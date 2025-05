GoProanna i ngach áit a dtéim

Is grianghrafadóir faoi uisce é EKREM PARMAKSIZ a dhéanann speisialtóireacht i siorcanna, ach cé gur bhain sé taitneamh as síocháin an domhain faoi na tonnta tráth, tá imní air go bhfuil an rochtain éasca ar cheamaraí ardchaighdeáin ag athrú an domhain sin ina mhianach ábhair ar mire. An bhfuil an gine as an mbosca cheana féin - cad a dhéanann tú? tú smaoineamh?

Sula ndeachaigh mé isteach i saol na tumadóireachta, bhraith mé i gcónaí gur pláinéad i bhfad i gcéin a bhí san aigéan. Le linn mo óige, ba rud é an domhan faoi uisce le meas a bheith agam ó chian, trí chláir faisnéise teilifíse. Álainn, mistéireach agus beagáinín imeaglach.

Níor fhás mé aníos timpeall air, ní raibh mé i mo shnámhaí de réir nádúir, ach rud éigin faoin tost thíos, an easpa meáchain, an domhan i bhfolach díreach faoi na tonnta – tharraing sé orm.

Níorbh iad na gairdíní coiréil gorma gan teorainn agus na scoileanna éisc ag casadh cosúil le stoirmeacha airgid na haon tarraingtí a bhí agam. Bhí mé meallta chuig siorcanna ó bhí mé i mo pháiste. Ní sa ghnáth-lorg sceitimíní, Jawsbealach spreagtha, ach rud éigin níos doimhne.

Cé go raibh páistí eile scanraithe ag scannáin nó ag íomhánna de shraitheanna fiacla géara, ba mise a bhí ag breathnú trí chiclipéidí, ag sceitseáil siorcanna i imeall mo leabhar nótaí scoile agus ag impí go gceadófaí dom féachaint ar chláir faisnéise faoi shiorcanna ar an teilifís.

Bhí rud éigin fúthu: cumhachtach, ársa, míthuiscint. Ní hamháin gur creachadóirí a bhí iontu domsa, ach siombailí de shaol fiáin a mhair ar feadh na milliún bliain. Níor mheas mé gur arrachtaigh iad. Chonaic mé rúndiamhair.

Is cuimhin liom radharc a fheiceáil i gclár faisnéise faoin dúlra sna 1990idí inar timpeallaíodh tumadóirí ag siorcanna. Bhí an t-uisce socair. Shleamhnaigh na siorcanna timpeall orthu cosúil le taibhsí. Caithfidh gur athchóirigh mé na híomhánna sin dosaen uair. Ba mhaith liom a bheith ann, a cheap mé. Ba mhaith liom iad a thuiscint, ní eagla a bheith orm rompu.

Ag tumadh

Ar dtús, ní raibh uaim ach tumadóireacht a dhéanamh. Is domhan é an t-aigéan nach mbíonn taithí cheart ag formhór na ndaoine air riamh. Feiceann siad an dromchla – tonnta, frithchaitheamh, dath – ach ní chloiseann siad an tost thíos, ná ní fheiceann siad drámaí beaga na beatha ar sceir: iasc clown ag cosaint a bhaile, turtar ag sleamhnú trí shraith solas na gréine, siorc sceire ag gearradh tríd an ngorm cosúil le comhartha ceiste.

Clownfish ag cosaint a bhaile

Ba é an pointe tosaigh ná an t-uisce a mhothú timpeall orm, snámh gan mheáchan i measc na gcréatúr sin nár chonaic mé ach i leabhair agus ar scáileáin. Ach idir mo chéad shliocht agus mo chéadú ceann, thuig mé nach raibh sé leor é a fheiceáil. Theastaigh uaim é a shamhlú.

Níor leag mé amach a bheith i mo ghrianghrafadóir faoi uisce. Níor thóg mé ceamara chun ealaín a chruthú, ar a laghad ar dtús, ach chun cuimhneamh.

Ansin, ba bhealach é le haistriúchán a dhéanamh: chuimhneacháin ró-leochaileacha, ró-ghearra a thógáil, agus iad a reo ar feadh tréimhse fada go leor le go bhfeicfeadh daoine eile an rud a chonaic mé. Ionadh. Ciúineas. Saol.

