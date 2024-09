Faigh spreagtha agus faigh amach faoi áiteanna tumadóireachta na hAstráile ag GO Diving Show ANZ

An druidim go tapa GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ, a bheidh ar siúl ag an Sydney Showground ó 28-29 Meán Fómhair agus le cead isteach SAOR IN AISCE, geallúintí go leor de chainteanna faisnéiseach, oideachasúla agus taitneamhach, taispeántais, taispeántais agus eilimintí idirghníomhacha, is cuma cén leibhéal taithí tumadóireachta atá agat - agus is é an Inspiration / Céim ANZ an áit iontach chun níos mó a fháil amach faoi dheiseanna tumadóireachta áitiúla - agus a bheith spreagtha ag roinnt cur i láthair iontach.

I measc na gcainteoirí ar an gCéim Inspiration / ANZ tá:

Beidh Roni Ben-Ahron ag caint faoi na hOileáin Fhilipíneacha

Roni Ben-Ahron

Beidh an t-abhcóide turasóireachta inbhuanaithe agus saineolaí tionscail Roni Ben-Ahron ar Chéim an Inspioráide ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair ag taispeáint éagsúlacht dochreidte na hOileáin Fhilipíneacha.

Ag éalú an domhain chorparáideach ar an mbarr go dtí an domhain, tá Roni le 15 bliain anuas i dtionscal na turasóireachta tumadóireachta. Tar éis di a bheith ag obair i sé thír, i róil oibríochtúla agus díolacháin agus margaíochta, thit sí i ngrá le tumadóireacht Áise-Aigéan Ciúin. Deir sí ‘Is é an áit a théigheann an éagsúlacht agus na dathanna an croí agus go lonraíonn siad mar léarscálaí maidir le cuma an aigéin’. Is é an sprioc atá aici cleachtais turasóireachta tumadóireachta inbhuanaithe a chur chun cinn ina mbíonn tumadóirí ar fud an domhain i gceist.

Éagsúlacht Dochreidte na hOileáin Fhilipíneacha

Tá na hOileáin Fhilipíneacha ar cheann de na cinn scríbe tumadóireachta is fearr ar domhan. Lonnaithe i gcroílár an Triantán Coiréil, bainfidh tú sult as an mbithéagsúlacht is mó ar domhan: sceireacha coiréil beoga, raiceanna, saol peiligeach dochreidte, critters neamhchoitianta, agus topagrafaíocht uathúil.

Foghlaim faoi na cinn scríbe tumadóireachta is fearr sna hOileáin Fhilipíneacha, cad is féidir leat a bheith ag súil le fáil i ngach ceann acu, agus conas is féidir leat iad a fheiceáil le Atlantis Dive Resorts agus Liveaboards.

Tá rogha ag tomhaltóirí inniu; is féidir leat an branda a roghnú bunaithe ar shraith luachanna a mheasann tú a bheith tábhachtach. An bhfuil iarrachtaí comhshaoil, for-rochtain pobail agus oideachas tábhachtach duit? Foghlaim faoi conas is féidir leat tionchar a imirt agus tú ag tumadóireacht le Atlantis Resorts agus Liveaboards!

Beidh Torrey Klett ag cur béime ar shaothar Sea Shepherd san Astráil

Torrey Klett / Sea Shepherd

Is neamhbhrabúis caomhnaithe mara é Sea Shepherd Australia ag baint úsáide as gníomh díreach ar líne tosaigh an chogaidh i gcoinne truaillithe plaisteacha sna haigéin; iascaireacht mhídhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialaithe; straitéisí millteach bainistíochta beatha muirí; agus bagairtí eile ar éiceachóras an aigéin agus a áitritheoirí.

Beidh Torrey Klett, Comhordaitheoir Caibidle do Sea Shepherd Sydney, i láthair ar shaincheisteanna caomhnaithe mara atá os comhair na hAstráile agus an domhain inniu ar Chéim ANZ / Inspiration ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair, agus conas is féidir linn athrú brí a chur i bhfeidhm.

