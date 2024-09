Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Jill Heinerth herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director Nays Baghai will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Review: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Nuair a chuala mé faoi ar dtús Cluiche Tumadóireacht isteach sa dorchadas, Bhí mé ag súil go mór lena fheiceáil dom féin, go háirithe mar go bhfuil sé dírithe ar mo chara agus finscéal tumadóireachta Jill Heinerth. Tá a scéal tuillte le fada an lá a chur ar taispeáint, agus anois tá deis agam é a fheiceáil go pearsanta, is féidir liom a dheimhniú go bhfuil an scannánóir Nays Baghai tar éis éirí níos fearr leis féin leis an gclár faisnéise deiridh – tá gach moladh tuillte aici cheana féin. sa ghearr ama tá sé ar scaoileadh.

Tá gradam don Gnéchlár Faisnéise is Fearr buaite ag an scannán cheana féin ag Féile Idirnáisiúnta Scannán Santa Barbara na bliana seo, agus duais Sármhaitheasa ag an imeacht Clár Faisnéise Gan Teorainneacha.

Ar cheann de na tumadóirí uaimheanna is mó ar domhan, bhí an taiscéalaí Ceanadach Heinerth páirteach i gcuid de na turais is mó éileamh agus is cáiliúla, ó shuirbhéireacht ar na pluaiseanna is faide ar domhan i Meicsiceo go dtí teacht ar phluais ollmhóra cnoic oighir san Antartaice.

In éineacht le cuid de na tumthaí eipiciúil seo, a léirítear le gearrthóga agus seatanna fós ó chartlann, cuimsíonn an clár faisnéise 96 nóiméad agallaimh phearsanta agus spléachanna beochana ar bhlianta óige Heinerth, ag cuidiú lena spreagadh chun páirt a ghlacadh i dúshláin mhóra den sórt sin a mhíniú.

Tá níos mó ná 100 dá cairde tar éis bás a fháil sa domhain, ach deir sí go dtugann gach eachtra céim níos gaire di le bheith mar an mbean ar mhian léi go raibh sí ina leanbh.

Chreid mé i gcónaí go bhfuil dhá chineál tumadóir - iad siúd a bhfuil grá acu tumadóireacht uaimh, agus iad siúd nach bhfuil - agus táim go daingean sa chatagóir deiridh. Bhí rud éigin i gcónaí faoi phluais a thugann ‘the willies’ orm, agus ní dhearna Diving Into The Darkness tada chun m’intinn a athrú!

Agus píosaí iontacha de Jill ag glioscarnach gan stró trí chórais uaimheanna agus iad maisithe le stalactites, stalagmites agus aisteacht topagrafach eile, agus é infheictheacht thar a bheith soiléir, caithfidh mé a rá go raibh mé ag tosú ar a bheith cathaithe ach an méid is lú.

Ach ansin codanna eile – go háirithe nóiméad cliathánach caillte san uaimh a scannánaíodh go han-mhaith ag Nays agus an fhoireann (tá a fhios agat go maith gur caitheamh aimsire é den eachtra atá i gceist, ach tá sé chomh maith sin go dtosaíonn do chroí ag rásaíocht de réir mar a bhíonn tú gafa sa chás) – tá mé ar ais sa chatagóir tumadóir 'Geobhfaidh mé cloí le raiceanna, ballaí agus sceireacha'!

Is cainteoir mealltach í Jill Heinerth má tá an t-ádh leat í a ghabháil ar an stáitse, agus pléascadh a carisma agus a pearsantacht amach as an scannán ar nós go raibh sí ina suí díreach os do chomhair. Comhlánaítear é seo le scileanna lámhaigh Nays Baghai, a bhfuil a fhios aige go cinnte conas radhairc eipiciúil a ghabháil ar cheamara. Tá sé seo ar cheann de na cláir faisnéise is fearr atá feicthe agam le blianta fada ag díriú ar thumadóireacht.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 28-29 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Céim, Céim na hAstráile/na Nua-Shéalainne, an Chéim Inspioráide agus an Chéim Theicniúil – a bheidh ina óstach ar an iliomad cainteoirí ó ar fud an domhain, chomh maith le go leor gnéithe idirghníomhacha a oireann d’óg agus d’aosta, ó eispéiris tumadóireachta VR, a linn taispeántais, agus go leor eile.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Mheall an 2024 GO Diving Show UK, atá ina chúigiú bliain anois, níos mó ná 10,000 duine i láthair thar an deireadh seachtaine, agus chuimsigh sé achar de 10,000 méadar cearnach de spás taispeántais, agus tá sé mar aidhm ag leagan na hAstráile agus na Nua-Shéalainne an leibhéal seo a bhaint amach sna blianta amach romhainn.

Tá iontráil chuig an seó tionscnaimh GO Diving ANZ go hiomlán saor in aisce - cláraigh anseo chun do thicéid a fháil le haghaidh imeacht tumadóireachta 2024 san Astráil gan dabht. Tá go leor páirceála ar an láthair agus is furasta an t-ionad a fháil le go leor roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine eipiciúil a cheiliúrann gach cineál tumadóireachta.