Turraing an Lusitania

Tá tamall maith ann ó rinne an tumadóir raic theicniúil atá bunaithe sa Téalainn agus an comhfhreagraí Divernet TIM LAWRENCE aon tumadóireacht fuaruisce, ach conas a d’fhéadfadh sé cur i gcoinne an deis bualadh isteach ar an scéal Lusitania as deisceart Éireann? Déanann Tim cur síos ar roinnt chuimhneacháin ghruaige, agus féachann sé go domhain ar an scéal fós conspóideach faoin gcaoi ar chuir dul faoi uisce na loinge isteach ar an Dara Cogadh Domhanda – le grianghraif le PETER McCAMLEY, a phléann na dúshláin a bhí ann le déanaí dá fhoireann Tionscadal 1.

Agus mé ag íslitheach, rith ceint slaghdán fuar síos mo dhroim. Tharla sé go raibh cuid de mo chulaith thirim tuilte agam tar éis streachailt leis na lámhainní tirime agus gearrthóg ag an stáisiún briste. Chuaigh mé suas, buíoch as an meáchan breise ar na barraí.

An lá dár gcionn, bhris Peadar culaith nua amach. Bhí mé ar bís leis an cuma nua agus buíoch as na lámha cabhrach a theastaigh uaim chun dul isteach ann (níor chabhraigh curaí glas leis an waistline).

D'fhill muid, isteach san uisce, agus thosaigh mé mo shliocht deas agus te. Ní go dtí 40m a thosaigh mé ag mothú mar ba mhaith liom jammed mo fir i vice. Ní raibh baint ag an bpáirc ardaithe de mo ghuth leis an ábhar héiliam i mo mheascán.

Ar an drochuair, bhí an inflator ísealbhrú dícheangailte. Ag dul suas na líne, rinne mé iarracht an LPI a athcheangal, ach chuir na lámhainní tirime bac ar mo dhul chun cinn. Frustrachas tar éis cúig nóiméad, ghearr mé mo chaillteanais agus lean mé ar aghaidh go dtí an dromchla, ag glaoch ar ár n-tumadóir tacaíochta Coran Markey, a d'athcheangail an inflator go tapa.

Chuaigh mé ar ais síos an líne, gan ach fáilte a chur roimh an tumadóir deireanach, Ken Blakely, ag scaoileadh suas an líne aistrithe go dtí na barraí don sruth deco! Ag mallacht ar mo ádh, thapaigh mé an deis roinnt druileanna a chleachtadh, meabhraíodh dom arís na dúshláin a bhaineann le hathrú ó uisce te go fuar…

Tá Tim Lawrence (tosaigh) ag ullmhú chun tumadóireacht a dhéanamh arís

Casadh agus casadh

Le himeacht na n-aoiseanna, mhúnlaigh longbhriseadh cinntí i bhfad níos faide ná a gcuid spriongaí bogha, ach is beag duine atá in ann an cineál tionchair stairiúil a rinne RMS a éileamh. Lusitania. Tá níos mó casadh agus casadh ag a scéal ná aon úrscéal Agatha Christie agus cruthaíonn sé fós intrigue d'aon duine a bhogtar chun na leathanaigh a chasadh.

RMS Lusitania, ag teacht isteach sa phort (George Grantham Bain)

Nuair a seoladh í i longchlós John Brown in Albain i 1906, bhí an 31,550 tonna Lusitania Ba í an long paisinéirí is mó ar domhan í – ní raibh sí ach ag a deirfiúr-long An Mháratáin nuair a seoladh í 14 seachtaine ina dhiaidh sin i gclós Swan Hunter.

Mhaoinigh rialtas na Breataine an dá long don Líne Cunard, ag cuidiú leis an mBreatain Mhór dul san iomaíocht le ceannas méadaitheach na Gearmáine ar loingseoireacht thrasatlantach, agus ag an am céanna chuir sé cúlchiste áisiúil de chúrsálaithe cúnta ar fáil di le húsáid le linn an chogaidh.

Cláraíodh an dá árthach i Longa Troda Jane den tréimhse sin mar chúrsálaithe cúnta, agus le chéile ní fada go raibh siad chun tosaigh ar na bealaí trasatlantacha, agus an Ribín Gorm ag aistriú eatarthu. Ar mhaithe le luas agus só, bhí siad gan mheaitseáil.

Tháinig meath ar loingeas le briseadh amach an chogaidh, agus An Mháratáin a leagadh fad Lusitania ar aghaidh ag freastal ar an mbealach.

Rialacha a athrú

Am athraithe a bhí ann. Go dtí seo, bhí cogadh ar muir á rialú ag an gcoinbhinsiún “Rialacha na Duaise”, a chuir cosc ​​ar shoithí armtha ionsaí a dhéanamh ar loingseoireacht ceannaithe gan rabhadh. Coinníollacha i bhfeidhm, áfach, má theipeann ar long a stopadh nó dul ar bord.

Bhí sé mar aidhm ag an gcoinbhinsiún saolta a chosaint. Más rud é gur chóir soitheach neamharmtha a dhul faoi nó a ghlacadh mar dhuais agus a neodracht a bhriseadh trí chontrabhanna a iompar, ba cheart bealach sábháilte chuig an gcladach a thabhairt do na paisinéirí agus don chriú.

