Hal Watts: bás an Uasail Scuba

D’imigh titan eile de chuid tumadóireacht fhoircneach SAM: fuair Hal Watts bás in Ocala, Florida ar 88 Nollaig in Ocala, 7 bliain d’aois. Chuaigh sé ar scor ón tumadóireacht tar éis sraith ocht stróc le blianta beaga anuas.

Rinne Watts a ainm trí thumadóireacht dhomhain aeir, cé gur beag an rogha a bhí ag tumadóirí caitheamh aimsire nuair a thosaigh sé sa spórt go luath sna 1960idí ach é sin a dhéanamh ar aer agus foghlaim conas an próiseas a bhainistiú chomh sábháilte agus is féidir.

Chuige sin tá baint freisin ag Watts, ar tugadh “Mr Scuba” air, agus é ag ceapadh na cainte is cáiliúla sa spórt: “Déan do tumadóireacht a phleanáil - tumadh do phlean".

Cuireadh é seo, a deir sé, in oiriúint go simplí ón mana a bhí cloiste aige agus é ina phíolóta óg príobháideach: “Déan d'eitilt a phleanáil - eitilt do phlean.” Nuair a thosaigh sé ag tumadóireacht ba ghnách leis na tumadóirí dul chuig an uisce gan aon fhocal a mhalartú faoina raibh ar intinn acu a dhéanamh agus iad faoi uisce, a dúirt sé uair amháin.

Fógra beag, céim mhór

Rugadh Watts ar 10 Meitheamh, 1935 agus d’aimsigh sé tumadóireacht scúba 20 bliain ina dhiaidh sin agus é ag obair dá chéim mháistreachta i Scoil Dlí John Marshall in Atlanta, Georgia. Níor lean sé leis an tumadh aonair sin go dtí sé bliana ina dhiaidh sin, agus faoin am sin bhí sé tar éis bogadh go Orlando, Florida. Nuair a thug sé fógra beag do scúba-fheisteas úsáidte i nuachtán i 1961, shocraigh sé ar whim é a cheannach.

Mhol an díoltóir do Watts an Lámhleabhar US Navy Tumadóireacht sular bhuail sé leis ag linn snámha óstán le haghaidh léiriú praiticiúil ar an trealamh. Bhí a chéad tumadóireacht uisce oscailte ag baint úsáide as an trealamh go dtí doimhneacht de thart ar 15m ar 22 Feabhra, 1962 i Crystal River, áit a thuairiscigh sé a bheith spooked ag manatee, ach faoin am sin bhí sé hooked ar an spórt nua.

Later that same year he set up his shop Florida Diver’s Supply (FDS), from where he started oiliúint cave-divers and, from 1963, issuing the first FDS Cave Diver certification cards.

The year he set up the school he was also offered the post of oiliúint director and first open-water teagascóir for the National Association of Skin Diving Schools (NASDS) by its founder John Gaffney, becoming NASDS’s sole trainer of cave-divers.

Go ndearna December Watts an méid a dúirt sé a bhí ina chéad tumadh domhain, go 75m. Thar na blianta ina dhiaidh sin dhéanfadh a chlub tumadóireachta speisialta an Daichead Fathom Scubapros go leor tumthaí chuig an doimhneacht sin agus níos faide ar aghaidh ar an aer i bhFlorida.

In 1967 Watts set an official world record for deep air dives after reaching a depth of 119m, and in 1970 set a cave depth record of 127m. That year he also published the first teagascóir manual for extended range deep diving, and commissioned Ned DeLoach to produce the film Tumadóireacht domhain i Wakulla Springs.

Rachadh sé ar aghaidh chun seisear tumadóirí aeir domhain eile a thraenáil, lena n-áirítear a iníon Scarlett, a shocraigh taifead ban de 129m i 1999. An bhliain sin leag an tumadóir Briotanach Mark Andrews taifead na bhfear de 158m faoi theagasc Watts freisin. Ba é an bród a bhí air ná gur threoraigh sé 9 tumadóir ón dáta 9/99/55 chun doimhneacht idir 100m agus 127m a bhaint amach ar an aer gan aon timpiste a bheith ann.

