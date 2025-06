Tugann Eispéireas Lady Musgrave cumhacht d’aíonna le deiseanna caomhnaithe sceireacha.

Is ardán oideachais den scoth é Pontoon Tearmann na Sceire, an breis is nua de chuid Lady Musgrave Experience, atá suite in uiscí gan smál lagún Oileán Lady Musgrave.

Seoladh é in 2024

Seoladh an fiontar ceannródaíoch seo in 2024, agus tugann sé deis tumtha d’aíonna páirt a ghlacadh i gcaomhnú mara agus in eolaíocht shaoránach, ag athshainiú an chaoi a mbíonn taithí acu ar an Sceir Bhacainneach Mhór agus a chosnaíonn siad í.

Comhlánaíonn Reef Sanctuary an long shuaitheanta Lady Musgrave HQ Pontoon (LMHQ) trí sheomra ranga snámhach tiomnaithe a sholáthar ar an sceir, atá foirfe do ghrúpaí móra agus do thaistealaithe atá feasach ar an gcomhshaol.

Cosúil le LMHQ, tá réadlann faoi uisce ann agus tá sé faoi thiomáint go hiomlán ag an ngaoth agus ag an ngrian, ag feidhmiú le lorg carbóin nialasach agus ag léiriú tiomantas Lady Musgrave Experience do mhaoirseacht chomhshaoil.

Thar an Turasóireacht Thraidisiúnta

Thar an turasóireacht thraidisiúnta, feidhmíonn Reef Sanctuary mar mhol d'oideachas agus taighde mara inar féidir le haíonna páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí caomhnaithe praiticiúla, ag cur le monatóireacht a dhéanamh ar sceireacha agus le hiarrachtaí bailithe sonraí.

Áirítear leis na gníomhaíochtaí seo an Clár Bith-eolaí Mara ar feadh Lae, áit a dtreoraíonn Bitheolaithe Mara aíonna chun sonraí a thaifeadadh don chlár Eolaíochta Saoránach, Súil ar an Reef, a úsáideann Údarás Pháirc Mara na Sceire Móire.

Cothaíonn an cur chuige idirghníomhach seo nasc níos doimhne leis an sceir agus tugann sé cumhacht do dhaoine aonair a bheith ina rannpháirtithe gníomhacha ina cosaint agus ina chaomhnú.

Ba é Brett Lakey, Stiúrthóir Lady Musgrave Experience, a bhí i gceannas ar chlaochlú Reef Sanctuary ó struchtúr tréigthe go hardán oideachais ceannródaíoch.

Bhí dúthracht Brett do chaomhnú mara agus do thurasóireacht inbhuanaithe ríthábhachtach chun an pontún a athbheochan agus spás a chruthú inar féidir le hoideachas agus taitneamh maireachtáil le chéile.

“Tugann Tearmann na Sceireacha níos mó deiseanna dúinn ár n-eolas agus ár ngrá don Mhór-Sceir Bhacainneach agus d’Oileán Lady Musgrave a roinnt,” a dúirt Brett.

“Thuairimeamar nach raibh ár n-aíonna ag iarraidh an sceir a fheiceáil amháin, ach an éiceachóras a fhoghlaim agus a thuiscint agus páirt a ghlacadh ina chosaint.”

“Táimid an-bhródúil as gur féidir linn eispéireas tiomnaithe a thairiscint anois inar féidir le haíonna foghlaim ónár dTreoraithe Sceireacha Máistir agus páirt ghníomhach a ghlacadh in iarrachtaí caomhnaithe.”

Rangers Dúchasacha

Oibríonn Taithí Lady Musgrave i ndlúthchomhar le réindéirí Dúchasacha chun cur chuige caomhnaithe níos cuimsithí a chothú, agus ceachtanna á bhfoghlaim ó eolas traidisiúnta.

Lonnaithe i ndeisceart na Breataine Bige, is cai coiréil croí-chruthach í Oileán Lady Musgrave agus an t-oileán is faide ó dheas de Ghrúpa Bunker, ag tairiscint rogha eile suaimhneach seachas cinn scríbe sceireacha eile.

Tá éin imirceacha agus turtair mhara ag neadú ar an oileán agus tá lagún gan smál timpeall air atá lán d’iasc trópaiceach, roic manta agus coiréil ildaite.

Cuireann Taithí Lady Musgrave an t-ardán foirfe ar fáil d’aíonna chun rochtain dhíreach a fháil ar an Great Barrier Reef, ina bhfuil deiseanna le haghaidh snorclála, tumadóireacht, turais oileáin agus cláir oideachais threoraithe.

Faoi Taithí Lady Musgrave

Is gnó teaghlaigh é Lady Musgrave Experience a oibríonn ó Bundaberg, Queensland. Baintear taitneamh as aistrithe go hOileán Lady Musgrave ar chatamaran sómasach 35m le tae maidine agus cur i láthair sceire ó Bhitheolaithe Mara.

Ar theacht dóibh chuig lagún Oileán Lady Musgrave, aistrítear aíonna chuig Pontoon sómasach Ceanncheathrú Lady Musgrave, ina bhfuil áiseanna atá oiriúnach do theaghlaigh lena n-áirítear cithfholcadáin te, sula mbainfidh siad taitneamh as snorcláil nó tumadóireacht sa lagún, turas treoraithe saineolach ar Oileán Lady Musgrave, turas báid bun gloine, agus lón stíl buifé. Freastalaítear tae tráthnóna ar an turas ar ais go Bundaberg, nó dóibh siúd atá ádhúil fanacht thar oíche, tugtar aíonna chuig a bpubaill glampála le codladh ar an sceir.

Le linn míonna an gheimhridh, d’eagraigh Lady Musgrave Experience turais leathlae chun breathnú ar Mhíolta Móra ó Bundaberg freisin, rud a thug deis d’aíonna féachaint ar Mhíolta Móra Dromacha ag briseadh agus ag súgradh feadh an Mhórbhealaigh Dromach ó chatamaran sómasach le deiceanna breathnóireachta 360 céim.