Bhí lúcháir ar Torrey tabhairt faoi iarrachtaí caomhnaithe mara tar éis di a bheith ina Máistir Traenálaí PADI don Tumadóir Scúba in Hondúras. Creideann sí go bhfuil gach duine freagrach as an gcaomhnú, agus teastaíonn uaithi go mbraitheann tú go bhfuil an chumhacht agat a bheith páirteach agus difríocht a dhéanamh chun na haigéin a bhfuil grá againn chomh hard sin a chosaint.

Beidh Terry Cummins ag taitneamh as an tumadóireacht amach ó Queensland

Terry Cummins

Beidh Terry Cummins, duine a bhfuil clú agus cáil air as an tionscal ag caint faoi iontais uiscí Queensland agus é ar stáitse an ANZ ag GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.

Tá an Dr Terrence (Terry) Cummins ina Uachtarán ar Dive Queensland, agus duine mór le rá sa phobal domhanda tumadóireachta, chomh maith le grianghrafadóir aitheanta faoi uisce, scríbhneoir, agus mar iar-fheidhmeannach sinsearach le tumadóir. oiliúint gníomhaireachtaí.

Tá Terry ina chomhalta faoi láthair ar roinnt coistí comhairleacha Rialtais agus ENR a bhaineann le tumadóireacht, turasóireacht, reachtaíocht, agus inbhuanaitheacht ghnó, agus tá liosta fada de ghradaim agus de ghnóthachtálacha mór le rá aige, lena n-áirítear ceapachán mar Chomhalta de Chlub na dTiscéalaithe. Nua-Eabhrac agus ‘Ord of Australia Medal’ as an méid a chuir sé le tumadóireacht scúba.

Cluiche Tumadóireacht ar Chósta Queensland

Tógfaidh Terry tú ar a grianghraf aistear ó theorainn theas Queensland go dtí an bhfad ó thuaidh agus áirítear leis an tumadóireacht iontach a fhaightear ar an Mhórsceir Bhacainneach Mhór agus ar an gCoiréal. Tabharfaidh sé aghaidh freisin agus cuirfidh sé ceisteanna ar na tuairimí diúltacha atá ann go mícheart i roinnt meáin faoi riocht an Mhórsceir Bhacainneach, agus ag an am céanna leagfaidh sé béim ar na seirbhísí uathúla a chuireann baill Dive Queensland ar fáil do thumadóirí cuairte.

Beidh Nays Baghai ag tabhairt leat taobh thiar de na radhairc de Diving Into The Darkness - clár a osclaíonn an seó ar an Satharn

Nays Baghai

Is scannánóir neamhspleách agus cruthaitheach faoi uisce é Nays Baghai, agus beidh sé ar an Inspiration Stage ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.

Bunaithe i Sydney, is céimí é de chuid scoil scannán náisiúnta AFTRS na hAstráile, agus thosaigh sé ar phríomhscannán mar stiúrthóir, Ghinealach, a bhuaigh Féile Scannán Sydney 2020 agus tá sé ag sruthú anois ar Amazon Prime ANZ.

A dhara gné, Cluiche Tumadóireacht isteach sa dorchadas, le cainteoir Príomhchéime Jill Heinerth, a bhuaigh Féile Scannán Idirnáisiúnta Santa Barbara 2024. Taispeánfar an scannán iontach seo ag GO Diving Show ANZ maidin Dé Sathairn chun tús a chur le himeachtaí.

Chomh maith lena chuid oibre fada mar stiúrthóir, cineamatagrafaí agus eagarthóir, tá 30 duais buaite ag Nays as a ghearrfhoirm agus grianghrafadóireacht oibre. Áirítear lena phunann cliant Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Tumadóir Magazine, Turasóireacht Astráil agus go leor eile.

Mar chineamatagrafaí agus mar ghrianghrafadóir faoi uisce, tá raon leathan deimhnithe tumadóireachta ag Nays a chuireann ar a chumas oibriú i dtimpeallachtaí éilitheacha nach bhfuil rochtain ag criúnna scannán traidisiúnta orthu.

