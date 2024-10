Tionscnamh GO Diving Show go raibh fáilte mhór roimh ANZ i Sydney

Tar éis blianta fada de dhaoine ag iarraidh seó tumadóireachta bliantúil uilechuimsitheach a rinne freastal ar thumadóirí áineasa, saorthumadóirí agus tumadóirí teicniúla, líonadh an GO Diving Show ANZ an neamhní sin ar deireadh lena seó tionscnaimh ag an Sydney Showground san Astráil an 28-29 Meán Fómhair.

Roghnaíodh Clós Taispeántais Sydney mar gheall ar a shuíomh, atá timpeallaithe ag bruachbhailte, atá éasca a fháil le naisc iarnróid díreacha agus an mótarbhealach ó Downtown Sydney, agus tá go leor páirceála, chomh maith le go leor áiseanna eile (óstáin, bialanna, srl). .

Rinne an chéad seó seo aithris go mór ar an gcéad seó sa RA, le líon daoine cosúil leis - ní raibh ach cúthail de 3,000 duine i láthair thar an dá lá - agus líon comhchosúil taispeántóirí. Táimid ag súil leis an bhfás céanna bliain i ndiaidh bliana a tháinig ar sheó na RA de réir mar a éiríonn an ócáid ​​níos bunaithe agus níos mó déantúsóirí, gníomhaireachtaí oiliúna, miondíoltóirí, etc., ag dul ar bord – d’fhás an t-athraitheach RA, atá ina chúigiú bliain anois, go dtí seo. níos mó ná 10,000 méadar cearnach agus chuir sé fáilte roimh níos mó ná 10,500 duine chuig imeacht 2024.

Forbhreathnú ar an bhfeadóg ar an gcéad seó GO Diving ANZ

Bhí an-spraoi san aer ó na taispeántóirí agus ó na cuairteoirí, agus bhí go leor acu sa scuaine lasmuigh ar maidin Dé Sathairn ag dúil go n-osclófaí na doirse, agus lean an t-atmaisféar dearfach dearfach seo ar feadh an deireadh seachtaine.

An GO Diving Show Fillfidh ANZ, níos mó agus níos fearr, go dtí an Sydney Showground ar 13-14 Meán Fómhair 2025, mar sin déan dáta i do dhialann.

Cuairteoirí ag scuaine chun dul isteach sa halla taispeántais ar maidin Dé Sathairn

Mar sin, d’éirigh thar barr leis an gcéad seó GO Tumadóireachta ANZ, ach ná glac ár bhfocal faoi – thíos tá tuairisc phearsanta dhomhain PT Hirschfield ar an imeacht:

PT Hirshfield: Rinne an Astráil a céad seó tumadóireachta scúba bliantúil a cheiliúradh an 28-29 Meán Fómhair ag Páirc Oilimpeach Sydney – agus bhí sé ar fheabhas! Bhí ticéid don chéad bhliain seo saor in aisce, rud a mheallann clárúcháin ó na mílte tumadóirí agus díograiseoirí aigéin lena clár saibhir agus éagsúil ar feadh an imeachta dhá lá.

Is taispeántas satailíte é an GO Diving Show (GODS) ANZ – a bhí urraithe ag an iris Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI agus UW Images – den seó cúig bliana d’aois a bhfuil an-éileamh air. an RA. Tá an dá imeacht á gcomhordú ag Rork Media, cnámh droma branda na hirise Scuba Diver. Míníonn Stiúrthóir Eagarthóireachta Rork Media, Mark Evans: “Táimid ag iarraidh an vibe céanna a choinneáil, beagán mar a dhéanaimid le leaganacha idirnáisiúnta na hirise sa Ríocht Aontaithe, i Meiriceá Thuaidh, san Astráil / sa Nua-Shéalainn (agus á seoladh isteach sa Ghearmáin i mí Eanáir 2025). ). Tá an bhrandáil chéanna acu go léir, ach tá an iris i ngach tír saincheaptha don mhór-roinn sin.