Go luath chuig an gcóisir

Bhí Watts ina chomhbhunaitheoir le Tom Mount agus seisear eile den Chumann Náisiúnta um Thumadóireacht Uaimheanna (NACD) i bhFlorida i 1969.

Is é an rud a thosaigh mar Florida Divers Supply faoin mbliain sin tar éis athrú ina Scoileanna Feannadhachta Stáit Florida (FSSS), le ceithre shuíomh i bhFlorida agus bunáit sa Mhuir Chairib i St Lucia. Bhí an FSSS ag eisiúint cártaí deimhniúcháin um Thumadóir Uaimheanna ó 1970 i leith.

Hal Watts san oifig

In 1988 it was renamed the Professional Scuba Association (PSA) and in 1995 went international as PSAI, an agency that could claim to have originated almost three decades earlier than any other that had offered certification at diver and teagascóir levels in both recreational sport and technical diving.

As an extended range teagascóir trainer for the PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC and TDI agencies, Watts was qualified to teach deep air, nitrox, extended-range nitrox, trimix, rebreathers, full-face mask, culaith thirim, cave, cavern, DPV and wreck penetration. He was an teagascóir evaluator/certifier for NASE, PDIC and SSI, a PADI master scuba diver trainer and a rebreather instructor-trainer for many makes of CCR.

Watts has also been credited with coming up with the idea of the octopus rialtóir, which he developed with Scubapro and Sportsways.

Ráitis réalta

Sa bhliain 1990 bhí Watts ar cheann de na chéad thumadóirí caitheamh aimsire a thumadh an t-iarchladach cáiliúil ón gCogadh Cathartha Monatóireacht a dhéanamh ar amach ó chósta North Carolina le Gary Gentile, Billy Deans agus Steve Bielinda, agus thumadh sé an 75m-doimhneacht freisin Andrea Doria amach Nua-Eabhrac.

Na raiceanna Seapánacha ag Truk Lagoon agus an Lusitania línéir in Éirinn – in aghaidh comhairle, chuir sé oiliúint ar a úinéir Gregg Bemis chun tumadóireacht rathúil 90m a dhéanamh ar an longbhriseadh – chríochnaigh sé a liosta raic is fearr leis.

Fuair ​​Watts Gradam SSI Platinum Pro le níos mó ná 10,000 tumadóireacht faoina chrios nuair a d’éirigh sé as an tumadóireacht, rud a choinnigh a leas i PSAI. Tumadóir Scúba Chaith an Stiúrthóir Eagarthóireachta Mark Evans seachtain shiamsaíochta ar bord an Cat Uisce liveaboard sna Bahámaí ar ais i lár na 2000í leis an tumadóir cáiliúil agus a bhean chéile Jan.

“Ba fhíorscéal é Hal Watts i gciorcail tumadóireachta teicniúil, agus bhí roinnt Guinness Book of World Records aige le haghaidh tumadóireacht dhomhain, ach b’fhear uasal é freisin agus ba mhór an pléisiúr é a bheith thart,” a deir sé.

“Is cuimhin liom go breá teacht ar ais ó na tumthaí tráthnóna ar an Cat Uisce le fáil amach Hal agus Jan ag suí sa hammock ar an deic cúil, níos minice ná a mhalairt le – folamh – pláta clúdaithe le blúiríní fianán. Thugamar ‘Cookie Monster’ mar leas-ainm air ar an turas sin mar gheall ar a dhea-thoil do na biatais bhlasta!”

Fágann Hal Watts a chúigiú bean chéile Jan, lena raibh sé pósta le 22 bliain, iníonacha Kirsten Stanford agus Scarlett Watts, garmhac Ryan Stanford agus gar-garmhac Wyatt.