An Do Dhéanamh a Dhéanamh: Taobh thiar de Láithreacha Tumadóireachta Sa Dorchadas

Léimeann an stiúrthóir il-hyphenate Nays Baghai rúin a ghnéscannáin faisnéise a bhfuil duaiseanna buaite aige faoin seanscéal Jill Heinerth. Sa chur i láthair seo, clúdaíonn Nays raon leathan ábhar, lena n-áirítear:

An Léim oiliúint ag teastáil chun an tionscadal a bhaint

Sonraí doiciméad casta scannáin, lena n-áirítear scripteanna, cláir scéil, léaráidí lámhaigh agus eile

An liosta iomlán de phluais agus áiteanna eile scannánú faoi uisce....

An raon gan teorainn dúshlán a bhíonn ag an bhfoireann

An próiseas eagarthóireachta gargantuan

Na rioscaí agus na buntáistí a bhaineann le breathnadóirí

Na cosúlachtaí idir déanamh scannán agus tumadóireacht theicniúil

Cuireann Danny Charlton comhairle ar fáil maidir le cuairt a thabhairt ar an Indinéis

Danny Charlton

Ag smaoineamh ar cuairt a thabhairt ar an Indinéis ar thumadóireacht saoire? Ansin déan cinnte go dtiocfaidh tú chun éisteacht le comhairle saoi na hIndinéise taistil tumadóireacht gúrú Danny Charlton ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.

Beidh Danny ar an ANZ / Inspiration Stage ag tairiscint neart leideanna agus comhairle úsáideacha maidir le cuairt a thabhairt ar an tír iontach seo, áit a bhfuil cuid de na tumadóireacht is fearr ar domhan.

Tá BS ag Danny i Staidéar Turasóireachta agus d'oibrigh sé i Meiriceá corparáideach ar feadh roinnt blianta sula ndeachaigh sé ar fhiontair chun na hIndinéise. Tháinig conradh bliana chun cinn go dtí bualadh le agus phósadh Angelique agus saol buan expatria.

Tá sé paiseanta faoi thallann áitiúil a fhorbairt tríd oiliúint agus treoir. Chuaigh sé i gcomhairle le húinéirí Lembeh Resort maidir le forbairt táirgí i 2001 agus d'oscail an lamháltas tumadóireachta ag an ionad saoire an bhliain dár gcionn. Forbraíodh an táirge Pas go Paradise go luath – rud a thug deis do thumadóirí iniúchadh iomlán a dhéanamh ar Sulawesi Thuaidh.

Tá Danny ar thús cadhnaíochta i bhforbairt áiseanna tumadóireachta Lembeh Resorts agus Murex Resort ar an gcaighdeán is airde, le taitneamhachtaí fairsinge.

Beidh James Hunter ag caint faoi sheandálaíocht faoi uisce

James Hunter

Is é James Hunter Coimeádaí na hOidhreachta Cabhlaigh agus na Seandálaíochta de chuid Músaem Muirí Náisiúnta na hAstráile, agus beidh sé ag tabhairt cur i láthair iontach ar an ANZ/Inspiration Stage ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.

Fuair ​​James PhD sa tseandálaíocht mhuirí ó Ollscoil Flinders in 2012, agus MA sa stair agus i seandálaíocht stairiúil ó Ollscoil Florida Thiar in 2001.

Tá baint aige le réimsí na staire agus na seandálaíochta muirí le breis agus scór bliain anuas agus ghlac sé páirt in imscrúdú ar roinnt suíomhanna longbhriste suntasacha sna Stáit Aontaithe, lena n-áirítear fomhuireán Cogadh Cathartha Mheiriceá. HL Hunley agus Longbhriseadh Emanuel Point, galún Spáinneach a raic i gCuan Pensacola, Florida, sa bhliain 1559.

