Tá taithí na mblianta ag Deborah Dickson-Smith ag iniúchadh an domhain thuas agus faoi uisce, agus tugann sí an taithí seo chuig Diveplanit Travel, ag tabhairt isteach cinn scríbe tumadóireachta nua dá gcliaint - agus anois chuig an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ lucht féachana ar 28-29 Meán Fómhair.

Bí spreagtha don chéad eachtra eile! Tabharfaidh cur i láthair Deb isteach cinn scríbe tumadóireachta atá ag teacht chun cinn lena n-áirítear:

Halmahera – an 'Nua Raja Ampat' mar a thugtar air in Oileáin Molucca na hIndinéise; Romblon – d’fhógair sé príomhchathair nua macra-tumadóireachta sna hOileáin Fhilipíneacha; Mikomoto – an chathair casúr le caith cloiche ó Thóiceo; agus Srí Lanca – ceann scríbe raic nua-inrochtana do dhaoine a bhfuil meirg orthu.

Clúdóidh sí freisin deiseanna tumadóireachta nua sa Micrinéise, lena n-áirítear Pohnpei agus Majuro, a osclaíodh mar gheall ar eitiltí nua le Nauru Airlines.

Faigh spreagtha don chéad eachtra eile le Deborah Dickson-Smith 2

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 28-29 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Céim, Céim na hAstráile/na Nua-Shéalainne, an Chéim Inspioráide agus an Chéim Theicniúil – a bheidh ina óstach ar an iliomad cainteoirí ó ar fud an domhain, chomh maith le go leor gnéithe idirghníomhacha a oireann d’óg agus d’aosta, ó eispéiris tumadóireachta VR, a linn taispeántais, agus go leor eile.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Mheall an 2024 GO Diving Show UK, atá ina chúigiú bliain anois, níos mó ná 10,000 duine i láthair thar an deireadh seachtaine, agus chuimsigh sé achar de 10,000 méadar cearnach de spás taispeántais, agus tá sé mar aidhm ag leagan na hAstráile agus na Nua-Shéalainne an leibhéal seo a bhaint amach sna blianta amach romhainn.

Tá iontráil chuig an seó tionscnaimh GO Diving ANZ go hiomlán saor in aisce - cláraigh anseo chun do thicéid a fháil le haghaidh imeacht tumadóireachta 2024 san Astráil gan dabht. Tá go leor páirceála ar an láthair agus is furasta an t-ionad a fháil le go leor roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine eipiciúil a cheiliúrann gach cineál tumadóireachta.