De réir mar a d’éirigh U-bháid na Gearmáine níos éifeachtaí ag longa go tóin poill, áfach, thosaigh an Bhreatain ag armáil a soithí ceannaithe, agus bhí na ‘Q-longa’ seo ag briseadh an choinbhinsiúin. D'ordaigh an Aimiréalacht freisin dá loingeas trádála aon fhomhuireán a rith ag iarraidh stop a chur leo.

Bhrúigh an straitéis seo ar na Gearmánaigh a dhearbhú ar 4 Feabhra, 1915 gur cheart a mheas go raibh an chogaíocht gan srian sa chrios cogaidh timpeall na Breataine Móire. Ag an am seo, measadh gur coir chogaidh í an chogaíocht neamhshrianta, agus mar thoradh ar athrú beartais chuaigh soithí níos neodraí go tóin poill.

Crios cogaidh dearbhaithe WW1 na Gearmáine

RMS Lusitania cláraíodh í mar chúrsálaí cúnta, ag iompar muinisin atá liostaithe ar a forléiriú agus nach raibh neodrach. In a New York Times fógra curtha os coinne fógra do Cunard's Lusitania an lá sula ndeachaigh sí ar bord ar an 1 Bealtaine, 2015, thug an Ghearmáin rabhadh do náisiúnaigh na Stát Aontaithe faoin mbaol a bhainfeadh le turas a dhéanamh ar aon long Comhghuaillithe ag teacht isteach sa limistéar cogaidh.

Bheadh ​​sé seo Lusitania's 202ú turas, filleadh ó Nua Eabhrac go Learpholl. Bhí go leor paisinéirí aineolach ar an bhfógra, ach spreag sé tuairimíocht i measc na n-aicmí rialaithe go Lusitiana a bhí anois ina sprioc cogaidh dlisteanach.

“Níl aon bhratacha le taispeáint le linn an chrosaire,” a d’ordaigh Cunard. Bhí bratach SAM ar foluain go conspóideach ag réamhtheachtaí a Chaptaen Turner reatha ar thuras roimhe sin, b’fhéidir chun rabhadh a thabhairt d’aon U-bhád go raibh náisiúnaigh Mheiriceá ar bord.

Captaen William Turner

I ngan fhios do na paisinéirí, lódaíodh lastas cartúis raidhfil, cásálacha sliogán, maidhmitheoirí agus púdar alúmanaim. Liostaithe ar an lasta go léir agus go héasca le feiceáil ag spiairí Gearmánacha ag masquerading mar póirtéirí, chuir siad seo sprioc go daingean ar tonnadóirí na loinge.

Todhchaí neamhchinnte

Lusitania chuaigh siad amach chuig todhchaí éiginnte, ach ní raibh an chuid is mó de na paisinéirí gafa leis an mbaol méadaithe. Nuair a bhí áilleacht an tsoithigh as an áireamh agus an Captaen Turner ar a suaimhneas, ní mór gur bhraith siad go raibh an cogadh milliún míle ar shiúl. Chiallaigh srianta guail gur dúnadh an ceathrú seomra coire, rud a laghdaigh an t-uasluas ó 25.5 go 21 muirmhíle.

An grianghraf deireanach de Lusitania, a tógadh ar 1 Bealtaine, 1915

Chuaigh trasbhealach an Atlantaigh thart go hannamh, cé gur le moill ghairid chun paisinéirí agus criú a bhailiú ón long paisinéirí Cameronia.

Ar tráthnóna an 6 Bealtaine, an long lasta Briotánach 6,000-tonna Centurion Torpedoed agus go tóin poill in éineacht le soitheach eile in ionsaí fomhuirí, ag ardú feasacht ar láithreacht U-bháid ó dheas d'Éirinn.

Ag dul isteach sa chrios cogaidh, d'ordaigh an Captaen Turner blackout. Clúdaíodh spéirléasacha sna seomraí poiblí, agus rinneadh na hamharclanna a mhéadú faoi dhó. Dúnadh na doirse uiscedhíonta ar fad, agus luascadh na báid tarrthála amach le seoladh níos tapúla a éascú. Tugadh rabhadh do phaisinéirí uaisle gan chaitheamh tobac ar an deic le linn aon spaisteoireacht i ndiaidh an dinnéir.

Imchuach níocháin ar raic na Lusitania

Bhí an Cabhlach Ríoga ar an eolas faoi láithreacha na bhfomhuireán gníomhacha, a bhuíochas sin do Sheomra 40, réamhtheachtaí Pháirc Bletchley. Bhí an roinn rúnda rialtais seo ag idircheapadh agus ag déanamh léirscrios ar chumarsáid na Gearmáine, ag baint úsáide as códleabhair gafa.

Seo agus an Centurion cuireann an t-uafás ceist faoi chinneadh an Lusitania leanúint ar aghaidh isteach i nead na leon, seachas a bheith ag atreorú timpeall tuaisceart na hÉireann.

Deir saineolaithe go raibh an cinneadh bunaithe ar ghanntanas guail agus ar líon na laethanta breise a theastaíonn leis an mbealach seo a ghlacadh. Sna míonna roimhe seo freisin bhí sé marcáilte gan teorainn mar gheall ar pháirc mianach Gearmánach, cé gur fógraíodh go raibh sé soiléir an 26 Aibreán, ceithre lá roimhe sin. Lusitania d’fhág Nua Eabhrac.