“Rinneamar an rud céanna leis an seó tumadóireachta. Tá cuma agus struchtúr bunúsach an tseó go mór mar a chéile agus atá sa RA – cad a deir siad, ‘mura bhfuil sé briste, ná deisigh é’ – ach tá roinnt gnéithe logánta curtha leis againn.

“Is cuma cé acu tosaitheoirí, tumadóir áineasa le taithí thú, teicneolaí cuí, seanghrianghrafadóir nó grianghrafadóir faoi uisce, tá rud éigin anseo duit i dtimpeallacht fháilteach.”

Bhí go leor seastáin gnóthach le cuairteoirí ar feadh an deireadh seachtaine

Murab ionann agus go leor imeachtaí eile den chéad uair a d’fhéadfadh fadhbanna tosaigh a bheith cráite, bhí GODS ANZ dána agus snasta amach as an ngeata, ag rith go réidh agus ag seachadadh neart cad a bhí a gcuairteoirí ag iarraidh. Chuaigh lucht seónna i láthair go luath lasmuigh den ionad sular osclaíodh na doirse, agus iad ag dúil go gcuirfí tús le ‘Imeacht Tumadóireachta na Bliana san Astráil’. Bhí buíochán soiléir ann ón tús.





Cur i láthair den scoth ar an bPríomhchéim

Thairg GODS smorgasbord leathan de chainteoirí áitiúla agus idirnáisiúnta den scoth. Bhí freastal maith ar níos mó ná 40 caint ag na Céimeanna Príomhchéime, agus Grianghraf, ANZ/Inspiration agus Teicneo a cláraíodh go comhuaineach.

Ba é an chuid ba dheacra den deireadh seachtaine ná cinneadh a dhéanamh ar an lucht éisteachta le bheith ann, agus an oiread sin cainteoirí den scoth ar siúl ag an am céanna. (Buíochas le Dia, foilsíodh an clár i bhfad roimh ré san iris Scuba Diver ANZ agus ar shuíomh Gréasáin GO Diving Show, rud a ligeann do lucht freastail a gcuid gluaiseachtaí a mhapáil roimh ré).

Chríochnaigh plé painéil le cainteoirí uile na Príomhchéimeanna tráthnóna Dé Domhnaigh. Ó chlé: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson agus an Dr Richard Harris

Ba mhór an cárta tarraingte é laoch fiadhúlra na Ríochta Aontaithe, údar, óstach teilifíse agus faisnéise Steve Backshall. Óráidí den chéad scoth le cur i láthair sár-choimeádta saineolach, roinn Steve píosaí scannáin iontacha ar an dá lá. Dhírigh a chuid cainte ar thumadóireacht le siorcanna, agus ar ‘foghlaim conas míol mór a labhairt’.

I measc na gcainteoirí príomhchéime eile bhí an tarrthálaí uaimh Téalainnis, an Dr Richard Harris, a phléigh mealladh na tumadóireachta teicniúla. Dúirt sé: “Fuair ​​​​mé GO Diving an-difriúil le seónna tumadóireachta eile. Tá i bhfad níos mó béime ar chaitheamh aimsire, rud a thaitníonn go mór liom.

“Is maith an rud é cainteanna ar thumadóireacht theicniúil ardleibhéil a thabhairt dóibh siúd a d'fhéadfadh a bheith ina tumadóirí nua. Osclaíonn sé seo a súile don saol seo d’fhéidearthachtaí seachas a bheith ag snámh thart ar an sceir le umar amháin más mian leo rud éigin difriúil a dhéanamh. Tá treibh iontach daoine fíorspéisiúla ag tumadóireacht a bhfuil mo shaol caite agam leo. Is breá liom daoine eile a spreagadh chun dul isteach ann.”

Steve Backshall saor in aisce,

Glacadh go han-mhaith le léiriú ar maidin ar an gclár faisnéise cumhachtach fadscannán Nays Baghai, Diving Into the Darkness – agus ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh sin leis an ábhar ceannródaí tumadóireacht uaimh Cheanada Jill Heinerth – go mór. Rinne Jill cur i láthair ar leithligh faoin uaimh faoi uisce is faide i gCeanada, agus ar thángthas ar árthach Shackleton Quest.

