Treoir Bronntanais: 7 leabhar nua do thumadóirí

Bhí mé ag léamh An Tumadóir & An Cócaire nuair a ghlaoigh cara ar an bhfón. Laistigh de chúpla nóiméad dúirt sé: “Is dócha gur léigh tú An Tumadóir & An Cócaire?" Níor tharla sé sin domsa riamh roimhe seo, agus is dóigh liom gur “leabhar na huaire” é seo.

Mura bhfuil sé léite agat go fóill, b’fhéidir go gcuimhneoidh tú ar an scéal nuachta ó 2013 a spreag é, faoi bhád tugaí ón Nigéir a chuaigh go tóin poill go han-tapa i gcúinsí amhrasacha, ag gabháil dá chriú 12 faoi na deiceanna.

Nuair a glaodh ar fhoireann tumadóirí sáithiúcháin a bhí ag obair sa cheantar le déanamh cad is annamh a bhíonn siad ag súil a dhéanamh – siúil timpeall taobh istigh de longbhriseadh sa raon doimhneacht 30m chun coirp daonna a bhaint – bhí ionadh orthu nuair a tháinig siad ar dhuine den chriú, an galley. cócaire, fós beo tar éis níos mó ná dhá lá gafa sa chuid is iargúlta den soitheach.

Ní haon milleán é sin mar is “howdunnit” é an leabhar seo, a rianaíonn go mion an méid a tharla go dtí seo agus, go ríthábhachtach, cad a tharla ina dhiaidh sin. Tá cúpla casadh san eireaball air freisin a chuir iontas orm go cinnte.

Is déantóir scannán é an t-údar agus seo é leabhar a chláir faisnéise faoi scéal marthanais neamhghnách faoi uisce, ina bhfuil íomhánna bunaidh ó theorainneacha claustrofóbach an chabhail.

Tá an scéal leagtha amach aige go han-soiléir, idirscartha le codanna de na malairtí bunaidh idir na tumadóirí, a long rialaithe agus Harrison an cócaire, agus tá an cur chuige seo an-éifeachtach.

An iarracht tarrthála

Má tá cáineadh agam – agus gur beag an méid é – is é is cuma leis, ar mhaithe lena shoiléireacht ar fad, go bhfuil an t-údar chomh fonnmhar sin ar an léitheoir a chinntiú. Faigheann gach uile phointe. Ciallaíonn an cinneadh seo go dtagann méid áirithe athrá isteach.

Éiríonn leis seo tar éis an chéad leath den leabhar, áfach. Mar chodarsnacht leis sin, tá eachtra níos déanaí ann ina bhfuil an misean tarrthála beagnach curtha as an áireamh nuair nach dtugann na tumadóirí aird ar phríomhcheist. Réitítear an cás ar imeall na haille chomh tapa agus chomh tobann sin go raibh sé deacair dom a léiriú go cruinn conas a tharla sé – agus fós a dhéanamh.

Ní bhaineann aon cheann de seo leis an bhfíric gur léamh spreagúil mothúchánach é seo, agus tá léamh éasca ag Olsen air – cé, mar is léir sna caibidlí deiridh, ní raibh sé éasca dó taighde agus scríobh a dhéanamh. Is fiú go mór an scéal iontach seo an t-am réasúnta gearr a thógfaidh sé ort a léamh.

Foilseacháin Dived Up, ISBN: 9781909455610

Cladach bog, 15x23cm, 176pp, £20

Cameos Triantán Coiréil: Bithéagsúlacht & an Tromlach Beag,

le Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Bíonn sé deacair i gcónaí a buille faoi thuairim cén foilsitheoir Dived Up a bheidh le teacht ach, mar An Tumadóir & An Cócaire Léiríonn, nach bhfuil a roghanna níos lú ná suimiúil.

Léigh mé an réamhtheachtaí go Cameos Triantán Coiréil, a tugadh air Ag Croílár an Triantáin Choiréil, nuair a tháinig sé amach in 2021 agus shíl sé gur comhleá den scoth a bhí ann de théacs láidir agus grianghrafadóireacht faoi uisce.

