Díríonn Mark Powell ar na dúshláin atá roimh oiliúint tumadóireachta

Beidh an t-oiliúnóir agus an meastóir teagascóirí teicniúil Mark Powell ar an ANZ / Inspiration Stage ag an Seó Tumadóireachta GO i Sydney i mí Mheán Fómhair, ag plé conas nach n-oibríonn oiliúint – agus cad is féidir linn a dhéanamh chun é a réiteach.

Bhí a chéad taithí ag Mark ar thumadóireacht ag aois a deich mbliana nuair a rinne sé tumadóireacht thrialach i linn snámha áitiúil. Bhí sé gafa leis ón bpointe sin ar aghaidh. D'fhoghlaim sé tumadóireacht i 1987 agus tá sé ag tumadóireacht ó shin. Tá sé tar éis tumadóireacht a dhéanamh sa Mhuir Rua, i gCósta Ríce, i Srí Lanca, i California, i Murascaill Mheicsiceo, sa Mheánoirthear, i Lagún Truk, in Atoll Bikini, sa... Sa Mhuir Chairib agus an Mheánmhuir. Mar sin féin, is sna huiscí timpeall na Ríochta Aontaithe is mó a bhfuil sé compordach, áit a bhfuil cuid den tumadóireacht longbhriste is fearr ar domhan.

Rinneadh teagascóir de Mark sa bhliain 1994 agus tá sé ag teagasc go gníomhach ó shin i leith. Sa bhliain 2002, bhunaigh Mark Dive-Tech, áis tumadóireachta teicniúla tiomnaithe, leis an aidhm oiliúint tumadóireachta teicniúla den chaighdeán is airde a sholáthar.

Is Measúnóir Oiliúna Teagascóirí TDI/SDI é Mark, Stiúrthóir Forbartha Domhanda agus ball de Phainéal Comhairleoirí Oiliúna Domhanda TDI/SDI. Déanann sé ionadaíocht freisin ar TDI/SDI ar roinnt grúpaí caighdeán idirnáisiúnta ar nós BSI, ISO agus RSTC. Is rannpháirtí rialta é i roinnt irisí tumadóireachta agus is cainteoir rialta é ag comhdhálacha tumadóireachta ar fud an domhain.

Sa bhliain 2008, d’fhoilsigh Mark Deco for Divers, forbhreathnú a bhfuil moladh mór faighte aige ar theoiric agus ar fhiseolaíocht an dí-chomhbhrú. Go gasta, is é seo an téacs caighdeánach ar an ábhar agus moltar é a léamh ag roinnt de na gníomhaireachtaí tumadóireachta teicniúla.

Sa bhliain 2019, lean Mark air seo le leabhar nua, Technical Tuming – An Introduction.

Beidh Seó Tumadóireachta GO ar siúl ag Páirc Taispeántais Sydney ar an 6-7 Meán Fómhair.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