Teilemhótair

Rabhadh ginearálta

Tráthnóna an 6 Bealtaine, fuair an Captaen Turner rabhadh ginearálta ag tabhairt comhairle faoi fhomhuireáin atá gníomhach ó dheisceart na hÉireann agus ag moladh go stiúrfadh longa bealach lár-chainéil, ag dul thar bealaí isteach chuain ar lánluas.

Chruthaigh na Comhghuaillithe árachas riosca cogaidh mar fhreagra ar chaillteanais loingseoireachta a bhí ag méadú, agus leis an drogall a bhí ar árachóirí longa agus lasta a chur i mbaol ag dul isteach sa chrios cogaidh. D’aistrigh sé seo go héifeachtach gach cumarsáid le haghaidh loingseoireachta a chuaigh isteach sa chrios cogaidh chuig an Aimiréalacht, agus d’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith ann dá dtabhófaí caillteanais.

Bhí sé de shaoirse ar chaptaen dul i gceannas mar ba chuí leis ach, sa deireadh thiar, bhí a fhios aige go mbeadh sé freagrach don Choimisiún Trádála.

Thuas agus thíos: Stern teileagraf

Go luath tráthnóna sin tháinig an suíomh deimhnithe deiridh de fhomhuireán gníomhach i limistéar long solais an Chonga Bhig, 70 muirmhíle soir ón áit. Lusitania ionsaíodh.

In ainneoin treoracha ón Aimiréalacht, rinne an Captaen Turner cúrsa a bhreacadh níos gaire do chósta na hÉireann, ag súil go mbeadh uisce níos doimhne á lorg ag an bhfomhuir tar éis aon ionsaithe a rinneadh an lá roimhe.

Go luath ar maidin an 7 Bealtaine, ba é an ceo ba chúis leis an luas a laghdú go 15 muirmhíle agus thosaigh sé ag canadh an adharc, rud a chuir eagla ar phaisinéirí áirithe faoin méid a chonaic siad mar fhógra go raibh an long i láthair.

Nuair a ghlan an ceo, d’ardaigh an Captaen Turner an luas go 18 muirmhíle agus d’ordaigh sé go ndúnfaí athrú cúrsa ar chósta na hÉireann sula n-atosódh sé ar a iompar.

Thosaigh sé a fháil ar shocrú ceithre phointe. Chaithfí a luas agus a imthacaí a thomhas dá mba rud é go seachnódh sé sprioc éasca a chruthú agus é ag fanacht leis an arduisce a bheadh ​​ar long ar a mhéid. Lusitania ag teastáil chun an sluasaid mhór a loingseoireacht chun bealach isteach na Mersey a chosaint.

Ní bheadh ​​​​aon choimhdeacht de chuid an Chabhlach Ríoga tríd an limistéar cogaidh le haghaidh Lusitania. Tugann roinnt staraithe le fios nach raibh na tionlacain ar fáil go héifeachtach, agus bhí luas barr níos moille acu go léir ná an línéar. Bheadh ​​luas mar chosaint is fearr ag an bhfathach in aghaidh ionsaí fomhuirí, mar sin bhí sé seo intuigthe.

Áit itheacháin dara rang (Peter McCamley)

Píobán gaile práis mór sa limistéar itheacháin dara rang

D’fhéadfadh sé gur ábhar mór imní é an easpa tionlacain chun bratach na Breataine a sheachaint. Ag an am, ní raibh mórán cumais ionsaitheacha ag longa cabhlaigh na Breataine i gcoinne fomhuireáin.

Bhí treoracha rúnda seolta ag Cabhlach Impiriúil na Gearmáine chun díriú gan rabhadh a thabhairt do shoithí lasta a théann isteach sa chrios cogaidh, rud a chuir longa faoi bhratach neodrach i mbaol. Léiríodh an mhí roimhe sin méadú ar dhul faoi na longa sin.

Trí mhí roimh an dul go tóin poill, bhí meabhrán dréachtaithe ag an gcomhairleoir ar son na Breataine Bige do Rúnaí Stáit na SA Robert Lansing faoin tionchar diúltach a bheadh ​​ag SAM ag dul isteach sa chogadh ar iarracht chogaidh na Breataine.

Arbh é an fonn é sin aird a tharraingt ar an Aimiréalacht, ar cheart go gcuirfeadh cailliúint mhór Mheiriceá i mbaol neodracht SAM? Dá ndíreofaí ar shoithí lasta, ní raibh ann ach ceist ama sula gcuirfí tús le caillteanais ag cur isteach ar thuairim an phobail.

Dúradh sa mheabhrán go ndéanfadh SAM dul isteach sa chogadh a longa a dhlisteanú mar spriocanna, rud a chuirfeadh tuilleadh le fadhbanna soláthair.

Solas deic phromanáid

Chomh maith leis sin, chuirfí airm agus muinisin a bhfuil géarghá leo ar aghaidh chuig míleata na SA, rud a chruthódh easnamh tubaisteach don Bhreatain, a bhí faoi bhrú cheana féin. D’áitigh roinnt, áfach, nár dhócha é seo, i bhfianaise fhealsúnacht gheilleagar saor-mhargaidh Mheiriceá agus dearcadh soláthair-agus-éileamh i leith gnó agus brabúis.