Is macra-ghrianghrafadóir an-mhaith é Alan Powderham agus, mar atá anois, chuaigh sé i gcomhar leis an mbitheolaí mara Sancia van der Meij chun dul faoi chraiceann an “tromlach beag” d’éisc bídeacha agus d’inveirteabraigh atá mar chuid den Ind-Aigéan Ciúin. reef-saol.

Chuaigh an leabhar roimhe seo i bhfeidhm chomh mór sin, go háirithe ar an gcaoi ar chloígh sé le dearcadh an tumadóir scúba, gur ritheamar sliocht sé leathanach i Diver iris a roinnt ar an áthas. Cameos Triantán Coiréil a tháirgtear san fhormáid tábla caife ró-chearnach céanna agus cruthaíonn sé gach beagán chomh maith.

Tá go leor leabhar léite agam ina bpiocann grianghrafadóirí amach a gcuid seatanna is fearr agus ansin déanann siad roinnt ceannteidil iontacha caibidle agus téacs uaigneach chun na roghanna a chosaint, ach tá Powderham agus van der Miej ró-choinsiasach le titim isteach sa gaiste seo.

Roghnaítear agus grúpáiltear na pictiúir ar chúis mhaith – de réir cineáil ainmhithe sa chás seo – agus cé gur beag focal iad, is míreanna faisnéise iad a roghnaítear go cúramach a léiríonn an bunsmaoineamh agus a fhágann an léitheoir ag smaoineamh gurbh fhiú cuimhneamh orthu.

Tá claonadh ag íomhánna Powderham i dtreo an taobh dorcha – tá sé ar dhuine de na grianghrafadóirí sin atá in ann seasamh in aghaidh an ghríosa a chuid pictiúr a dhéanamh pop – agus toisc go mbíonn siad ag fuiliú go himeall na leathanach agus isteach ar a chéile is é an éifeacht atá aige ná réimse radhairc an léitheora a thuilte, mar ar tumadóireacht, rud a fhágann go bhfuil an taithí níos tumtha.

Ní féidir liom a rá níos fearr ar phictiúrleabhar go bunúsach ná mar a bheadh ​​ar an gceann seo a léamh arís agus arís eile. Measaim go mbainfidh an chuid is mó de na breathnóirí ar shaol na mara taitneamh as, agus go háirithe go mbainfidh grianghrafadóirí faoi uisce taitneamh as.

Foilseacháin Dived Up, ISBN: 9781909455573

Cúl crua, 22x30cm, 224pp, £45

52 Tasc: Grianghrafadóireacht Faoi Uisce,

le Alex Mustard

52 Tasc Sraith leabhar ó Ammonite Press faoi ghnéithe de grianghrafadóireacht – an uair dheireanach a d’fhéach mé bhí 14 theideal ann, idir ábhar ó dhubh go bán agus drone go sráid agus Instagram grianghrafadóireacht.

Anois tá tiomnaithe grianghrafadóireacht faoi uisce eagrán ó údarás nach lú oirirce ná Alex Mustard na Ríochta Aontaithe féin, ar ar éigean gur gá a cháilíochtaí a athrá.

Cosúil leis na teidil eile sa tsraith, Grianghrafadóireacht Faoi Uisce comhdhéanta de luach bliana de thascanna ceardlainne seachtainiúla “atá deartha chun bunscileanna a thógáil, spéiseanna a leathnú agus cruthaitheacht chun tús a chur leis”, gan trácht ar íomhánna scoite a tháirgeadh.

I measc na dtascanna atá ann, ó shármhacra foirfe an tsaoil a fháil ar ghrinneall na farraige go dtí úsáid chruthaitheach an tsolais atá ar fáil le haghaidh grianghraif ghiúmaracha de raiceanna, agus bíonn comhairle sholadach ach nach bhfuil ró-theicniúil ag gabháil le gach ceann díobh, agus spás le haghaidh nótaí.

Tá eochair ag gach ceann de na 52 tasc a thaispeánann na cineálacha tascanna atá i gceist, cibé acu ainmhí mór, cara, comhdhéanamh, ríomhaire, iasc, soilsiú, macra, radharcra, teicníocht, uillinn leathan nó raic. Tá an leabhar lán le seatanna spreagthacha Mustard, painéil leideanna agus an saghas scríbhneoireachta díreach a chinntíonn go dtagann a chomhairle chun críche. Oibríonn an cur chuige simplí chun aird a dhíriú ar phríomhghnéithe.