Chlúdaigh cainteanna taiscéalaí raic Lust4Rust na Nua-Shéalainne, Pete Mesley, suíomhanna iargúlta agus sábháilteacht ar an gclár beo, chomh maith le Tionscadal Bunlíne Truk Lagoon. Agus é ag machnamh ar Dhia, chuir Pete macalla ar dhearcthaí go leor a d’fhreastail: “Tá sé cosúil le anáil aer úr. Tá go leor beocht ann. Tá sé go deas a bheith thart ar dhaoine dearfacha den aon intinn.”

D'oibrigh Liz Parkinson, finscéal agus taibheoir stunt, atá bunaithe ar LA, go díreach le James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver agus an iliomad aisteoirí agus stiúrthóirí eile is fearr. Roinn sí faoi bheith ag múineadh buanna Hollywood agus teilifíse chun tumadóireacht a dhéanamh saor nó scúba, chomh maith le róil sábháilteachta a chomhlíonadh laistigh den tionscal scannán agus teilifíse (Bhí a píosaí scannáin stunt faoi uisce dochreidte!).

Tríd an gcúigear láithreoir den scoth seo a fheiceáil ag idirghníomhú le linn painéal deiridh spreagúil agus siamsúil ar an bPríomhchéim arna stiúradh ag MC Anthony Gordon, neartaigh sé seo scoth an chláir GODS.

Bhí roinnt deiseanna ann chun dul i mbun tumadóireachta réaltachta fíorúla



A smorgasbord cainteanna

Bhí na cainteoirí chomh iontach céanna ar na trí chéim níos lú. Léirigh an ANZ/Inspiration Stage cainteanna faoi chinn scríbe tumadóireachta áitiúla agus idirnáisiúnta, faoi shláinte tumadóireachta, ag aimsiú longbhriseadh Endeavour agus ag gabháil don chéad ghlúin eile tumadóirí. Chuir Holly Wakely, Stiúrthóir Chúrsa PADI fiche bliain d'aois (le tumadóireacht logáilte 2,000 sa bhreis!) léargas ar spiorad na céime seo.

Bhí cur i láthair ag an Tech Stage ar sheandálaíocht, tumadóireacht phluais agus raic, agus sláinte agus sábháilteacht tumadóirí. I measc na láithreoirí móréilimh bhí Human Factors Mike Mason, scannánóir Avatar John Garvin agus David Strike a bhíonn siamsúil i gcónaí.

David Strike ar an Chéim Teicneolaíochta

Bhí raon cur i láthair inspioráideach ag The Photo Stage ó na grianghrafadóirí móréilimh áitiúla agus idirnáisiúnta Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh agus go leor eile. Líonadh léacht an Mheiriceánaigh Mike Bartick ar thumadóireacht san uisce dubh le híomhánna iontacha, ag cur béime ar an gcaoi a dtugann an seánra seo fionnachtana eolaíocha go minic.

Dúirt Mike: “Bhí fuinneamh maith sa seó. Tá an pobal tumadóireachta san Astráil i ndáiríre láidir. Tá sé tábhachtach don phobal agus don tionscal imeacht mar seo a bheith agat.”



Buzz halla trádála

Mar is amhlaidh le formhór na dtaispeántas, bhí an bua is mó sa Halla Trádála díolta amach, áit a raibh os cionn 100 seastán ag taispeáint saol na tumadóireachta.

Bhí ionadaíocht ag oibreoirí tumadóireachta áitiúla agus idirnáisiúnta, boird turasóireachta, gníomhaireachtaí oiliúna, miondíoltóirí, déantúsóirí, eagraíochtaí caomhnaithe agus neamhbhrabúis. Bhí ionaid saoire tumadóireachta agus cláir bheo a bhí ag iarraidh nochtadh do mhargadh Aussie go háirithe go flúirseach, chomh maith le neart trealamh grianghrafadóireachta faoi uisce.