Cumarsáid in easnamh

Gné eile is ea coinbhleacht leasa. Ag fiachmhúchadh an Lusitania shéanfadh an Bhreatain rochtain ar na hábhair chogaidh a bhí de dhíth uirthi. Agus é ag iompar muinisin legitimized Lusitania mar sprioc, an gcruthódh cailliúint an lasta gannchion suntasach ag an tosach?

Tharraing taighde níos déanaí aird ar chúig chumarsáid a bhí in easnamh a seoladh go díreach Lusitania le linn laethanta deiridh na loinge. D'admhaigh an Captaen Turner go bhfuair siad iad ach níor ceadaíodh dó a shubstaint a nochtadh ag an ionchoisne ina dhiaidh sin, rud a spreag teoiricí comhcheilge faoi fhórsaí dorcha ag an obair.

Tá sé éasca, le breathnú siar, na buntáistí don Bhreatain a bhaineann le long ar nós a chailleadh a aithint Lusitania. Chabhraigh fearg an phobail mar gheall ar an nGearmáin ag díriú ar shibhialtaigh lena chúis le deireadh.

Prás agus saol na mara sa limistéar itheacháin dara rang

Bhí rabhadh tugtha cheana féin ag Woodrow Wilson faoi iarmhairtí tromchúiseacha sa chás go gcaillfí SAM aon duine nuair a d’fhógair na Gearmánaigh ar dtús gur limistéar cogaidh an ceantar thart ar an mBreatain. Ar leagadh an stáitse, nó arbh é seo, mar a chreideann go leor staraithe, sraith de chomhtharlúint trua?

Glanann an ceo

Tráthnóna an 7 Bealtaine ghlan an ceo, rud a thug gealltanas an earraigh do na paisinéirí – agus chabhraigh sé freisin leis an gCaptaen Schwieger a fheiceáil. Lusitania ag gobadh amach uaidh.

Ní raibh sé in ann a luas a mheaitseáil, shíl sé go raibh an sprioc caillte aige - go dtí gur chas Turner a long don deisiú ceithre phointe agus go ndearna sé é a chur i láthair U-20 le cur chuige foirfe. D'fhan an U-bhád go dtí nach raibh an long paisinéirí níos mó ná 700m uaidh sular scaoil sé toirpéad amháin. Níos déanaí mhaígh Schwieger nach raibh a fhios aige féiniúlacht a íospartaigh ag an bpointe seo.

Léaráid de Lusitania a thaispeánann an torpedo marfach ag dul dó

Bhuail an torpedo an fathach idir an chéad agus an dara bád tarrthála ar thaobh an chláirsí faoin droichead. Tar éis an pléascadh go tapa bhí an dara brúchtadh níos marfach, rud a chuir ar an long mhór dul ar bord beagnach láithreach bonn.

D'fhéadfadh go mbeadh tionchar ag an dearadh neamhghnách fadaimseartha mórcheann ar luas an liosta, rud a d'fhág nach raibh mórán úsáide ag baint leis na báid tarrthála ar thaobh an chalafoirt. Le luas leanúnach na loinge, bhí sé dúshlánach do phaisinéirí teacht ar na báid tarrthála ar an taobh den chlár.

Stop an Captaen Turner as ordú a thabhairt do na báid tarrthála a seoladh agus é ag iarraidh casadh ar an gcladach. Níor fhreagair an stiúrtha agus theip ar na gineadóirí freisin. Cailleadh paisinéirí nach raibh ar an deic i gcathair ghríobháin de chonairí agus iad ag titim isteach sa dorchadas.

Bhí na hardaitheoirí iarainn ornáideacha, taispeáint bródúil as innealtóireacht na Breataine, ina gaiste marfach do na hanamacha trua sin a bhí ag iarraidh iad a úsáid chun éalú.

Ardaitheoirí sa bhialann den chéad scoth

D’ordaigh an CaptaenTurner a long lándealrach, ach rinne línte gaile réabtha an cur chuige seo neamhéifeachtach. San am a thóg sé ar an long mhór luas a laghdú, níor seoladh ach sé bhád tarrthála go rathúil, ceann amháin ag snámh agus go leor paisinéirí ag tógáil a gcuid seansanna san uisce fuar.

Ocht nóiméad déag a bhí i gceist Lusitania a fhágáil ar an dromchla. As na 1,960 paisinéir fíoraithe, cailleadh 1,193. Níor thángthas ar go leor de na coirp riamh.

Gníomhas suarach

U-20 ar ais go dtí an Ghearmáin, áit ar moladh an captaen ar dtús ach ar deireadh taifeadadh mar cheann de villains na staire. Rinne ceannas na Gearmáine iarracht go tapa é féin a scaradh óna ghníomhas suarach.

Leanann an díospóireacht faoi chúis an dara pléascadh níos déine. Mhaígh roinnt staraithe gurbh iad na coirí na culprits féideartha, cé gur cuireadh an teoiric seo salach ar ghrianghraif a ghlac an tumadóir Vic Verlinden agus Project 17, ag taispeáint go raibh siad fós slán.