Clúdaíonn cuid de na tascanna tionscnaimh ar nós dul isteach i gcomórtais nó léiriú iris covershots (is maith a fheiceáil ar cheann de na sár-údar Diver Clúdaigh a úsáidtear mar shampla de cén fáth a bhfuil chomh beag íomhánna in ann seasamh le hiomaíocht na gclúdaigh iolracha).

Is í an fhadhb nach bhfuil dabht ar bith a tharla duit ná nach bhfuil ach fíorbheagán tumadóirí ar fud an domhain, seachas lucht tumadóireachta uisce te, an t-ádh go bhfuil rochtain acu ar na láithreacha éagsúla a theastaíonn chun na tionscadail seo go léir a chomhlíonadh, ar bhonn rialta cinnte.

Is léir go dtuigeann Mustard é seo: “Tá tascanna cruthaithe agam ar féidir iad a chur i gcrích go príomha i tumadóireacht nó lá oiriúnach tumadóireachta,” a deir sé sa réamhrá. “Tá sé i gceist iad a chomhlánú go garbh in ord, seachas go roghnófá na cinn is fearr leat.” Mar sin is dóigh liom gurb é an teachtaireacht ná an méid is fearr is féidir leat a dhéanamh.

Don chuid is mó de ghrianghrafadóirí faoi uisce atá dáiríre faoi fhéinfheabhsú, is próiseas taitneamhach é léamh tríd an leabhar seo a fhágann go mbeidh neart smaointe acu le tabhairt faoina gcéad turas eile.

Ammonite Press, ISBN 9781781454893

Cúl crua, 21x14cm, 128pp, £12.99

Siorcanna, Ghathanna & Chimaeras ar Chósta Thoir Mheiriceá Thuaidh,

le David A Ebert & Marc Dando

Leanann an treoir allamuigh spéisiúil seo ceann eile a ndearna mé athbhreithniú air roimhe seo, nuair a thug mé faoi deara go ndearnadh é a tháirgeadh beagnach ró-álainn chun an baol a bheith ann go gcuirfí gruama agus cluas le madraí sa pháirc.

Bhí an treoirleabhar sin don bhliain 2020 tiomnaithe don Eoraip agus don Mheánmhuir, agus mhaígh go raibh sé ar an gcéad treoir allamuigh chun na 146 speiceas ar fad a fhaightear i bhfarraigí a bhfuil rochtain éasca orthu ón RA a chlúdach. Clúdaíonn an leabhar nua seo cladach Atlantach SAM agus Cheanada agus téann sé níos mó ná é sin le 173 speiceas, go nádúrtha le forluí suntasach.

Áiríonn sé na elasmobranchs a fhaightear timpeall ar oileáin Atlantacha mar na Bahámaí agus Beirmiúda, ag síneadh siar go Murascaill Mheicsiceo chomh fada le Leithinis an Iúcatan, agus lena n-áirítear roinnt speiceas domhainfharraige is annamh a fheictear.

Chun siorcanna lóchrainn a ghlacadh mar shampla randamach, gheobhaidh tú leathanach tosaigh le grianghraf daite, agus ina dhiaidh sin beidh trí leathanach ag léiriú cruthanna agus marcanna coirp, agus ansin treoir mhionsonraithe faoin bhfianadh sula gcuirfimid isteach ar na naoi speiceas.

I gcás gach ceann díobh seo tá léaráidí cliathánach agus aergagrafacha níos fearr ag Dando againn, cur síos mionsonraithe, gnáthóg, bitheolaíocht, stádas Liosta Dearg an IUCN, raon doimhneachta, toisí ag céimeanna éagsúla aibíochta agus sonraí eochracha eile (tá an eochair ar an flap clúdach tosaigh), chomh maith le léarscáileanna dáileacháin.

Murar féidir leat an rogha aiste bia atá ag siorc lóchrainn glas a aimsiú anseo, is dócha nach mbeidh.