Kevin Purdy ó All Star Liveaboards ag comhrá le cliaint ionchasacha

Dúirt sealbhóir an tstáca agus láithreoir Deborah Dickson-Smith ó Diveplanit: “Tá an GO Diving Show sáraithe ag gach ionchas. Bhí sluaite móra againn anseo agus bhíomar an-ghnóthach le daoine ag iarraidh a fháil amach cén chéad áit eile le taisteal.”

D’aontaigh Steve Martin ón Tumadóir Digiteach: “Bhí sé thar a bheith gnóthach. Tar éis na doirse a oscailt, ní bhfuaireamar sos go dtí 3:30pm.”

Ar cheann de na seastáin ba mhó éileamh le linn an deireadh seachtaine bhí seastán VIZ, grúpa Facebook bunaithe i Sydney le 15k ball ar mian leo fanacht suas chun dáta faoi choinníollacha tumadóireachta áitiúla. Míníonn bunaitheoir Marco Bordieri: “Bhí an seó tumadóireachta iontach mar dheis cruinnithe do Vizzers. Tá an oiread sin rudaí sna seastáin. Is furasta leath lae a chaitheamh ag féachaint orthu go léir.”

Bhí neart trealamh ar taispeáint le seiceáil amach agus le ceannach





comórtas grianghraf

Fógraíodh buaiteoirí na nGradam Faoi Uisce Australasia 2024 - ag roinnt linn duaise de $55k thar ocht gcatagóir (Sydney, uiscí na hAstráile agus Idirnáisiúnta, Fón Cliste, Punann, Environmental Take 3 agus Reels) - ag an Photo Stage tráthnóna Dé Sathairn.

Bronnadh Best in Show ar Gabriel Guzman as a íomhá d’éisc leoin in aghaidh pléasctha gréine. Roghnaíodh an pictiúr seo as an bpunann buaiteach d’ábhair Gabriel a bhfuil an téama céanna acu, in éineacht le roinnt suíomhanna agus moltaí eile. Toradh iontach a bhí ann do Guzman, go háirithe toisc gurbh é seo an chéad chomórtas grianghraf a chuir sé isteach.

Bhí an-éileamh ar bhuaiteoirí na hAstráile faoi Uisce na nGradam Faoi Uisce an deireadh seachtaine ar fad

Bhí taithí ag comhordaitheoir an chomórtais, Brett Lobwein, ar GODS ó beagnach gach taobh, lena n-áirítear oibreoir seastáin, láithreoir agus ball den lucht féachana ag raon cur i láthair: “D’éirigh an pobal amach agus thacaigh siad go mór leis. Bhí líon mór daoine thart ar an gcéad lá. Bhí thart ar cheithre nóiméad san iomlán agam ní raibh duine ar ár seastáin. Tá sé chomh maith sin don tionscal, le hurraitheoirí iontacha agus an pobal tumadóireachta áitiúil. D’eitil daoine isteach le bheith i láthair ó idir stáit.”



An pobal tumadóireachta a thabhairt le chéile

Dúirt Sally Gregory, a fhreastalaíonn ar QLD: “Bhí an seó tumadóireachta seo ar fheabhas. Chuaigh mé i ngleic leis an oiread sin daoine nach bhfaca mé le blianta beaga anuas; daoine a raibh aithne agam orthu nuair a thosaigh muid ar fad amach sa tionscal tumadóireachta inár 20s. Tá go leor daoine nua ag teacht tríd freisin, agus an oiread sin píosaí trealaimh nua agus suimiúla nach bhféadfaimis a shamhlú riamh nuair a thosaigh muid.”

Chuir an Dr Bill Gladstone, an Dr Bill Gladstone, tuairimí a lán daoine eile i láthair: “Tá sé spreagúil a bheith thart ar an oiread sin daoine iontacha tumadóireachta ar aon intinn leo.”