Grianghrafadóireacht faoi uisce Ní raibh sé faoin íomhá foirfe. Ba bhealach é chun uafás a aistriú – bealach chun píosa den tost agus den rúndiamhair a thabhairt ar ais do dhaoine eile le feiceáil. Ba chomhrá gach íomhá: ní hamháin “féach cad a chonaic mé” ach “féach cad atá i mbaol a chailleadh againn”.

Gormacha osréalaíocha

Tá breis agus 18 mbliana ann ó thosaigh mé mar grianghrafadóireacht faoi uisce ealaíontóir. Rud a thosaigh mar iarracht chun gormacha osréalaíocha na farraige a ghabháil, níorbh fhada gur tháinig sé chun bheith ina obsession faoi na siorcanna. Paisean simplí a bhí ina chuspóir go luath ina dhiaidh sin.

Agus áit éigin sa phróiseas, thuig mé nach raibh mé tagtha chun bheith i mo thumadóir le ceamara ach i mo scéalaí, duine a tharla a bheith ag obair i ngorm.

Bhí tráth ann nuair a thum mé sa chiúnas, ach le himeacht na mblianta tá rud éigin ag athrú. Thosaigh an t-idirghníomhú gan bhriseadh sin le beatha na mara ag dul i léig agus ag éirí níos deacra a aimsiú.

An cineál ciúnais a bhíodh thart orm tráth agus mé ar foluain idir uisce agus gan mheáchan, tá rud éigin iomarcach ag dul i bhfeidhm orm anois: úsáid leanúnach GoPro, lonrú dearg na soilse taifead, an ruaig ar “urchar amháin eile”.

Tá na físcheamaraí seo i ngach áit a dtéim ar fud an domhain – ar mhaidí, soilse ag splancadh, daoine ag déanamh ainlithe ní chun an sceir a fheiceáil, ach chun í a ghabháil.

Ní raibh sé i bhfad ó shin, rogha a bhí ann ceamara a thabhairt leat ar thumadóireacht – rud a bhí curtha in áirithe dóibh siúd a raibh oiliúint, foighne nó cuspóir. Anois, is beag nach bhfuiltear ag súil leis. GoPro ceangailte le gach ceann masc-strap, calafort cruinneacháin i ngach lámh, soilse ag splancadh agus na paparazzi faoi uisce ag dul ag obair. Uaireanta mothaíonn sé amhail is dá mbeadh níos mó ceamaraí gníomhaíochta ná iasc faoin uisce.

Tá an tumadóireacht níos lú faoin tumadóireacht féin agus níos mó faoin ábhar. I ngach áit a bhféachaim feicim ceamara eile ar mhaide agus tumadóir eile níos dírithe ar an scannán ná ar an nóiméad. Tá sé amhail is dá mba sheit scannáin atá sa sceir, agus gach turtar ina réalta cáiliúil, gach siorc ina chaimeo gearrthéarmach, gach ceann coiréil ina chúlra.

Masc síos, ceamara amach

Ar mo chéad tumadóireacht, sula raibh ceamara agam fiú, bhraith gach rud naofa. Ciúin. Gan scagadh. Ní raibh mé ag smaoineamh ar uillinneacha ná ar scannáin, bhí mé díreach le súile móra, ag snámh trí shaol nach raibh cúram air an raibh mé ag breathnú.

Anois? Bhí mé ar thumadóireacht inar beagáinín daoine a fheiceann an aigéan. Masc síos, ceamara amach, ag tóraíocht gearrthóga cosúil le tioncharóirí faoi uisce.

Ag lorg an lámhaigh airgid

Chonaic mé tumadóirí ag bualadh a mbealach i dtreo capaill mhara, ag líonadh stáisiún glantacháin nó ag dul i ngleic os cionn na sceire díreach chun an "seiceáil airgid" a fháil, agus an sceir ag coinneáil a hanála agus na héisc ag scaipeadh. Cé gur uirlis a bhí sa GoPro tráth, mothaíonn sé anois cosúil le frithghníomh.