Scríobhann David Ebert, stiúrthóir cláir ar Ionad Taighde Siorcanna an Aigéin Chiúin agus sealbhóir go leor post eile a bhaineann le elasmobranch, le soiléireacht mhór faoi gach speiceas idir roinnt caibidlí níos ginearálta. Tá caibidil ann freisin atá tiomnaithe don chaomhnú ag Sonia Fordham ó Shark Advocates International. Leabhar tagartha amháin tarraingteach cuimsitheach é seo.

Preas Ollscoile Princeton, ISBN: 9780691206387

Cúl crua, 18x22cm, 430pp, £35

Gozo & Comino tumadóireacht,

le Richard Salter (2ú eagrán)

B’fhéidir gur dara heagrán atá ann ach is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil an oiread sin tóir ar na hoileáin Mháltais ag tumadóirí na Breataine agus na mór-roinne, agus tá dian-iomaíocht ann le fada an lá chun treoirleabhair tumadóireachta deifnídeacha a sholáthar dóibh.

Creidim gurbh é seo an chéad cheann a rinne neamhaird de Mhálta féin agus díriú ar an dá oileán thuaidh. Tá ciall leis seo toisc go roghnaíonn go leor cuairteoirí tumadóireachta iad féin a bhunú ar Gozo, agus tá neart ann chun iad a choinneáil ar áitiú ann.

Toisc gur féidir le grúpaí neamhspleácha tumadóireachta ar an gcladach iniúchadh a dhéanamh ar na hoileáin Mháltais tá níos mó éilimh ar threoleabhair ná mar a d’fhéadfadh a bheith in áiteanna eile ina bhfuil an tumadóireacht eagraithe go príomha ag ionaid tumadóireachta.

Tháinig leabhar Salter le feiceáil den chéad uair i 2017. Bhí sé suite go maith mar tumadóir áitiúil teagascóir le dlúth-eolas oibre ar na suíomhanna, agus chuir sé leis an eolas reatha a roinnfeadh sé le cliaint le tuilleadh taighde agus grianghrafadóireacht chun na bearnaí a líonadh.

Níl san eagrán athbhreithnithe seo ach suíomh nua amháin, raic na Hephaestus, rud a thugann an t-iomlán go 72 – a bhformhór (58) thart ar Gozo.

Chun an taifead Hephaestus is tancaer ola 60m é a chuaigh d’aon ghnó idir 30-40m ar doimhneacht ag Xatt I-Ahmar, gar do nithe is díol spéise cheana féin Karwela, Cominoland agus Xlendi. Déanann an leabhar, ina bhfuil cur síos mionsonraithe, léarscáileanna agus grianghraif, taifead ar athruithe ar shuíomhanna reatha agus nuashonraítear faisnéis faoi na hionaid tumadóireachta.

Tharla an titim drámatúil ar an bhFuinneog Azure, a d’iompaigh sé isteach ina shuíomh tumadóireachta iomlán nua tar éis an rud a bhí dócha aeons, díreach mar a chuaigh an chéad eagrán i gcló, ach d’éirigh le Dived Up an leabhar a tharraingt ar ais agus é a leasú sa leasainm. ama.

“Tarlaíonn sé go raibh léarscáil agus scríobh an tsuímh nua a chuir Richard le chéile ina dhiaidh sin, a luaithe a bhí an vis socraithe, fíor go mór mór,” a deir an foilsitheoir Alex Gibson liom. San eagrán nua tá grianghraf nua Pete Bullen de na ‘Azure Alps’ a d’eascair as agus cúpla tweaks eile den téacs. “Níor tharla aon rud chomh drámatúil an uair seo, buíochas le Dia!”

Mar a luann Gibson, tá feabhas agus athnuachan déanta ar loingseoireacht agus ar chuma an leabhair, agus é ar intinn é a dhéanamh níos fusa tumthaí a aimsiú i ngach ceann de na cúig réimse.

Foilseacháin Dived Up, ISBN 9781909455580

Cladach páipéir, 184pp, 23x16cm, £20

Siorcanna: Achoimre Ghearr den tSiorcóir,

le Daniel C Abel

Tairiscint eile siorcanna ó Princeton, d'fhéadfaí an leabhar seo a fheiceáil ag an am seo den bhliain mar líonadh stocála. Tá sé tarraingteach ina bhealach féin freisin, óna chlúdach éadach le stampa scragall air. Tá an maisitheoir Marc Dando ar ais le sosanna téacs i stíleanna éagsúla líníochta líne, ach tá an coincheap bunaithe ar thuairimí Daniel Abel, eolaíocht mhuirí SAM ollamh a dhéanann sainfheidhmiú ar éiceolaíocht agus fiseolaíocht siorcanna.