Bhí an umar taispeána mar phointe fócasach an dá lá





Ócáid a oireann don teaghlach

Bíonn an chuid is mó de na heachtraí tumadóireachta ag streachailt le bheith fíor-chairdiúil don teaghlach, ach rinne GO Diving a dhícheall an treoir a chomhlíonadh. Bhain bac amháin ar thinreamh nuair a bhí ticéid saor in aisce á thairiscint. Sa Halla Trádála, thairg Spot A Shark gníomhaíochtaí spraíúla agus oideachasúla a oireann do leanaí. Chuir taithí tumadóireachta VR ar raic na Sualainne ar Mars – ina suí ar doimhneacht 75m – eispéireas tumtha ar fáil gan ghá a bheith fliuch.

Tháinig Nostalgia le chéile le hoideachas mar an Siorcanna i Músaem Uisce Bus (Bus Leyland 1957 a thaispeánann bailiúchán oidhreachta, lena n-áirítear siorc bán mór leasaithe cúig mhéadar, iontaisí agus níos mó) dírithe ar oideachas a chur ar an speiceas le fócas caomhnaithe. Ba é seo an t-aon rud a mheallann ticéad go leithleach ag an seó tumadóireachta, le táille iontrála $5.

Bhí an Iarsmalann Siorcanna i mBus gnóthach an deireadh seachtaine ar fad

Bhain páistí agus daoine fásta araon taitneamh as féachaint ar an umar taispeána fada caol ina raibh saorthumadóirí, maighdeana mara, tumadóirí ar an taobh agus taispeántais dróin faoi uisce.

Agus an seó ag druidim chun deiridh tráthnóna Dé Domhnaigh, léirigh Eagarthóir Scuba Diver ANZ agus comhordaitheoir an imeachta Adrian Stacey: “Bhí sé ar fheabhas. Bhí an t-aiseolas thar a bheith dearfach ó thaispeántóirí, ó chuairteoirí agus ó chainteoirí. Bhí sé go hálainn a lán teaghlach a fheiceáil anseo thar an deireadh seachtaine, mar sin tá súil againn go mbeidh an chéad ghlúin eile tumadóirí chomh maith. Bhain gach éinne taitneamh as bheith le chéile faoin aon díon amháin. Tá sé sáraithe ar ár n-ionchais.”



Smaointe dúnta

Tá seó scúba bliantúil don Astráil le fada an lá. Tá sé an-spreagúil an GO Diving Show a fheiceáil ag céim suas chun an fholamh a líonadh agus chun imeacht chomh láidir sin a bhaint amach, ag freastal ar an lucht féachana scúba is leithne is féidir. Tá an imeacht seo faoi cheangal a fhás agus a rathú de réir mar a éiríonn sé bunaithe sna blianta amach romhainn.

Cuireann Mark Evans ó Rork Media an focal deiridh ar fáil d’aon duine a roghnaigh dul ag tumadóireacht seachas freastal ar an GO Diving Show: “Tá a fhios agam go bhfuil an tumadóireacht ar fheabhas anseo, ach is féidir leat dul ag tumadóireacht an chuid is mó de dheireadh seachtaine – is iad na cainteoirí, na taispeántóirí agus na nithe is díol spéise iad seo go léir. ach anseo don deireadh seachtaine amháin seo. Tar éis an tseó tionscnaimh seo, tháinig go leor gnólachtaí tumadóireachta chugainn cheana féin agus a rá ‘Ba cheart dúinn a bheith anseo, tiocfaimid an bhliain seo chugainn’, mar sin bí cinnte go gcuirfidh tú isteach i do dhialann é don bhliain seo chugainn, is dócha go mbeidh. eipiciúil.”

Tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin le tuilleadh eolais a fháil faoi imeacht na bliana seo chugainn (13-14 Meán Fómhair 2025 ag an Sydney Showground) de réir mar a bheartaítear rudaí i.

Grianghrafadóireacht le PT Hirschfield, Mark Evans agus Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)