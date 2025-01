Ag foghlaim ó thimpistí uaimh agus teicniúla

Teicniúil, uaimh agus rebreather teagascóir Cuirfidh Lanny Vogel roinnt scéalta, smaointe agus conas is féidir linn feabhas a chur i láthair agus é ag díriú ar cad is féidir linn a fhoghlaim ó thimpistí uaimh agus teicniúla nuair a thabharfaidh sé go dtí an Tech Stage ag an Seó Tumadóireachta GO Márta.

Is é Lanny an t-úinéir agus an luaidhe teagascóir de Underworld Tulum (www.underworldtulum.com), ionad tumadóireachta saintógtha i gcroílár thír uaimh Mheicsiceo le cóiríocht shaincheaptha do thumadóirí. Tá sé ag tumadóireacht le breis agus 25 bliain agus cháiligh sé mar theicneoir ar dtús teagascóir i 2005.

Déanann sé speisialtóireacht i bpluais, i dteicneolaíocht agus i rebreather oiliúint sa phluais Mheicsiceo álainn, tá sé ina bhunaitheoir Cave Camp freisin, agus tá sé mar chuid den choiste líne agus sábháilteachta 'CREER' i Meicsiceo, eagraíocht pobail a oibríonn chun sábháilteacht, caomhnú agus na céadta ciliméadar de líne uaimh a chur chun cinn sa réigiún. .

Sula ndeachaigh sé ag tumadóireacht go lánaimseartha, bhí sé ina Cheannasaí sa Chabhlach Ríoga le roinnt rólanna suimiúla i bhfomhuireáin, longa dromchla agus oibríochtaí talún san Afganastáin agus san Iaráic. Beidh sé ag gabháil leis an teagascóir foireann de www.thehumandiver.com go luath in 2025, ag tarraingt ar thaithí ó thumadóireacht phluais, sléibhteoireacht agus roinnt róil suimiúla bainistíochta riosca míleata agus pleanála straitéisí. Is dócha go bhfuil sé sásta nuair a bhíonn sé ag scútar ar athsheoltóir i bpluais eipiciúil, agus nuair nach bhfuil sé san uisce, is minic a fhaightear é le leabhar i lámh amháin agus i gceann de phaca madraí tarrthála atá ag fás sa lámh eile.

An seó GO Tumadóireachta

An seó GO Tumadóireachta – an t-aon seó tumadóireachta agus taistil do thomhaltóirí sa RA – filleann sé ar NAEC Stoneleigh an 1-2 Márta 2025, díreach in am chun tús a chur leis an séasúr nua, agus geallann deireadh seachtaine lán d’ábhar idirghníomhach, oideachasúil, spreagthach agus spraíúil.

Chomh maith leis an bPríomhchéim - an uair seo faoi stiúir an réalta teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Steve Backshall, ag cur fáilte roimh fhilleadh ar an GO Diving Show tar éis cúpla bliain ar shiúl, in éineacht le NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA agus Ceannaire Taighde Eolaíochta ag DEEP Dawn Kernagis, comh-láithreoir teilifíse, an t-údar agus an tóir ilbhliantúil Monty Halls, agus an duo fuinniúil taiscéalaithe Rannva Joermundsson agus Maria Bollerup, a bheidh ag caint ar a dTaithisc le déanaí Buteng san Indinéis – tá céimeanna tiomnaithe arís don tumadóireacht sa RA, don tumadóireacht theicniúil, grianghrafadóireacht faoi uisce agus scéalta inspioráideacha.

Mar aon leis na céimeanna, tá go leor gnéithe idirghníomhacha ann – an Uaimh a bhfuil an-tóir air, an linn ollphéist, an tumadh tumtha teicneolaíochta réaltachta fíorúla, ceardlanna anála agus druileanna líneála agus, nua do 2025, do sheans. triail a bhaint as léarscáiliú na longbhriseadh leis an Nautical Archaeology Society agus a ‘long-bhriseadh’ – iad uile scaipthe i measc raon de sheastáin atá ag méadú i gcónaí ó bhoird turasóireachta, ó dhéantóirí, oiliúint gníomhaireachtaí, ionaid saoire, cláir bheo, ionaid tumadóireachta, miondíoltóirí agus go leor eile.

Feiceann na bliana seo freisin an Comórtas NoTanx Zero2Hero i lár an aonaigh. Sa chomórtas seo, atá dírithe ar shaorthumadóirí nuabheirthe, tabharfar faoi 12 iarrthóir tosaigh oiliúint le Marcus Greatwood agus foireann NoTanx i Londain go déanach i mí Feabhra. Ansin beidh cúigear iomaitheoir roghnaithe san iomaíocht ag an GO Diving Show thar dheireadh seachtaine an Mhárta, lena n-áirítear seisiúin apnea statach sa linn, chun an buaiteoir iomlán a aimsiú, a gheobhaidh turas seachtaine go Marsa Shagra Eco-Village, le caoinchead Oonasdivers. Cliceáil anseo le clárú le haghaidh do sheans a bheith san iomaíocht.