Táim i bhfad ó bheith i gcoinne ceamara – conas a d’fhéadfainn a bheith, nuair a bhíonn ceann lánfhráma an-ghairmiúil agam? – ach dá mhéad a thumaim, is ea is mó a bhíonn fonn orm ar na chuimhneacháin chiúine, neamhthaifeadta sin, an cineál nach bhfeicfidh aon duine eile choíche. Na cinn nach dteastaíonn eagarthóireacht ná postáil ná ceadú uathu, ach cuimhne amháin.

Nuair a bhíonn ceamaraí i ngach áit, is annamh a bhíonn daoine i láthair. Tá tumadóireachtaí grúpa níos cosúla le tacair scannán ar snámh. Bhí mé ar thumadóireachtaí inar bhrúigh tumadóirí thar núdibraincigh gan amharc, ag ruaigeadh turtar, ag eitilt orlach ó leonéisc díreach chun an pictiúr foirfe a fháil.

Tuigim an tarraingt agus an fonn láidir an nóiméad foirfe sin a ghabháil – an turtar ag sníomh trí ghathanna na gréine, an siorc ag scuabadh isteach ón doimhneacht. Is cuimhní cinn iad seo ar mhaith linn a choinneáil, a roinnt, a chruthú go raibh muid ann.

Bhí na chuimhneacháin sin agam inar cosúil go gcoinníonn fráma foirfe an t-iontas go léir a mhothaím. Ach áit éigin ar an mbealach, mothaíonn sé amhail is dá mba rud é gur stop go leor againn ag tumadh agus gur thosaigh muid ag táirgeadh ábhair.

An ruaig

Anois táim ag smaoineamh cad atá á chailleadh againn sa phróiseas. Ní hé na ceamaraí an rud a chuireann isteach orm ach an práinn. An ruaig. An chaoi a dtarraingíonn sé sinn as láthair. An chaoi a n-athraíonn sé teagmháil chiúin le siorc ina imeacht stáitse. An chaoi a mbriseann sé dlúthchaidreamh tumadóireachta - conas, in ionad uafás a roinnt, a dhéanaimid iomaíocht ar son uillinneacha.

Uair amháin, ní dhearna treoraithe tumadóireachta ach an bealach a threorú, ag léiriú na rudaí ceilte a d’fhéadfaimis a chailleadh: scairpéisc camoufláilte i gcoiréal, ribí róibéis níos glaine ag damhsa i ndéanamh anamóin mara, cuisle mall cúcamar mara faoinár gcroí. eitíScéalaithe a bhí iontu, ní hamháin ceannairí, léirmhínitheoirí na sceire.

Ach le déanaí, tá a lámha lán – ní le sclátaí ná le pointeoirí sceireacha ach le GoProanna. Ar mhaidí, le soilse, i gcalafoirt chruinneacháin. Níl sé neamhghnách anois treoraí a fheiceáil ag scannánú gach nóiméad, ag casadh an cheamara ar ais i dtreo an ghrúpa le haghaidh selfies faoi uisce, nó ag tóraíocht turtar chun an gearrthóg foirfe a fháil do ríl Instagram an tsiopa.

Is airgeadra é an t-ábhar

Uaireanta bíonn meas agam air. Is cuimhneachán deas é an scannán, agus tá aithne mhaith acu ar na huillinneacha. Tá mé tagáilte i ríleanna buaicphointí atá eagarthóireachtaithe go hálainn, agus admhaím go bhfuil sé fionnuar mé féin a fheiceáil ag snámh sa ghorm, frámaithe ag coiréil agus solas na gréine cosúil le rud éigin as scannán nádúir.

Ach tá cuid eile díom ag cailleadh an tseanluas. An ciúineas. An aird phearsanta. Anois is minic a bhíonn an treoraí níos mó ina cheamara ná ina nádúraí. Uaireanta, bíonn siad chun tosaigh leis an GoPro agus an grúpa ag imeacht óna chéile. Uaireanta, bíonn siad ag scannánú in ionad a bheith ag tabhairt faoi deara an chréatúr neamhchoitianta sin a shnámh mé díreach tharainn.