Luaigh teoiric eile gur ghual-deannaigh an chúis fhéideartha. Leabhar iontach Paddy O’Sullivan An 'Lusitania': Na Rúndiamhra a Réiteach milleán púdar alúmanaim a stóráiltear i ngabháltas ar bith 2, thart ar an áit ar bhuail an torpedo. Is cosúil go bhféadfaí an dá smaoineamh, nó an meascán den dá rud a bhí ann? Tá teacht ar aon iarmhar den sórt sin mar chuspóir ag an gcéad turas eile de chuid Tionscadal 17.

Bealach isteach coire

Tá go leor ceisteanna fós gan freagra. An raibh an Aimiréalacht ciontach as rún coiriúil nó faillí? Braitheann sé go léir ar an gcaoi a ndéanann an breathnóir na fíricí a léirmhíniú.

Tá an chuma ar an scéal go raibh lámh dofheicthe ag imirt i gcluiche fichille ard-geallta. Bhí sciatha daonna i ngan fhios ag na paisinéirí do na soláthairtí cogaidh.

An tóin poill an Lusitania níor thug sé Meiriceá isteach sa Chéad Chogadh Domhanda ach thug sé solas ar an bpáipéar tadhaill ar chogadh bolscaireachta a chabhraigh le tuairimí an phobail a athrú, rud a réitigh an bealach do SAM agus a choimpléasc tionsclaíochta dul isteach sa choinbhleacht dhá bhliain ina dhiaidh sin. Is stair é an chuid eile.

Níor tháinig aon fhianaise chun cinn a chuir i bhfeidhm ar Chéad Tiarna na hAimiréalachta ag an am Winston Churchill i gcailliúint an Lusitania, ach chuir litir a sheol sé chuig ceannaire Bhord Trádála na Breataine Walter Runciman ar 12 Feabhra, 1915, le teoiricí comhcheilge.

Seolta ag an am a dhearbhaigh na Gearmánaigh crios cogaidh timpeall na Breataine Móire, bhí scríofa aige: “Tá sé ríthábhachtach longa neodracha a mhealladh chuig ár gcladach le súil go gcuirfimid SAM leis an nGearmáin. Ónár gcuid féin, is amhlaidh is fearr an trácht a theastaíonn uainn agus, má théann cuid de i dtrioblóid, is fearr fós é. "

An stiúrtha

Ag fiosrúchán an Bhoird Trádála, glanadh an Captaen Turner as aon éagóir d’ainneoin treoracha Churchill gur cheart é “a leanúint gan seic”. Arbh iarracht í seo aird a bhaint ó neamhinniúlacht an Aimiréil? Leag an fiosrúchán an milleán go daingean ar Chabhlach Impiriúil na Gearmáine.

Is iomaí iarracht tarrthála a chonacthas sa longbhriseadh, 92m ar doimhneacht, cuid acu rathúil agus cuid eile nár éirigh leo. Scaoileann an fharraige a rúin go gríosaitheach. Tá scéal an Lusitania Thosaigh sé ag sileadh isteach i scáth na staire go dtí gur tháinig tumadóir tarrthála darbh ainm John Light isteach sa láthair sna 1970idí.

Rinne Light níos mó ná 200 tumadóireacht ar an long agus chuir sé tús le hiarracht tarrthála a thug úinéireacht an raic ar aghaidh chuig an tionscnóir saibhir SAM Gregg Bemis. Bhí Gregg faoi thiomáint ag a mhian a fháil amach conas a d'fhéadfadh long chomh mór dul faoi uisce laistigh de 18 nóiméad tar éis aon stailc torpedo amháin.

Mar gheall ar a phaisean, chaith sé níos mó ná £1 milliún ag cosaint a úinéireachta ar an Lusitania, agus le bheith ina thumadóir teicniúil ag 76. Thum sé an raic i 2004, agus tháinig laghdú ar ghníomhaíocht ina dhiaidh sin.

Fuinneoga sa bhialann den chéad scoth

In 2016 ghlac Tionscadal 17 leis an dúshlán (Féach thíos), ag cur ar chumas mórán tumadóirí teicniúla, mise san áireamh, cabhrú leis an taighde eolaíoch. Le hocht mbliana anuas, tá na céadta uair an chloig físeán taifeadta ag ball foirne Vic Verlinden i ndálaí foircneacha, agus an scannán díchódaithe ag Stuart Williamson.

Nuair a fuair sé bás, d'aistrigh Gregg úinéireacht an Lusitania chuig músaem a cuireadh ar bun chun cuimhne na loinge mór seo a chaomhnú, ach ní roimh cead scríofa a thabhairt do Peter McCamley agus Tionscadal 17 leanúint lena dtaiscéalaíocht.

Faraor, áfach, i séasúr 2024 seo dhiúltaigh an músaem cead do Thionscadal 17 an raic a thumadh.

Ba mhian le Gregg, ina bhriathar, “tacaíocht a thabhairt do thumadóirí teicniúla ó gach cearn den domhan leanúint ar aghaidh ag fiosrú agus ag doiciméadú na rudaí a mheasann go leor a bheith ina tumadóireacht ar Shliabh Everest”, agus is é príomhchuspóir Tionscadal 17 leanúint leis an misean seo.