Rinne taighde dochtúireachta Shéamais iniúchadh ar stair agus ar sheandálaíocht na gcosaintí bád toirpéid a d’úsáid na cabhlaigh choilíneacha agus luath-náisiúnta na hAstráile agus na Nua-Shéalainne. Ceapadh é ina ról ag an músaem i mí Eanáir 2015, agus ghlac sé páirt i roinnt dá thionscadail seandálaíochta muirí, lena n-áirítear suirbhéanna longbhriseadh ar an gcéad fomhuirí san Astráil AE1 i Nua-Ghuine Phapua, cúrsóir éadrom an Dara Cogadh Domhanda HMAS Perth (I) san Indinéis, agus cuardach agus sainaithint ar shuíomh scriosta HMB James Cook Endeavour sna Stáit Aontaithe.

Beidh Holly Wakely ó Blue Horizon Diving ag iarraidh spreagadh a thabhairt don Chéad Ghlúin Eile de thumadóirí

Holly Wakely

Tumadóireachta teagascóir agus beidh ceannaire an turais Holly Wakely ar an ANZ/Inspiration Stage ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair, ag leanúint lena misean chun níos mó daoine a spreagadh chun dul i mbun tumadóireachta.

Ag 21 bliain d'aois, tá breis agus 2,000 tumadóireacht críochnaithe ag Holly cheana féin agus is Stiúrthóir Cúrsa PADI í. Ach thosaigh a turas i bhfad níos luaithe, agus í ceithre bliana d’aois, nuair a fuair sí a grá don domhan faoi uisce den chéad uair. Ba é an paisean a thug uirthi ná an PADI Junior a phíolótú Máistir Dive clár. Is breá le Holly anois tumadóireacht ar gach leibhéal a mhúineadh, go háirithe do na páistí.

Síneann grá domhain Holly don tumadóireacht níos faide ná an teagasc. Comhreáchtálann sí an Blue Horizon Diving YouTube cainéal, ag roinnt eachtraí tumadóireachta agus leideanna do gach duine. Eagraíonn agus treoraíonn Holly turais tumadóireachta ar fud an domhain freisin.

Is breá léi a paisean a roinnt le daoine eile ach is cuí léi. Tá sé mar aidhm aici níos mó daoine a mhealladh isteach sa phobal tumadóireachta, lena n-áirítear páistí atá paiseanta faoin aigéan!

Ó thumadóir óige go stiúrthóir cúrsa: gabháil leis an gcéad ghlúin eile

Roinneann Holly Wakely, iar-tumadóir óige a bhfuil iompú ina Stiúrthóir Cúrsa air, straitéisí chun an chéad ghlúin eile tumadóirí a mhealladh trí shruthanna éagsúla meán. D'athraigh turas Holly cé hí í mar thumadóir agus duine aonair. Tá sé mar aidhm aici daoine eile a spreagadh agus tacú le tumadóirí óga agus iad ag tabhairt faoina dturas aonair, ag tógáil pobal tumadóireachta cuimsitheach. Coinníonn Holly i dteagmháil le tumadóirí óige trí líonraí meáin shóisialta mar YouTube agus TikTok, agus pléann sé conas a mhúnlaíonn siad seo todhchaí na tumadóireachta.

Beidh an Dr Matias Nochetto de chuid Diver Alert Network ag tabhairt léirithe inspioráideacha agus oideachasúla

Matias Nochetto

Beidh Leas-Uachtarán measúil Diver Alert Network ar Sheirbhísí Leighis, an Dr Matias Nochetto, ag tabhairt cur i láthair inspioráideach agus oideachais ag an gcéad ócáid. GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.

Tá an Dr Nochetto ag obair le DAN ó 2006. Tá sé ina chomhstiúrthóir ar an gclár oideachais leighis leanúnach DAN-UHMS, agus ina bhall dáimhe ar go leor cúrsaí agus cláir leigheas tumadóireachta náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tháinig sé ina tumadóireacht teagascóir (1999) le linn scoil leighis, rud a thug air comhaltacht chliniciúil agus thaighde trí bliana a chríochnú sa leigheas hipearbarrach agus tumadóireachta chun an dá phaisean a chomhcheangal.