Ní hé a locht féin é — is é an cultúr atá tógtha againn é. Is airgeadra anois é an t-ábhar. Ba mhaith le siopaí cur chun cinn. Ba mhaith le tumadóirí cuimhneacháin. Agus déanann treoraithe, atá gafa áit éigin idir sábháilteacht, scéalaíocht agus na meáin shóisialta, iarracht é ar fad a dhéanamh.

Cruinniú casúir

Is cuimhin liom cás an-aisteach sna Maildiví nuair a tháinig muid trasna ar scoil mhór casúir, mórán acu.

Ag bogadh go mall, a gcorp ag gearradh an uisce cosúil le hiarsmaí ársa, a gcinn ag scuabadh ar chlé agus ar dheis amhail is dá mba rud é go raibh siad ag scanadh le haghaidh níos mó ná creiche amháin - ag scanadh le haghaidh síochána, b'fhéidir.

Buille faoi thuairim? Níorbh fhéidir le beirt threoraithe tumadóireachta, a bhí ceaptha seasamh go socair, iad féin a stopadh ach cic a thabhairt i dtreo na scoile, agus ceamaraí GoPro ina mbáis. Go crua. Díocasach. Ró-thapa. Ansin, i gceann nóiméid, bhí na siorcanna imithe.

Le beagán sceartáin dá n-eireabaill, bhí siad imithe ar ais sa ghorm amhail is nárbh ann dóibh riamh. D’fhill na treoraithe ar an ngrúpa go náireach, an ceamara fós ag taifeadadh ach folamh.

Ar ais ar an mbád chuaigh mé chucu agus luaigh mé a gcuid focal féin ar ais: “Is iad na teagmhálacha is dochreidte ná na cinn ina bhfanann tú socair – agus ina ligeann tú don aigéan teacht chugat.”

Lig don aigéan teacht chugat

Tá fíricí tábhachtacha eile le cur san áireamh freisin. Is féidir le húsáid iomarcach ceamaraí físe faoi uisce iarmhairtí éagsúla comhshaoil, eiticiúla agus praiticiúla a bheith aige.

Féadann sé cur isteach ar an saol mara agus damáiste fisiceach a dhéanamh do ghnáthóga – d’fhéadfadh tumadóirí le ceamaraí teagmháil a dhéanamh le sceireacha coiréil leochaileacha agus mallfhásacha nó iad a chiceáil de thaisme. D’fhéadfadh roinnt speiceas a bheith ró-chleachtaithe le láithreacht an duine, rud a fhágann go bhfuil siad níos leochailí do chreachadóirí nó do phoitseáil.

Agus tóir grianghrafadóireacht faoi uisce is féidir le láithreacha a bheith plódaithe, rud a fhágann go ndéantar dochar don éiceachóras agus go dtitfidh cáilíocht thaithí na gcuairteoirí.

Cineál draíochta

Faoi uisce, tá cineál draíochta ann nach aistríonn go físeán – chuimhneacháin nach n-oibríonn don cheamara. Nóiméid nach bhfuil ach... TáAgus tá súil agam nach ndéanaimid dearmad nach gá gach rud a thaifeadadh.

Is fearr a bhraitheann daoine roinnt rudaí sa nóiméad, sa chiúnas, i gcuideachta sceire a bhí ag insint scéalta i bhfad sular bhrúigh muid 'taifead' riamh.

Na laethanta seo, fanaim siar. Ligim do na ceamaraí dul i mbun oibre chun tosaigh. Breathnaím ar an sceir taobh thiar díobh ag socrú síos arís. Éistim leis an tost ag teacht ar ais.

Mar domsa, níor bhain tumadóireacht riamh leis an méid a d’fhéadfainn a thabhairt abhaile. Ba é an rud a d’fhéadfainn a fhágáil i mo dhiaidh – torann, ruaig, ego – agus an rud a d’fhéadfainn a iompar i mo chuimhne amháin a bhí ann. Ní cúlra d’ábhar é an aigéan ach domhan beo, análaithe. Agus uaireanta, sílim nach bhfuil ár scannán tuillte aige ach ár n-aird iomlán.”