Ar ámharaí an tsaoil, mar aitheantas ar obair luachmhar Thionscadal 17, tá an Dr Connie Kelleher agus a foireann i roinn seandálaíochta faoi uisce rialtas na hÉireann rinne deonaigh cead dúinn tumadóireacht a dhéanamh ar an longbhriseadh an séasúr seo. a bhfuilimid an-bhuíoch as.

Tá saol na ndaoine seo go léir fite fuaite isteach i bhfabraic an Lusitania scéal. Bhain go leor alt agus foilseachán leas as a gcuid iarrachtaí an fhírinne a shaothrú.

Turas isteach san am atá caite

Éiríonn sé níos casta na míreanna i ngrianghraif agus físeáin a aithint de réir mar a théann gach séasúr thart. Tá doimhneacht an uisce, na teochta agus na coinníollacha dromchla ar fad ag iarraidh an Lusitaniaoidhreacht dochreidte ón radharc. Is turas isteach san am atá thart é gach tumadóireacht a dhéantar.

Tugadh cuireadh dom a bheith páirteach le Peter agus Tionscadal 17 le linn shéasúr 2024. Tá mo ghnó tumadóireachta teicniúil bunaithe sa Téalainn, agus is fada an lá ó bhí mé ag tumadh in uisce fuar. Dhíphacáil mé mo chulaith thirim chun a fháil amach nach raibh sé oiriúnach don fheidhm a thuilleadh, agus mar sin thairg Peter a chuid spártha dom.

Íomhá suíomh an tionscadail 2024

Rinne mé deifir chun ticéad a chur in áirithe, ach mar gheall ar an éiginnteacht an gceadófaí nó nach gceadófaí tumadóireacht, ba turas sorcóir-coaster nóiméad deireanach a bhí ann a thóg mé go dtí taobh na ndugaí – shábháil ag idirghabháil na seandálaithe.

Bhí súil agam gur turas níos réidhe a bheadh ​​ann aistriú ar ais go dtí an t-uisce fuar. Bhuail mé le Peadar ag a bhunáit, thosaigh mé ag ullmhú mo threalamh agus ag baint úsáide as trealamh spártha Peter, lámhainní tirime agus veist téite. Ó, an só!

Chuamar ar aghaidh go Cionn tSáile an tráthnóna sin, agus an lá dár gcionn bhuail mé leis an bhfoireann agus muid ag lódáil agus ar aghaidh amach go dtí láthair na loinge. Meascán aisteach de sheanlámh ó ar fud na hEorpa agus SAM a bhí ann, ach ní raibh mé in ann a bheith i gcuideachta níos fearr.

Bhí sé ar intinn agam ligean don rogha smacht a bheith agam ar mo ego, ag obair suas mo ghléas ar an gcéad lá agus ag roghnú an tsliocht éasca a bheith agam ag an stáisiún briseadh amach.

Mearbhall ar an gcomhthéacs

Tá cur síos déanta agam cheana ar an méid a tharla ar na heasláin tosaigh sin. An lá dár gcionn choinnigh na gasúir ar ais le go bhféadfainn dul isteach, ach an uair seo bhí na lámhainní tirime mhallaithe agam le haghaidh roinnt seanfhliuch tiubh.

Shliocht mé mar faded an solas comhthimpeallach; bhí an raic le feiceáil i mo sholas tóirse 5m ón mbun.

Tá an raic ag dul in olcas go scanrúil, agus tá an príomh deic suite ar bharr na ndeiceanna eile sa limistéar seo, rud a chuireann mearbhall ar chomhthéacs na ndéantán.

Ní féidir ach le cleachtas doimhneacht-mhuirir an Chabhlaigh Ríoga sna 1950idí dlús a chur leis an bpróiseas ach, in ainneoin a chuid iarrachtaí, má fhéachann tú go géar ar roinnt pócaí staire léimeann tú amach, le cabhair ó uillinn do sholas tóirse.

Ar na capsúil ama, a bhí á dtabhairt amach mar chun dúshlán a thabhairt don ionsaí comhshaoil, bhí pota seomra suite in aice le hiarsmaí tochta. Níorbh fhéidir an íoróin a bhaineann le pota aireagail a fheiceáil agus é faoi ghlas i tumadóireacht trí huaire an chloig ag 12°C i gculaith thirim a fuarthas ar iasacht gan comhla pee!

Bhí mo chuid ama bun os cionn ró-ghasta, agus threoraigh strobes an bealach ar ais go dtí an líne ascent. D’athshlánaigh mé mo mharcóir agus bhog mé suas go dtí na barraí chun socrú isteach sa ghrúpa, agus mé ar crochadh ann ag smaoineamh ar ollmhór na dtascanna a bhí le sárú ag Tionscadal 17.

Is iomráiteach an aimsir sa chuid seo den domhan. Níl sé neamhghnách taithí a fháil ar cheithre shéasúr in aon lá amháin, rud a chuireann casta breise ar an misean.

Ancaire-winch i limistéar an bhogha

Séideadh amach an lá dár gcionn mar gheall ar airde na dtonn, ach an mhaidin dár gcionn d’fhill muid lán dóchasach. Bhí an líne lámhaigh i bhfeidhm, rud a d'fhág go raibh ár dtreoshuíomh éasca.

