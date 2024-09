Faigh cóip sínithe de Deep Blue Steve Backshall ag GO Diving Show ANZ

An GO Tumadóireacht Taispeáin ANZIs é an príomhchainteoir ar an bPríomhchéim ná an láithreoir teilifíse, an nádúraí agus an t-eachtránaí mór le rá Steve Backshall. Is údar cumasach é freisin, tar éis dó go leor leabhar a bhfuil glactha go maith leo a scríobh, agus beidh sé ag síniú a dhéanaí - Deep Blue: Mo Thurais Aigéin – tar éis a chuid cainteanna.

Deep Blue: Mo Thurais Aigéin

Tóg anáil dhomhain… Bhí Steve Backshall naoi mbliana d’aois an chéad uair a chonaic sé siorc, agus é ar saoire lena theaghlach sa Mhalaeisia. Ba é an tús le spéis ar feadh an tsaoil leis na 'tiarna farraige', agus an saol aigéanach timpeall orthu.

Thug a ghairm bheatha mar dhuine de na nádúraithe agus taiscéalaithe is mó tóir ar domhan go dtí áiteanna iomadúla faoi uisce é, go leor acu nach bhfaca daoine eile riamh é. Agus bhí sé ina fhinné freisin ar an meath uafásach atá tagtha ar fhortún áitritheoirí fiáine ár n-aigéin le 50 bliain anuas.

Deep Blue: Mo Thurais Aigéin

Is leabhar é Deep Blue atá á dhéanamh ar feadh an tsaoil: meascán iontach de chuimhní cinn, taistil, agus eolaíocht mhuirí agus imshaoil ​​a thugann ar thuras dodhearmadta muid ar iliomad saol an uisce: ó fhásaigh faoi uisce agus foraoisí báistí go héabhlóid na laochra aigéin. cosúil leis an turtar farraige agus an bán mór, ó bhunús shaol an aigéin go dtí staid na bhfarraigí bána bána agus na sceireacha coiréil atá ag meath go tapa. Is litir ghrá é chuig ár n-aigéan luachmhar agus caoin rallying maidir le cad is gá dúinn a dhéanamh chun iad a shábháil.

Níl ach 200 cóip ar fáil (100 clúdach crua – $55, 100 cúl bog – $25) ag GO Diving Show ANZ, mar sin molaimid go láidir réamhordú chun do chóip a dhéanamh slán. Beidh leabhair réamhordaithe ar fáil lena mbailiú ón limistéar sínithe leabhar le linn na n-amanna sínithe sainithe, agus tabharfar tosaíocht dóibh siúd a dhéanann réamhordú.

Faigh cóip shínithe de Deep Blue Steve Backshall ag GO Diving Show ANZ 3

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 28-29 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Céim, Céim na hAstráile/na Nua-Shéalainne, an Chéim Inspioráide agus an Chéim Theicniúil – a bheidh ina óstach ar an iliomad cainteoirí ó ar fud an domhain, chomh maith le go leor gnéithe idirghníomhacha a oireann d’óg agus d’aosta, ó eispéiris tumadóireachta VR, a linn taispeántais, agus go leor eile.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Mheall an 2024 GO Diving Show UK, atá ina chúigiú bliain anois, níos mó ná 10,000 duine i láthair thar an deireadh seachtaine, agus chuimsigh sé achar de 10,000 méadar cearnach de spás taispeántais, agus tá sé mar aidhm ag leagan na hAstráile agus na Nua-Shéalainne an leibhéal seo a bhaint amach sna blianta amach romhainn.

Tá iontráil chuig an seó tionscnaimh GO Diving ANZ go hiomlán saor in aisce - cláraigh anseo chun do thicéid a fháil le haghaidh imeacht tumadóireachta 2024 san Astráil gan dabht. Tá go leor páirceála ar an láthair agus is furasta an t-ionad a fháil le go leor roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine eipiciúil a cheiliúrann gach cineál tumadóireachta.