Is faisnéis ilghnéitheach í atá roinnte ina 100 iontráil aibítre, agus is é an dea-scéal ná go gcloíonn sé leis an bhfíorfhocal hackneyed faoi shiorcanna a bheith níos lú de bhagairt do dhaoine ná mar atá daoine do shiorcanna (meanshaol) i bhfabhar an saghas rudaí a rinne mé. Níl a fhios agam ach is mian liom a bheith.

Seo blaiseadh de, ó mhír bheag ar ainmneacha aisteacha siorcanna ag díriú ar an Happy Eddie Shyshark: “Cén fáth gur siorc cúthail é? Mar gheall ar, nuair a bhíonn sé faoi bhagairt ag creachadóirí cosúil le Cape Fur Rónta, tá sé de nós ag rolladh isteach i liathróid a bhfuil a eireaball ag clúdach a súile. Ar an ábhar sin, tugtar Siorcanna Donut ar an speiceas freisin.

“B’fhéidir agus é sin á dhéanamh, spreagann an siorc na Rónta Cape Fur, a bhíonn go minic spraíúil, chun cluiche a chaitheamh ‘an siorc a chaitheamh’ seachas é a ithe.” Beidh ort é a léamh le fáil amach cá as a dtagann an giotán ‘Happy Eddie’ – nó chun taitneamh a bhaint as ainmneacha eile ar nós an siorc phallic agus an siorc líreacáin.

Gheobhaidh tú tuairimí suimiúla ar ghnéithe cosúil le doghluaisteacht tonach nó “feiging báis”; cúram tuismitheora: “Níl aon cheann ann. Nach leor é nach n-itheann siorcanna a sliocht?” agus robáil úll mar bhealach chun greim na siorcanna a thuiscint.

Is mó i bhfad níos mó ná leabhar grinn atá anseo ach fágann sé gur féidir an t-ábhar atá dáiríre a dhíleá a dhéanamh. Bronntanas beag deas do thumadóir siorcanna.

Preas Ollscoile Princeton, ISBN 9780691252612

Cúl crua, 12x18cm, 168pp, £10.99

Leabhar Beag na Míolta,

le Robert Young & Annalisa Berta

Chuir “leabhar beag” eile ó Princeton mé i gcuimhne dom i bhformáid clúdach crua agus i stíl an Observer Sraith de leabhair de mo óige saor in aisce,. Tá sé mar chuid de shraith a chlúdaíonn topaicí ó chiaróga agus féileacáin go crainn agus aimsir, gach ceann acu le tuiscint leabhair do pháistí ach a bheadh ​​míthreorach toisc go bhfuil sé dírithe go simplí ar dhaoine a bhfuil grá acu don dúlra.

Arna léiriú go grinn ag Tugce Okay mar aon le rogha grianghraf, cuireann an leabhar póca-mhéid a lán fíricí isteach ina 160 leathanach beag agus tá sé feiliúnach don taisteal. Go pearsanta, b'fhearr liom formáid atá ag teacht lena ábhar ollmhór, go háirithe i dtéarmaí léaráidí, ach tá an cló beag agus an dearadh éasca go leor le dul i mbun caibidlíochta.

cosúil Siorcanna, bíonn an leabhar ag dul ó thopaic go topaic, ag clúdach bitheolaíocht, iompar agus caomhnú deilfeanna agus muca mara chomh maith leis na míolta móra móra, agus tá sé dea-scríofa agus faisnéiseach.

Má tá bronntanas beag á lorg agat do chara nó do ghaol céiticeach, b’fhéidir duine ar mhaith leis dul chuig na báid faire míolta móra agus tú amuigh ag tumadóireacht, is fiú go mór smaoineamh air seo.

Preas Ollscoile Princeton, ISBN 9780691260129

Cúl crua, 10x16cm, 160pp, £12.99