Na strobaí a chuir an socrú líne ar mo shuaimhneas, shnámh mé amach, ag tuscadh thar cuaille mór-trastomhas. An rud nach raibh ann, níor dhearmad mé go dtí ina dhiaidh sin, nuair a d’aithin an taighdeoir Stuart é mar an crann, é briste agus ina luí trasna bharr na raice.

Tar éis líne an chrainn, chuir frámaí móra miotail timpeall 3m trasna, fillte cosúil le naipcín, mearbhall ar an bpictiúr. Chabhraigh Stuart liom arís na píosaí a chur le chéile níos déanaí – bhí mé ag féachaint ar na frámaí balla sna seomraí paisinéirí den dara rang.

Arís ag rith as an am, d'fhill mé ar an líne le tosú ar mo ardú ag an am céanna le Roal Verhoeven. Nuair a shroich mé an stáisiún briseadh amach, thosaigh mo frith scamhóg ag líonadh!

De shíor ag caitheamh mo bhuacachta agus ag scaoileadh mo PO 2 , Thuig mé go raibh mo chomhla caolaithe uathoibríoch (ADV) ag sceitheadh. D'fhreagair mé trí mo chomhla dill ar bord a mhúchadh, rud a bhí i bhfad níos éasca ná dul go dtí an stad sreafa le lámhainní tiubh. Chríochnaigh mé an chuid níos luaithe den dí-chomhbhrú tríd an comhla a shruthlú le haghaidh dill nuair is gá.

Bhí an líne aistrithe tar éis casadh timpeall an lámhaigh, ag salachar na barraí dí-chomhbhrú. D'fhreagair Roal ar dtús, agus chuidigh Darron Bedford agus mé féin leis an líne a réiteach, cosúil le cúpla rinceoir Morris. Nuair a bhí sé saor scaoil an stáisiún srutha amach, agus thosaigh an dí-sruthán.

Séasúr maith

Léirigh an réamhaisnéis lá tumadóireachta amháin eile, agus gur séasúr maith a bheadh ​​i gcúig lá as gach seachtar ar an gcead. Rithfinn an dill de láimh ar m'aonad don tumadóireacht seo, mar ní raibh na codanna agam chun an ADV a shocrú.

D'fhág muid Cionn tSáile timpeallaithe ag ceo tiubh ach ar a suaimhneas ag an scipéir a nádúr sealadach. Cinnte go leor, tar éis leathuaire agus achar beag ón gcladach tháinig an ghrian amach, agus an ceo glanta go leor chun a thaispeáint dúinn rolla mall leath-mhéadar ag dromchla na farraige, ag druidim ón deisceart.

Nuair a shroicheamar an longbhriseadh chuamar síos go gasta, chonaic cuid den fhoireann a bhí ag dul chuig na teileagraif an lá roimhe. Rith mé fadlíne amach chun smaoineamh ar scála a fháil. Trí tumadóireacht, agus an oiread sin fágtha gan fionnadh.

Arís eile chuaigh muid trasna an phota seomra, ag tabhairt faoi deara comhthionól aisteach de phíopaí a chreidtear a bheith chun uisce a théamh chuig na cábáin den dara rang. Go han-tapa ar fad chas mé an tumadóireacht. Ag aisghabháil mo ríl, d'fhág muid an bun chun tús a chur leis an ascent fada agus dí-chomhbhrú.

Chuir an ball foirne deiridh na barraí saor agus thosaigh muid ag sileadh, ag socrú isteach sa chroch-am 150-nóiméad le boredom i mbaol i gcónaí, mar go bhféadfadh aon dul i léig sa tiúchan ag an gcliath deiridh a bheith agat.

Ag treisiú an phointe seo, ghlan Vic an lúb agus tharraing sé a bhéal as, ag fágáil é féin le béal iomlán rubair agus uisce. Chas Darron agus mé féin ar aghaidh le chéile agus thug siad an umar ocsaigine do Vic, a bhog trasna chun é a thógáil. Cinn Cool i réim. Chuireamar críoch leis an tumadóireacht, agus tháinig deireadh lenár séasúr 2024.

Tim le baill eile d'fhoireann expedition 2024

Ar na baill d’fhoireann an turuis a bhí i láthair ach nach bhfuil luaite thuas bhí Rez Soheil, an taighdeoir Paddy O’Sullivan agus an Sealgair Farraige criú John Gillen agus Kevin Shanahan.

