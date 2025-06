Foghlaim faoi Sceir Mhór Theas na hAstráile le Dr Elodie Camprasse

Is éiceolaí mara í an Dr Elodie Camprasse a bhfuil dúil mhór aici sa tumadóireacht scúba, grianghrafadóireacht faoi uisce agus cumarsáid eolaíochta, agus beidh sí ag caint faoi bhithéagsúlacht an Great Southern Reef ar an ANZ / Inspiration Stage ag an Seó Tumadóireachta GO i mí Mheán Fómhair.

Eascraíonn meas Elodie ar an aigéan agus a fonn chun beatha mhuirí a chosaint ó fhoghlaim tumadóireacht scúba mar dhéagóir. Tar éis di PhD a dhéanamh in éiceolaíocht éan mara in Ollscoil Deakin, tá tionscnaimh ceannródaíocha aici chun daoine a nascadh leis an timpeallacht áitiúil agus maoirseacht a mhéadú don domhan muirí.

Mar chuid dá taighde, tá sí i gceannas ar chur i bhfeidhm cláir eolaíochta saoránach a bhfuil sé mar aidhm aige sonraí a bhailiú faoi na portáin damháin alla ollmhóra mistéireacha agus a mbailiúcháin bhliantúla ar an Great Southern Reef.

Oibríonn Elodie mar chomhairleoir comhshaoil ​​​​chomh maith agus tá sí mar chuid den chlár Homeward Bound, a bhfuil sé mar aidhm aige mná i STEM a chumhachtú le scileanna agus infheictheacht níos fearr chun an pláinéad a chosaint níos fearr.

Dúirt Elodie: “Tá thart ar 70% de mhuintir na hAstráile ina gcónaí laistigh de 50km ón Great Southern Sceire. Ach is beag duine againn a bhfuil a fhios aige faoina láithreacht, gan trácht ar a thábhacht agus a shaol mara uathúil. Tá formhór na speiceas nach bhfaightear in aon áit eile ar domhan le fáil sa chuid seo den domhan (cósta theas na hAstráile), agus speicis a dhéanann iompraíochtaí iontacha, cosúil le cúpláil scudail i nDeisceart na hAstráile, nó bailiú portán damháin alla i gcodanna éagsúla de Victoria, Tasmáin agus Deisceart na hAstráile. Ach níl mórán staidéir déanta ar an saol mara seo fós!

"Téigh isteach liom chun tuilleadh eolais a fháil faoi na créatúir iontacha atá i Sceir Mhór an Deiscirt agus na hoiriúnuithe a fhágann go bhfuil siad corr agus uathúil. Spreagfar thú chun gníomhú agus chun cabhrú le tuiscint níos fearr a fháil ar na speicis seo, rud a chabhraíonn le iad a chosaint níos fearr."

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

