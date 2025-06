Grianghrafadóir faoi uisce inspioráideach Todd Thimios ag GO Tuming Show ANZ

Beidh an grianghrafadóir faoi uisce clúiteach Todd Thimios ag dul ar an bPríomh-Ardán ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney i mí Mheán Fómhair.

Speisialtóireacht i grianghrafadóireacht faoi uisce agus treoraí tumadóireachta, tá céim Bhaitsiléara san Eolaíocht Mhuirí ag Todd agus d’fhoilsigh sé a chéad leabhar le déanaí, Ultimate Dive Sites. Is teagascóir ath-análaithe ciorcaid dúnta taithí é Todd, agus is Píolóta Deep Sea Submersible deimhnithe é freisin agus tá breis is 100 tumadóireacht taifeadta aige go doimhneachtaí suas le 1,000m.

As Cairns ó dhúchas dó, bhí Todd ina chónaí/ag obair ar Oileán Lord Howe ar feadh sé bliana sular oibrigh sé mar threoraí tumadóireachta agus mar phleanálaí taiscéalaíochta ar shárluamhanna príobháideacha, ag taisteal timpeall an domhain le cliaint a bhí ag iarraidh láithreacha tumadóireachta a iniúchadh. Tá sé lonnaithe i mBá Byron anois lena bhean chéile agus a bheirt iníonacha óga.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Faigh do ticéid anois!

Tá ticéid don GO Tuming Show ANZ ar díol anois, agus is féidir leat leas a bhaint as an Tairiscint luathéin 2 ar phraghas 1 go dtí an 9 Meán Fómhair – is féidir leatsa agus do chara/pháirtí/céile cuairt a thabhairt ar feadh tréimhse amháin $12, agus faigheann páistí 16 bliana d’aois isteach saor in aisce, rud a fhágann gur lá foirfe é don teaghlach. Tá neart páirceála ar an láthair agus tá an t-ionad éasca le teacht air le neart roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine iontach ag ceiliúradh gach cineál tumadóireachta.