TIONSCADAL LUISÍN 17, le Peter McCamley Roimh Thionscadal 17, ní raibh ceadúnas tumadóireachta ach ag an tumadóir teicniúil Éireannach Eoin McGarry Lusitania. Mar sin féin, nuair a sé caillte teileagraf loinge Le linn tumadóireachta neamhúdaraithe in 2017, ardaíodh ceisteanna suntasacha i nDáil Éireann (an teach íochtair de pharlaimint na hÉireann), ag léiriú ísealphointe do Lusitania baint déantán. Daingníodh an dea-chaidreamh atá againn le Gregg Bemis mar gheall ar ár dtiomantas chun an ceann is mó a athlonnú Lusitania déantán in Éirinn, davit loinge, ó leithreas poiblí i dTuaisceart Éireann go dtí an Old Head Museum i gCionn tSáile. Thóg sé sin muid beagnach 18 mí de chruinnithe le hoifigigh áitiúla agus rialtais. Gregg Bemis Thug Gregg cead dúinn tumadóireacht a dhéanamh Lusitania in 2016, agus chruthaigh ár misean comhroinnte chun an fhírinne taobh thiar dá tóin poill tapa a nochtadh nasc láidir. Sa bhliain 2021, bliain i ndiaidh a bháis, fuaireamar rochtain ar na coirí faoi dheireadh, áit ar thóg Vic Verlinden grianghraif díobh as a chéile, iad ar fad slán agus mar sin ag cur amhras ar an teoiric fadbhunaithe go raibh pléascadh guail-deannaigh ann. Ó bunaíodh Tionscadal 17, le baill foirne ar nós Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown agus Jimmy Lyons, tá an monaplacht tumadóireachta briste againn ar Lusitania. Le hocht mbliana agus 10 n-aistear anuas, d’éascaíomar an iliomad tumadóirí ó ar fud na cruinne chun cuairt a thabhairt ar an longbhriseadh, rud a réitigh an bealach le go mbeidh níos mó fós le déanamh. Go ríthábhachtach, tá feasacht ardaithe againn Lusitaniatábhacht stairiúil agus a ról i múnlú an domhain ina mairimid inniu. Tá Eoin McGarry ar phríomhbhord Mhúsaem na Seancheann anois, in éineacht le Con Hayes agus Padraig Begley, ar bhronn Gregg an Lusitania. In 2023, don chéad uair le hocht mbliana agus sa tríú bliain faoina húinéireacht nua, diúltaíodh cead dúinn dár dtumadóireacht 2024 Lusitania. D'eascair an cinneadh seo as an gcaidreamh dúshlánach a bhí againn leis na húinéirí nua agus as rialacháin sriantacha gan ghá a fhorchur. Ar an drochuair, is cosúil go bhfuil sé seo á thiomáint ag coinbhleachtaí pearsanta agus fonn an mhonaplacht a bhí ann roimhe seo a athbhunú. Ceadúnas rialtais Seans go bhfuil úinéireacht ag an músaem Lusitania ach ní leis ghrinneall na farraige ná uiscí teorann na hÉireann ina luíonn an longbhriseadh é. Tá sé ordaithe ag ár gceadúnas i gcónaí nach gcuirfimid isteach ar an longbhriseadh ach go n-aolaimid os a chionn chun sonraí a bhailiú, agus ní raibh difríocht ar bith i mbliana. Ar ámharaí an tsaoil, fuaireamar an ceadúnas rialtais riachtanach, agus leanadh lenár gcuid oibre mar a bhí beartaithe. Ba é Tionscadal 17 an t-aon fhoireann a tumadóireacht Lusitania i mbliana, agus bhí na sonraí a bhailíomar uathúil. Nuair a bheidh sé curtha faoi bhráid an Dr Connie Kelleher ag an Aonad Seandálaíochta Faoi Uisce cuirfear ar fáil go poiblí é, mar is gnáth. Tá súil againn go gcinnfidh an músaem dul i gcomhar linn amach anseo. Idir an dá linn, táimid ag dul ar aghaidh le pleananna dár dturas 2025. Tá an-iarracht déanta ag Stuart agus Vic sa tionscadal seo, agus tá an obair ar fad curtha le chéile ag Mark Skillen, a choimeádann láithreán gréasáin Tionscadal 17 nuashonraithe. Ba mhaith liom freisin aird a tharraingt ar thiomantas Rez Soheil, a bhí in éineacht liom ar gach tumadóireacht aonair ó cuireadh tús leis an tionscadal. Is é an ball foirne tumadóireachta is faide atá ag obair i dTionscadal 17, le timpeall 50-60 tumadóireacht, 30-40 uair an chloig d'am bun ar. Lusitania, agus thart ar 150 uair an chloig san iomlán in uisce. In éineacht le Barry McGill, bhí Rez lárnach i a aimsiú agus a ghnóthú an Lusitania davit. Dóibh siúd ar mian leo dul níos doimhne fós i scéal an Lusitania, leabhar Vic Verlinden Lusitania - An Bailiúchán Faoi Uisce tugann sé forbhreathnú iomlán agus tá 240 íomhá ann, lena n-áirítear iad siúd a tógadh thar thréimhse cúig bliana ag doimhneacht 92m, grianghraif stairiúla agus léaráidí. Tá 4 leathanach sa leabhar clúdach crua A200 agus cosnaíonn sé £36 – is é £19.50 an seachadadh.

Tim Lawrence (Grianghraf: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE úinéireacht Taisce Davy Jones (DJL) ar Koh Tao i Murascaill na Téalainne, ag cabhrú le tumadóirí a gcuid scileanna a thabhairt níos faide ná tumadóireacht scúba mar chaitheamh aimsire. Ritheann sé freisin an Club Taiscéalaithe SEA. Is taiscéalaí raic teicniúil agus uaimheanna clúiteach, agus ball den Explorers Club Nua-Eabhrac, is Traenálaí Teagascóra Teicniúil PADI/DSAT é.

