraidh aimsithe againn.”

vása ní raibh ach stair ghearr aici mar shoitheach farraige mar gur chuaigh sí go tóin poill ar a céad turas, ach inniu leanann a hiarsmaí de bheith ag mealladh thart ar mhilliún cuairteoir gach bliain.

Do dhuine ar bith a thugann cuairt ar Stócólm, ticéad teaglama 72 uair an chloig chun taithí a fháil ar an vása músaem agus bain sult as tumadóireacht fhíorúil ag vraic ar fáil ar 349 corona (£27), agus tá cead isteach saor in aisce do dhaoine 18 mbliana d’aois agus faoina bhun.

